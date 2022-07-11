За сколько дней теперь можно получить казахстанский паспорт в России

Изготовление паспортов казахстанцам, находящимся в России, сокращено до 30 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

С 10 июля 2022 года на территории России стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат государственной услуги «Приём документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей».

«Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в городах Казани, Омске, Санкт-Петербурге и Астрахани и оформить паспорт за 30 дней вместо 80 дней», – сообщили в МИД страны.

В настоящее время система электронного документирования успешно функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (города Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).