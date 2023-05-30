За неделю в Северо-Казахстанской области подешевели яйца, а лук и капуста – подорожали

Общество
8
Андрей Кратенко

Вопросы стабилизации в регионе цен на социально значимые продовольственные товары обсудили члены областного общественного совета.

Фото: kazpravda.kz

– Индекс потребительских цен за минувшую неделю составил 100,2%, а с начала года – 104%, – сообщил и. о. руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияр Исаев.

За отчетную неделю наблюдался рост цен на лук репчатый – на 2,7% (со 186 до 191 тенге), капусту – на 19,2% (со 130 до 155 тенге). Зато снизилась цена яйца первой категории (с 433 до 427 тенге).

С начала года наибольшее подорожание отмечено на масло сливочное – 10,4%, говядину – 9,6%, лук репчатый – 60,5%, капусту – 40,9%. Цены же на гречку, подсолнечное масло, курятину, картофель, сахар, напротив, снизились. Так, к примеру, кило гречки можно купить за 330 тенге. Данияр Исаев отметил, что это самая низкая цена по республике, и объяснил это тем, что местные аграрии сдают гречиху по удешевленной цене.

В 2022 году в Казахстане сложилась непрос­тая ситуация с ценами на сахар. На сегодня область заключила контракты на его поставку в объеме 900 тонн. Сейчас цены варьируются от 406 до 447 тенге за килограмм.

Говорилось на заседании областного общественного совета и о ценах на овощи. Сдерживать их рост призван стабилизационный фонд. Финансирование стабфонда доведено до 3,4 млрд тенге, за счет этого удалось увеличить объем закупаемой продукции с 12 тыс. до 15 тыс. тонн. Из 19 социально значимых видов продовольственных товаров 15 производятся в регионе.

В сентябре минувшего года был зафиксирован рост цен на яйцо куриное первой категории. Антимонопольный орган проанализировал оптовый рынок и вынес в отношении птицефабрик уведомление о снижении цен. В итоге оптовая цена на коммерческие объемы яиц была снижена с 480 до 400 тенге за десяток.

#цены #продукты #СКО #рост цен #стабилизация цен

Популярное

Все
На девятом десятке лет освоила компьютерные технологии Шамшагуль Жетебаева
В лесах Восточного Казахстана запретили пикники с кострами и мангалами
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Тернистый путь к знаниям
Золотой ключ великого коммуникатора
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
Мощнейший за 20 лет тайфун приближается к территории США
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане

Читайте также

Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков…
В лесах Восточного Казахстана запретили пикники с кострами …
На девятом десятке лет освоила компьютерные технологии Шамш…
Новый рекорд Казахстана: более 5 часов поднимал на плечах б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]