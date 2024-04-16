За деньги – да?

Столичный акимат решил слегонца хайпануть. В преддверии масштабной экоакции в Астане горадминистрация известила: «Кто выйдет на субботник, имеет все шансы найти припрятанные акиматом 150 тысяч тенге». Уточнили: сумма поделена на три равные части, спрячут их в трех разных локациях, деньги спонсорские – ни один бюджет при проведении акции не пострадает.

В соцсетях заспорили: это что за подкуп такой? Как обычно, подтянулись радетели «Какраньшии»: «А вот в наше время мы ходили на субботники без всяких-яких, потому что ради себя же и старались». Кто-то вообще обозвал такой неоднозначный прием «маленькой коррупцией».

Как бы то ни было, на субботник вышло больше 115 тысяч горожан. Не знаю, держал ли в голове каждый из них мысль о деньгах (даже если и так, то что плохого?).

Деньги, конечно, нашлись быстро. Интересно, кто придумал положить банкноты в достаточно большие ярко-белые банки, похожие на емкости для хранения сыпучих продуктов? Еще бы в хлебницу положили… Спрятали тоже абы как: вот она елка, а вот он, под ней – «банк», за версту видимый на голой темной земле. Конечно, заворачивать деньги в рваный пакет из-под донера тоже вариант так себе, но, помнится, в шоу «Орел и решка», откуда и взята идея, приз на столь видном месте не оставляли.

Смутило и другое: какой был смысл прятать «клад» там, где и так чистят чуть ли не каждый день? В Ботаническом саду, в Цент­ральном парке, причем совсем неподалеку от пешеходной зоны… Почему было не прикопать приманку где-нибудь на Чугунке, например? В городе хватает мест, где нужно «моем, моем трубочиста». А если бы еще и намекнули, где приблизительно искать... Да столица забыла бы о стихийных свалках на долгое время, еще и мусор бы рассортировали!

А еще можно провести параллель с гайдаевской комедией «Бриллиантовая рука». Помните, как в самом начале фильма Шеф постановочно падает в обморок от «случайно» обнаруженного клада? В Астане, благо, без таких сюжетных линий обошлись, но от кадров после обнаружения денег осталось чувство неловкости. «Не верю!» – писали люди в соцсетях, намекая, что нашедшие свою награду герои вовсе не случайные люди, да и денег никому не досталось…

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: неправильно только порицать инициативы городских властей. Я вот, например, раздумывала аж пару дней: как же я лично отношусь к такому материальному «подбадриванию»?

50 тысяч – тоже деньги, это раз. Два: субботники – дело благородное. Так почему бы не поучаст­вовать в этом квесте хотя бы за деньги? Под мотив «раз бумажка, два бумажка – будет чистенько» не сделать доброе дело для своего же города? А деньги – это так, приятный, но вовсе не обязательный бонус.

Мы как-то сразу бросились критиковать, мол, уже не знают, как подкупить, чтобы на уборку вы­шли. Ну так ведь оно и есть! У нас некоторых не заставишь палочку от мороженого до урны донести, не говоря уже о волонтерском махании метлой в выходной день. Может, и правда, акимат уже готов вприсядку плясать, только чтобы хоть как-нибудь простимулировать граждан к соблюдению порядка?