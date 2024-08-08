YouTube перестал открываться в России

Не работает как сайт, так и мобильное приложение видеохостинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Проблемы с доступом к сервису в России наблюдаются с начала месяца.

На сервисах по отслеживанию сбоев downdetector.su и Brand Analytics российские пользователи массово жалуются на недоступность YouTube. Сообщения касаются как сайта, так и мобильного приложения сервиса.

Всплеск жалоб оба сервиса фиксируют после 9:00 по московскому времени.

У некоторых россиян перестали воспроизводиться видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах.

«Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В июле председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «деградации» качества работы сервиса и назвал это вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google.

Позже он объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

По словам Хинштейна, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России. Депутат говорил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а потом — до 70%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 июля заявил, что у Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет. Блокировку видеохостинга исключали и в Думе.

Замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин заверил, что замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в стране.