За укрепление единства и согласия

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Маргулан Бейсекенов

Приоритетные направления государственных грантов в сфере НПО на 2024 год назвали в Министерстве культуры и информации.

На площадке Центра поддерж­ки гражданских инициатив состоялась информационно-разъяснительная сессия с участием и. о. председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой и директора департамента коммуникации и сотрудничества Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) Айгерим Каримовой.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в прямом эфире спикеры разъяснили задачи и целевые индикаторы приоритетных направлений государственных грантов на 2024 год. Представителей НПО также проинформировали о процедуре подачи документов на грантовые конкурсы. Во время сессии в формате «вопрос – ответ» участников проконсультировали по темам, касающимся грантов, регистрации НПО, социальных проектов и других тем.

Напомним, 11 января Центр поддержки гражданских инициатив объявил конкурс на предоставление грантов по заказу Министерства культуры и информации РК. Всего будет разыграно 23 гранта по трем направлениям: поддержка социально уязвимых слоев населения; содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций; укрепление общественного согласия и общенационального единства.

Прием заявок по краткосрочным и среднесрочным грантам продлится по 31 января, долгосрочным – по 14 февраля текущего года.

#конкурс #НПО #гранты #МКИ

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