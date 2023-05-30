За неделю в Северо-Казахстанской области подешевели яйца, а лук и капуста – подорожали

– Индекс потребительских цен за минувшую неделю составил 100,2%, а с начала года – 104%, – сообщил и. о. руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияр Исаев.

За отчетную неделю наблюдался рост цен на лук репчатый – на 2,7% (со 186 до 191 тенге), капусту – на 19,2% (со 130 до 155 тенге). Зато снизилась цена яйца первой категории (с 433 до 427 тенге).

С начала года наибольшее подорожание отмечено на масло сливочное – 10,4%, говядину – 9,6%, лук репчатый – 60,5%, капусту – 40,9%. Цены же на гречку, подсолнечное масло, курятину, картофель, сахар, напротив, снизились. Так, к примеру, кило гречки можно купить за 330 тенге. Данияр Исаев отметил, что это самая низкая цена по республике, и объяснил это тем, что местные аграрии сдают гречиху по удешевленной цене.

В 2022 году в Казахстане сложилась непрос­тая ситуация с ценами на сахар. На сегодня область заключила контракты на его поставку в объеме 900 тонн. Сейчас цены варьируются от 406 до 447 тенге за килограмм.

Говорилось на заседании областного общественного совета и о ценах на овощи. Сдерживать их рост призван стабилизационный фонд. Финансирование стабфонда доведено до 3,4 млрд тенге, за счет этого удалось увеличить объем закупаемой продукции с 12 тыс. до 15 тыс. тонн. Из 19 социально значимых видов продовольственных товаров 15 производятся в регионе.

В сентябре минувшего года был зафиксирован рост цен на яйцо куриное первой категории. Антимонопольный орган проанализировал оптовый рынок и вынес в отношении птицефабрик уведомление о снижении цен. В итоге оптовая цена на коммерческие объемы яиц была снижена с 480 до 400 тенге за десяток.