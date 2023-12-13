Южнокорейская Doosan Enerbility предложила создать в Казахстане ряд производств

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с вице-президентом по маркетингу компании Doosan Enerbility Юнхо Янгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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В рамках встречи г-н Янг презентовал предложения компании Doosan Enerbility о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики. В частности, речь идет о создании в Казахстане производств по сборке генераторов, котлов-утилизаторов, ветротурбин, а также центра компетенций по трансферу технологий.

В свою очередь Роман Скляр отметил, что Казахстан и Республика Корея являются стратегическими партнерами, и данные инвестиционные предложения Doosan Enerbility придадут еще больший стимул для укрепления международного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства между нашими странами.

По итогам встречи были даны соответствующие поручения государственным органам.