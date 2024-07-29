За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти

Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Алмасадам Саткалиев представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года.

По его словам, за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа – 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 млрд кВт ч.

Министр проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей, рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.