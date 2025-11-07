Коллектив Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева побывал с гастролями в Кыргызстане

фото предоставлено пресс-службой училища

Как рассказала директор училища, заслуженный деятель РК Ая Калиева, гастроли были организованы при поддержке Министерства культуры и информации и Союза хореографов Казахстана с участием Министерства просвещения, Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

– Особенно ценно, что именно эта поездка стала первым реализованным проектом в рамках Ассоциации тюркских балетных школ, объединившей ведущие учреждения хореографического образования тюркских стран. Кроме Казахстана, в Ассоциа­цию вошли балетные школы Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Наша общая главная цель – развитие культурного обмена, укрепление профессиональных связей и продвижение хореографического искусства на международной арене, – отметила она.

Ая Калиева напомнила также, что алматинская школа балета – одна из старейших, ей уже 91 год. Здесь не только бережно хранят традиции, заложенные корифеями отечественного балета, но и активно их развивают в русле времени.

– Балет, как и любой другой вид искусства, не стоит на мес­те. Скажем, те же танцевальные движения, которые много лет назад были описаны нашей знаменитой танцовщицей Шарой Жиенкуловой, получают очень необычное оригинальное прочтение в казахской неоклассике, – говорит Ая Калиева.

Как известно, практически все звезды отечественного балета – выпускники Алматинского хореографического училища. Здесь наряду с классической школой танца активно развивается и казахский танец. Его эволюция – это история нацио­нального языка хореографии, в котором соединяются традиция и современность. Училище бережно хранит редкие постановки золотого фонда казахской хореографии – танцы Даурена Абирова, Заурбека Райбаева, Минтая Тлеубаева. Именно в училище продолжают жить их авторские хореографические номера, ставшие частью культурного наследия Казахстана.

Вот и в программе нынешних гастролей в числе других номеров был казахский танец «Үш жүз» в постановке народного артиста КазССР Заурбека Райбаева на музыку Нургисы Тлендиева.

– На гастроли мы выехали большим составом – более 130 человек. В поездку отправились и самые маленькие, и студенты выпускных курсов – все демонстрировали кыргызским друзьям свое мастерство, – продолжает Ая Калиева. – Первый концерт в Бишкеке состоялся в Национальном центре детей и юношества «Сейтек», это было совместное выступление с детским кыргызским Образцовым ансамблем танца «Шаттык» под управлением Эрика Латыпова.

Программа включала вариа­ции из классических балетов на музыку Оффенбаха, Гайдна, Моцарта, Минкуса, современные постановки, а также казахские танцы и танцы народов мира.

– Второй гала-концерт прошел на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Волновались все, особенно малыши – для многих это был первый выход на большую профессиональную сцену. Одним из центральных номеров программы стала хореографи­ческая композиция «Половецкий стан» из оперы ­Александра ­Бородина «Князь Игорь» в хорео­графии Заурбека Райбаева. В этой сцене ощущаются мощь, пластическая выразительность и дух единства национальных сценических традиций, – подчеркнула Ая Калиева.

Эти гастроли еще раз показали, что алматинское хореогра­фическое училище остается центром профессионального мастерства, преемственности и творческого воспитания нового поколения артистов, талантливо продолжая традиции школы, заложенные Александром ­Селезневым – одним из основателей казахстанского балета.