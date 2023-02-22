За чей счет будут ремонтировать ТЭЦ Экибастуза, ответил Скляр

Энергетика
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Диасов Ораз
корреспондент

Ясность в этом вопросе, по его словам, будет внесена после того, как пройдет технический аудит.

Фото пресс-службы НПП "Атамекен"

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос, за чей счет могут отремонтировать ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Роман Скляр отметил, что этот вопрос пока не рассматривается.

«Вопрос пока не стоит на повестке дня. Если государству перейдет 50-процентный пакет акций самой ТЭЦ, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно в своей доле. В рамках своей доли будет вкладывать уже инвестор. Но возможны и другие варианты, окончательно еще не отработали, сейчас преждевременно говорить об этом», - сказал спикер.

Ясность в этом вопросе, по его словам, будет внесена после того, как пройдет техаудит.

«До конца марта будет проведен технический аудит ТЭЦ. Работа ведется. Давайте дождемся итогов техаудита, потом будет рассмотрена правовая основа для ремонта. Может быть, сам собственник будет ремонтировать. Пока преждевременно о чем-то говорить», - резюмировал Роман Скляр.

 

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