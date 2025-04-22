Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда

Шахматы
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

14-летний Эдгар Мамедов из Мангистауской области вплотную приблизился к званию самого молодого международного гроссмейстера в истории Казахстана

Фото Анвара Шайхымова

На престижном международном турнире Semana Santa Open, прошедшем в Испании, юный шахматист набрал 7 очков из 9 возможных, сообщает Kazpravda.kz

В соревновании приняли участие 541 игрок из 61 страны мира. Эдгар прошёл турнир без единого поражения — на его счету 5 побед и 4 ничьи, в том числе партия против легендарного украинского гроссмейстера Василия Иванчука.

Этот результат позволил юному казахстанцу выполнить вторую норму международного гроссмейстера и увеличить свой рейтинг до 2453 Elo (+17). Для получения заветного титула ему осталось выполнить третью норму и достичь рейтинга 2500.

– Судя по его стремительному прогрессу, это лишь вопрос времени. Поздравляем Эдгара, всё шахматное сообщество Казахстана и жителей Мангистау с этим выдающимся результатом! — отметил руководитель шахматного клуба «Дебют» Анвар Шайхымов.

Если Мамедов выполнит оставшиеся требования, он войдёт в историю как самый молодой международный гроссмейстер страны.

#шахматы #Мангистау #Эдгар Мамедов

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