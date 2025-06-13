Только в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами Президента РК ежегодно проводится более тысячи операций на головном, спинном мозге, а также в периферической нервной системе.

О специфике и особенностях профессии рассказывает магистр здравоохранения, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии госпиталя Шаяхмет Маханбетхан. За его плечами семь лет учебы в Казахском национальном медицинском университете им. С. Асфендиярова, четыре года в резидентуре, прохож­дение мастер-классов, стажировок и обучающих курсов.

– К мысли о том, что нейрохирургия мой профиль, пришел не сразу. Но чем глубже погружался в учебу, тем больше понимал, что мне интересна именно эта сфера. Не секрет, что в данной области медицины проводятся самые сложные операции. Здесь каждое движение может изменить судьбу человека, ведь «счет» идет на миллиметры, – говорит Шаяхмет Маханбетхан.

Первым его наставником еще в студенческие годы был нейрохирург Максат Мусабеков, рядом с которым он и «прошел» свои первые операции. Большой вклад в профессиональный рост врача внесли руководитель нейрохирургической службы Национального госпиталя медцентра УДП Мынжылкы ­Бердикожаев, а также заведующий отделением нейрохирургии Марат Саршаев.

К слову, учебу в резидентуре и клинической ординатуре по общей нейрохирургии Шаяхмет Маханбетхан проходил в Первом государственном медицинском университете им. И. Сеченова в Москве. Начинающий специалист также проводил операции под руководством профессора, главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберта Суфианова.

Сейчас Шаяхмет Маханбетхан является членом команды нейрохирургов Национального госпиталя. По его словам, возможности клиники позволяют делать уникальные операции. Врачи устраняют сосудистые патологии, удаляют опухоли головного и спинного мозга, оперируют грыжи, стенозы позвоночника. Кроме того, проводят установку по стимуляции нервов и определенных областей головного мозга, в том числе при эпилепсии и болезни Паркинсона, устраняют последствия черепно-мозговых травм. К слову, удаление опухолей ведется здесь трансназально, без вскрытия черепа, через носовой ход.

Важно подчеркнуть, что профессия нейрохирурга требует не только знаний и навыков, но и определенного набора личных качеств и психологической устойчивости, так как им часто приходится проводить довольно длительные и изнуряющие операции. Докторам необходима высокая концентрация, умение быстро анализировать сложную информацию и молниеносно принимать решения. Кроме того, нейрохирург должен иметь твердую руку, владеть мелкой моторикой. К примеру, в практике собеседника самая длительная операция продолжалась 13 часов! Тогда, вспоминает доктор, убирали у пациента опухоль головного мозга, расположенную у основания черепа. Работала большая команда из нескольких нейрохирургов, нейрофизиологов, нейрореаниматологов и медсестер.

– Длительные операции требуют повышенной концентрации внимания, на это время у нейрохирурга отключаются все его болевые синдромы. Ты полностью погружаешься в процесс и не чувствуешь время. Важна каждая секунда, перед тобой только одна цель – спасти нервы, а вместе с ними и важные отделы головного мозга, удачно убрав образование, – рассказывает Шаяхмет Маханбетхан.

Недавно нейрохирург вернулся из Японии, где проходил стажировку. Там, как, впрочем, и везде, отмечается рост пациентов с патологиями сосудов, позвоночника. Поэтому в мире сейчас активно развивается эндоскопическое устранение грыжи позвоночника, чтобы пациенты находились в стационарах как можно меньше койко-дней. К примеру, в Японии в больнице человек находится максимум два-три дня, у них все давно отработано, и это позволяет справляться с большим потоком пациентов.

Эндоскопические методы широко применяют и нейрохирурги Нацио­нального госпиталя.

– Так, после удаления грыжи позво­ночника наш пациент уже через несколько часов может самостоятельно вставать с кровати. К сожалению, многие казахстанцы после получения результатов КТ, МРТ боятся нейрохирургических операций. Срабатывают неверные установки о том, что человек получит инвалидность, останется обездвиженным на долгое время. Поэтому многие не идут к врачу до последнего, предпочитая обращаться к знахарям, «костоправам» без специального образования, а после попадают на операционный стол уже с тяжелыми осложнениями. Не учитывается и тот фактор, что состояния могут быть разной степени тяжести, и в некоторых случаях оперировать и не нужно. С той же кистой головного мозга человек может прожить всю жизнь. Однако важно своевременно получить консультацию нейрохирурга, узнать о рисках и осложнениях, – предупреждает специалист.

Говоря о профилактике, наш собеседник рекомендует всем казахстанцам вести здоровый образ жизни, следить за весом, не пропускать скрининги и контролировать артериальное давление. Доктор предупреждает: инсульты сильно «помолодели», и следить за давлением нужно не только пожилым, но и молодым людям из группы риска, имеющим наследственную предрасположенность.