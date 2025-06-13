«Ювелиры» своего дела

Медицина
112
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить, не выезжая за пределы страны

Только в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами Президента РК ежегодно проводится более тысячи операций на головном, спинном мозге, а также в периферической нервной системе.

О специфике и особенностях профессии рассказывает магистр здравоохранения, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии госпиталя Шаяхмет Маханбетхан. За его плечами семь лет учебы в Казахском национальном медицинском университете им. С. Асфендиярова, четыре года в резидентуре, прохож­дение мастер-классов, стажировок и обучающих курсов.

– К мысли о том, что нейрохирургия мой профиль, пришел не сразу. Но чем глубже погружался в учебу, тем больше понимал, что мне интересна именно эта сфера. Не секрет, что в данной области медицины проводятся самые сложные операции. Здесь каждое движение может изменить судьбу человека, ведь «счет» идет на миллиметры, – говорит Шаяхмет Маханбетхан.

Первым его наставником еще в студенческие годы был нейрохирург Максат Мусабеков, рядом с которым он и «прошел» свои первые операции. Большой вклад в профессиональный рост врача внесли руководитель нейрохирургической службы Национального госпиталя медцентра УДП Мынжылкы ­Бердикожаев, а также заведующий отделением нейрохирургии Марат Саршаев.

К слову, учебу в резидентуре и клинической ординатуре по общей нейрохирургии Шаяхмет Маханбетхан проходил в Первом государственном медицинском университете им. И. Сеченова в Москве. Начинающий специалист также проводил операции под руководством профессора, главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберта Суфианова.

Сейчас Шаяхмет Маханбетхан является членом команды нейрохирургов Национального госпиталя. По его словам, возможности клиники позволяют делать уникальные операции. Врачи устраняют сосудистые патологии, удаляют опухоли головного и спинного мозга, оперируют грыжи, стенозы позвоночника. Кроме того, проводят установку по стимуляции нервов и определенных областей головного мозга, в том числе при эпилепсии и болезни Паркинсона, устраняют последствия черепно-мозговых травм. К слову, удаление опухолей ведется здесь трансназально, без вскрытия черепа, через носовой ход.

Важно подчеркнуть, что профессия нейрохирурга требует не только знаний и навыков, но и определенного набора личных качеств и психологической устойчивости, так как им часто приходится проводить довольно длительные и изнуряющие операции. Докторам необходима высокая концентрация, умение быстро анализировать сложную информацию и молниеносно принимать решения. Кроме того, нейрохирург должен иметь твердую руку, владеть мелкой моторикой. К примеру, в практике собеседника самая длительная операция продолжалась 13 часов! Тогда, вспоминает доктор, убирали у пациента опухоль головного мозга, расположенную у основания черепа. Работала большая команда из нескольких нейрохирургов, нейрофизиологов, нейрореаниматологов и медсестер.

– Длительные операции требуют повышенной концентрации внимания, на это время у нейрохирурга отключаются все его болевые синдромы. Ты полностью погружаешься в процесс и не чувствуешь время. Важна каждая секунда, перед тобой только одна цель – спасти нервы, а вместе с ними и важные отделы головного мозга, удачно убрав образование, – рассказывает Шаяхмет Маханбетхан.

Недавно нейрохирург вернулся из Японии, где проходил стажировку. Там, как, впрочем, и везде, отмечается рост пациентов с патологиями сосудов, позвоночника. Поэтому в мире сейчас активно развивается эндоскопическое устранение грыжи позвоночника, чтобы пациенты находились в стационарах как можно меньше койко-дней. К примеру, в Японии в больнице человек находится максимум два-три дня, у них все давно отработано, и это позволяет справляться с большим потоком пациентов.

Эндоскопические методы широко применяют и нейрохирурги Нацио­нального госпиталя.

– Так, после удаления грыжи позво­ночника наш пациент уже через несколько часов может самостоятельно вставать с кровати. К сожалению, многие казахстанцы после получения результатов КТ, МРТ боятся нейрохирургических операций. Срабатывают неверные установки о том, что человек получит инвалидность, останется обездвиженным на долгое время. Поэтому многие не идут к врачу до последнего, предпочитая обращаться к знахарям, «костоправам» без специального образования, а после попадают на операционный стол уже с тяжелыми осложнениями. Не учитывается и тот фактор, что состояния могут быть разной степени тяжести, и в некоторых случаях оперировать и не нужно. С той же кистой головного мозга человек может прожить всю жизнь. Однако важно своевременно получить консультацию нейрохирурга, узнать о рисках и осложнениях, – предупреждает специалист.

Говоря о профилактике, наш собеседник рекомендует всем казахстанцам вести здоровый образ жизни, следить за весом, не пропускать скрининги и контролировать артериальное давление. Доктор предупреждает: инсульты сильно «помолодели», и следить за давлением нужно не только пожилым, но и молодым людям из группы риска, имеющим наследственную предрасположенность.

#врач #нейрохирург #Шаяхмет Маханбетхан

Популярное

Все
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Миссия на космическую станцию
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
На одной волне
Июнь открывает лето
Под сенью Вечно Синего Неба
И хомяки целы, и дачники сыты
«Ювелиры» своего дела
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Хотел быть хирургом и стал им
Будущее – в руках молодежи
За пластиковую бутылку – шоколад
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Восточный путь Турсуна Султанова
Во имя идеалов добра и милосердия
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Хотел быть хирургом и стал им
ФАП открыт в Конеккеткене
Бойцы невидимого фронта
Болезнь выявили вовремя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]