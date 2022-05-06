Официально
Юрист, как и врач, не имеет права на ошибку – сенатор Волков

Депутаты Комитета Сената провели выездное заседание в городе Алматы по итогам работы правительственной межведомственной рабочей группы по повышению качества юридического образования в стране.

В своем приветственном слове, Председатель Комитета Владимир Волков отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет повышению качества образования. Сенатор добавил, что в последние годы качество подготовки юристов часто подвергается критике и современная система подготовки юристов характеризуется большим количеством учебных заведений.

«В стране на сегодняшний день действует более 120 ВУЗов. Около 50% из них готовят юристов. Впечатления разные. Особенно беспокоит то, что некоторые из учебных заведений не настроены на качественную образовательную деятельность, обучение юристов выступает лишь способом получения денег. Безусловно, издержками такого подхода к обучению юридических кадров в стране является значительное снижение уровня знаний выпускников юридических факультетов. Это несёт в себе определенную угрозу и обществу, и государству, поскольку юрист, как и врач, не имеет права на ошибку, ведь юридическая практика, зачастую связана с человеческими судьбами», - сказал сенатор.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в своем выступлении сообщил, что по поручению Главы государства с этого года будет увелечиваться объём государственного образовательного заказа на технические специальности. Наряду с этим сейчас рассматривается вопрос увеличения гранта на направление «Право» с 2022-2023 учебного года. Он также отметил, что для эффективной подготовки кадров важно разработать профессиональный стандарт в сфере юриспруденции, дополнив, что сегодня Казахстанским союзом юристов совместно с Палатой юридических консультантов г. Нур-Султана и другими заинтересованными сторонами разработан проект профессионального стандарта «Юрист».

В ходе заседания своими предложениями по улучшению сферы юриспруденции поделились представители Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, руководители казахстанских университетов и практикующие юристы. Также 61 ВУЗ страны через видеоконференц связь принял участие в работе засеадния.

Подводя итоги встречи, Владимир Волков подчеркнул, что выработанные рекомендации и предложения межведомственной группы будут направлены в Правительство для дальнейшей работы при внесении поправок в действующее законодательсвто по повышению качества подготовки юридических кадров.

 

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Полеты во сне и наяву
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Как будет проходить референдум в Казахстане
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Официально
Сенаторы обсудили с профессорско-преподавательским составом…
Официально
Принято обращение Федерации профсоюзов РК в поддержку рефер…
Официально
Партия «АМАNАТ» выступила с заявлением в поддержку референд…
Официально
Мажилис сформировал повестку предстоящего пленарного заседа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]