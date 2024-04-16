Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За два месяца Казахстан ввез из Китая 457,2 тысячи смартфонов. Снижение к тому же периоду 2023 года составило 7% (29,6 тысяч единиц).



Между тем импорт смартфонов из Вьетнама упал еще сильнее – на 27% (88,3 тысяч). Страна является вторым по значимости поставщиком после Китая с долей 33% (239,8 тысяч). К слову, на сам Китай приходится 63%.



Такой расклад ожидаемо привел к снижению общей стоимости импортированных смартфонов. Нынешние объемы января-февраля на 29% меньше прошлогодних - $186,8 млн против $264,6 млн.