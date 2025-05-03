За шесть лет очередь в детские сады Казахстана сократилась в 5 раз

Образование
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К 2028 году планируется достичь охвата малышей детсадами на 100%, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-службы Акмолинского облакимата

Если в 2019 году в стране функционировало 10,5 тыс. дошкольных организаций, где воспитывались 892 тыс. детей, то к 2025 году количество таких организаций выросло до 11,8 тыс., с охватом более 1 млн детей.

При этом произошел переход от маломощных мини-центров к созданию полноценных детских садов с устойчивой материально-технической базой.

Существенные изменения произошли и в вопросе очередности. В 2019 году в очереди на дошкольное место состояло 446 176 детей. На 1 января 2025 года этот показатель сократился до 84 тыс. детей в возрасте от 2 до 6 лет. Таким образом, за шесть лет количество ожидающих сократилось почти в 5 раз.

Это стало возможным благодаря системному расширению сети дошкольных учреждений, внедрению новых подходов к распределению мест и цифровизации процессов, таким как ваучерное финансирование.

На сегодня ваучерная система масштабирована в 12 городах и 3 районах. До конца 2025 года проект будет поэтапно внедрен по всей республике согласно утвержденному графику.

По итогам 2024 года 93,1% детей от 2 до 6 лет были охвачены дошкольным воспитанием и обучением. В 2025 году планируется увеличить охват до 95%, а к 2028 году — достичь 100%.

#детские сады #детсады #охват

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