За громкие победы

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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане чествовали ведущих спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.

Фото Жениса Ыскабая

В профессиональный праздник порядка пятидесяти человек за особый вклад в развитие сферы были удостоены различных наград и поощрений. В их числе нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и «Почетный спортивный работник» Министерства культуры и спорта РК, благодарственные письма и почетные грамоты от профильного ведомства, акима области Жетысу и ряда организаций региона.

От имени руководства области собравшихся поблагодарили за трудолюбие, упорство и высокие результаты: с начала года жетысуские спортсмены завоевали на республиканских и международных соревнованиях 1 380 медалей, 495 из которых – золотые.

Свежайшую награду высшей пробы в копилку региона принес юный борец Исхар Курбаев, одержавший победу на молодежном чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе (до 20 лет) в Иордании.

#Спорт #Талдыкорган #спортсмены #чевствование #тренера

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