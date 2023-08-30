За громкие победы

В профессиональный праздник порядка пятидесяти человек за особый вклад в развитие сферы были удостоены различных наград и поощрений. В их числе нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и «Почетный спортивный работник» Министерства культуры и спорта РК, благодарственные письма и почетные грамоты от профильного ведомства, акима области Жетысу и ряда организаций региона.

От имени руководства области собравшихся поблагодарили за трудолюбие, упорство и высокие результаты: с начала года жетысуские спортсмены завоевали на республиканских и международных соревнованиях 1 380 медалей, 495 из которых – золотые.

Свежайшую награду высшей пробы в копилку региона принес юный борец Исхар Курбаев, одержавший победу на молодежном чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе (до 20 лет) в Иордании.