Юные инженеры из шести стран представили будущее космоса в Satbayev University

Образование
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В преддверии Дня науки, в Satbayev University состоялся финал IV Международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space

Фото: пресс служба Satbayev University

Конкурс прошел в формате технологического фестиваля и собрал более 60 проектных команд из 57 учебных заведений Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Франции и Объединённых Арабских Эмиратов. Участники в возрасте от 7 до 22 лет представили свои проекты от макетов и действующих моделей до научно-исследовательских разработок по 12 тематикам, связанным с космосом.

В рамках конкурса Kazakhstan Smart Space 2025 были представлены десятки ярких и разноплановых проектов, объединённых идеей освоения космоса и применения инновационных технологий. Участники продемонстрировали макеты спутников, луноходов и орбитальных станций, действующие модели марсианских баз, лазерных систем передачи энергии и установок по сбору воды в условиях внеземной среды. Особое внимание было уделено вопросам экологии и переработки космического мусора. Жюри отметили почти 20 команд в разных возрастных категориях.

Конкурс Kazakhstan Smart Space, основанный в 2021 году по инициативе Шухрата Ибрагимова, Марата Нургужина и Владимира Затолокина, за четыре года стал международной площадкой для образовательного обмена и технологических инноваций. Одной из главных задач организаторы называют реализацию целей Стратегии ООН «Повестка дня: Космос — 2030», продвижение инновационной программы «Международное Космическое Сетевое Сообщество» и развитие проекта TRIZATHLON.

Работу конкурсантов оценивают ведущие эксперты космической отрасли Казахстана. В состав жюри вошли представители «НЦКИТ», «Республиканского центра космической связи», научных институтов и технических лабораторий страны. В рамках мероприятия проходят выступления и мастер-класса ведущих казахстанских и зарубежных экспертов в космической области. Конкурс проводится при поддержке Satbayev University, «Национального центра космических исследований и технологий» и «Казахстанского института управления проектами». Стратегическим партнёром мероприятия выступил Банк ЦентрКредит.

Satbayev University, как крупнейший технический вуз страны, вновь подтвердил свою роль ведущей площадки для формирования космической экосистемы будущего, объединяющей молодёжь разных стран и развивающей их компетенции в области науки, технологий и предпринимательства.

#космос #SatbayevUniversity

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