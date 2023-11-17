«Юбилейное» пополнение

Имя Алимхана Аскара войдет в историю страны как 20-миллионного жителя. Он родился 14 нояб­ря в 8.10 в больнице «Асыката» Жетысайского района. Малыш – настоящий богатырь: его вес – 3 кг 400 г, рост – 51 см.

В этот день в Туркестанской области родились 139 детей. Все они, как и их мамы, получили качественную медицинскую помощь и уже готовятся к выписке домой.

Алимхану судьбой было уготовано появиться на свет в семье учителя биологии в школе «Женис» поселка Асыката Гульмиры Изтлеуовой и рабочего Асали Аскарулы. Дома «юбиляра» ждут два брата и сестра.

Гульмира Бейсенбаевна уверена, что дети, как и родители, живущие в одном доме, станут ее первыми помощниками, в том числе и по уходу за малышом. Так что вскоре она планирует вернуться в школу.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил больницу «Асыката» Жетысайского района и поздравил родителей с важным для семьи событием. Он передал поздравительное письмо и ценный подарок от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, сертификат на два миллиона тенге от «Отбасы банка», подарки малышу, пожелав ему здоровья, а родителям – благополучия.

Туркестанская область – регион с самой высокой демографией в стране. Сегодня численность его населения превысила 2 млн человек.

Область вносит особый вклад в увеличение человеческого капитала в стране. Так, в прошлом году в Южном Казахстане родились 57 429 детей, в том числе 15 тройняшек и 594 двойняшки. А с начала текущего года в учреждениях родовспоможения на свет появились 45 594 ребенка, включая пять тройняшек и 500 двойняшек. В области более 177 тыс. многодетных матерей, из них свыше 15 тыс. обладателей «Алтын алқа» и порядка 43 тыс. обладателей «Күміс алқа».

По поручению Президента на территории области ведется большая работа по улучшению материально-технической базы по обеспечению здоровья матерей и детей, строятся новые учреждения родовспоможения и детства.