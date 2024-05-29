Двое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейпов

АФМ завершило досудебное расследование в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет, передает Kazpravda.kz
По информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов.
Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматы были установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.
Приговором суда двое жителей Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 тыс. тенге, а другому – ограничение свободы сроком на 1 год и 100 часов принудительного труда.
Изъятые вещественные доказательства утилизированы.
В АФМ напомнили, что употребление вейпов и других устройств негативно сказывается на здоровье подростков, оказывает пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.