Юристы, финансисты и автомеханики вошли в топ наиболее избыточных профессий в Казахстане

Юристы, финансисты и автомеханики вошли в топ наиболее избыточных профессий на отечественном рынке труда.

В данном качестве, по данным электронной биржи труда (ЭБТ), последние представлены наряду с низкоквалифицированными работниками.

– По итогам марта этого года в стране наблюдался дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. К примеру, несмотря на то что в целом на рынке труда превалирует спрос на специалистов средней квалификации (54%), предложение в данной категории составляет всего 38%. Обратная ситуация складывается с работниками низкой квалификации. Спрос на них в прошедшем месяце составлял всего 21%, тогда как предложение превысило 35%, – пояснила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Что касается высококвалифицированных кадров, то соотношение количества резюме и вакансий среди представителей данной категории работников, по ее словам, представлено практически в равных долях – 26% и 25% соответственно.

В течение марта на электронной бирже труда размещалась информация о 72,7 тыс. вакансий и 48,8 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем отмечен резкий спад активности (-11%) со стороны соискателей и незначительный рост (+0,5%) числа опубликованных на ЭБТ вакансий.

– Анализ итогов прошедшего февраля показал, что число вакансий по отношению к резюме превышало на 32%. Между тем в марте разрыв между вакантными позициями и предложениями соискателей составил почти 50%, – отметила Александра Молчановская.

В региональном разрезе количество вакансий выросло до 3,4 тыс. в Жамбылской (+28%), до 5,9 тыс. – Павлодарской(+22%), до 2,5 тыс. – Северо-Казахстанской (+14%) и до 3 тыс. – Западно-Казахстанской (+12%) областях.

Между тем в той же Жамбылской области отмечается высокий спрос на школьных учителей, а в Павлодарском регионе – на охранников, водителей и кондукторов.

– В Северо-Казахстанской облас­ти отмечается большая потребность в медсестрах и медбратьях, санитарах, электро­монтерах по эксплуатации распределительных сетей, а также инженерах-механизаторах сельского хозяйства, – проинформировали в АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Наибольший рост активнос­ти со стороны соискателей наблюдался в городе Шымкенте (+48,1%), Павлодарской (+20,3%) и Костанайской областях (+12,7%). Напротив, снижение количества подаваемых резюме наблюдалось в пяти регионах страны: Мангистауской (-62%), Алматинской (-30%), Кызылординской (-24%), Атырауской (-23%) и Актюбинской (-22%) областях.

Что касается гендерного аспекта, в марте одинаковую заинтересованность в трудоустройстве проявили и мужчины, и женщины. Анализ возрастных особенностей выявил, что в последние два месяца почти треть соискателей стабильно представлена молодежью. При этом каждый четвертый кандидат на получение работы – более зрелого возраста (46 лет и старше).

По данным ЭБТ, в марте текущего года по-прежнему высоким оставался спрос на медицинских сестер и братьев, санитаров, воспитателей и их помощников (4,6 тыс. штатных единиц). Дос­таточно востребованными на рынке труда являются водители (2 тыс.), охранники (1,6 тыс.), консультанты-продавцы (618) и электромонтеры (674).

Как показал анализ, к числу избыточных профессий наряду с низкоквалифицированными работниками относятся также юристы, финансисты, учителя физической культуры, автомеханики, курьеры.

В разрезе оплаты труда наи­более высокие ожидания (в среднем свыше 500 тыс. тенге) сложились среди соискателей на руководящие позиции в корпоративном секторе и топ-менеджеров высокой квалификации, в частности, генеральных и финансовых директоров, аудиторов, инженеров и других.

Таким образом, по данным ЭБТ, в стране наблюдается активизация процессов найма. Однако анализ казахстанского рынка труда продолжает демонстрировать тенденцию снижения предложений со стороны соискателей, наблюдаемую с начала 2022 года.