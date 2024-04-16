Импорт смартфонов падает, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Dаta Hub
За два месяца Казахстан ввез из Китая 457,2 тысячи смартфонов. Снижение к тому же периоду 2023 года составило 7% (29,6 тысяч единиц).
Между тем импорт смартфонов из Вьетнама упал еще сильнее – на 27% (88,3 тысяч). Страна является вторым по значимости поставщиком после Китая с долей 33% (239,8 тысяч). К слову, на сам Китай приходится 63%.
Такой расклад ожидаемо привел к снижению общей стоимости импортированных смартфонов. Нынешние объемы января-февраля на 29% меньше прошлогодних - $186,8 млн против $264,6 млн.
«Cмартфоны относятся к числу основных товаров, ввозимых из-за рубежа. Они обеспечивают 2,3% денежных объемов импорта. Казахстан не только импортирует, но и экспортирует смартфоны. Да, отсутствие своего производства не препятствует этому. Причем 43% объемов уходит в Туркменистан (110,5 тысяч). Еще 36% (93,9 тысяч) – в Таджикистан и Кыргызстан», - пишут авторы телеграм-канала.