Ювелирный подход

В Усть-Каменогорске хирурги в буквальном смысле вернули пациентке вкус

к жизни.

К восточноказахстанским медикам обратилась пациентка из Туркестанской области. Как рассказали в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, женщина страдала сужением пищевода. Амбулаторное лечение эффекта не давало, со временем даже жидкая пища стала вызывать ощущение дис­комфорта, кома в горле, боли за грудиной и другие неприятные симптомы.

– У пациентки выявили ахалазию кардии – это когда мышцы нижнего отдела пищевода не расслабляются, – пояснил торакальный онкохирург Адильбек Баймусанов. – Это нейрогенное расстройство, как правило, врожденное. Вызвано тем, что в межмышечном слое отсутствуют специфические нервные волокна. Если сначала пища через суженный отдел пищевода продвигается за счет мышц верхних отделов, то со временем они слабеют, пищевод растягивается и меняет форму.

По итогам обследования было принято решение о проведении операции Геллера. До недавнего времени медики чаще использовали другой метод – эндоскопического бужирования пищевода или кардиодилатацию. Он позволял расширить суженный участок, но сопровождался рис­ком разрыва тканей, появления рубцов. Главное – эффект был непродолжительным, патология возвращалась.

Метод Геллера был известен в медицине с начала XX века, а сегодня получил значительную модернизацию с учетом современного медицинского оснащения. Операция является малоинвазивной и проходит в один этап. Хирург рассекает часть стенки пищевода, но без вскрытия просвета органа – лишь до подслизистого слоя. Все манипуляции выполняются через несколько небольших проколов брюшной стенки, то есть без осложнений, с быстрым заживлением. Результатом является восстановление нормального глотания.

По словам врачей, чем раньше провести операцию, тем лучше результат. Пациентку из Туркестанской области выписали уже на пятые сутки. Ее состояние оценили как удовлетворительное. Женщина могла самостоятельно принимать пищу. Ощутила всю полноту вкуса!

К слову, для жительницы Туркестана лечение было бесплатным, все расходы оплатил Фонд обязательного социального медицинского страхования.