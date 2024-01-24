За укрепление единства и согласия

На площадке Центра поддерж­ки гражданских инициатив состоялась информационно-разъяснительная сессия с участием и. о. председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой и директора департамента коммуникации и сотрудничества Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) Айгерим Каримовой.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в прямом эфире спикеры разъяснили задачи и целевые индикаторы приоритетных направлений государственных грантов на 2024 год. Представителей НПО также проинформировали о процедуре подачи документов на грантовые конкурсы. Во время сессии в формате «вопрос – ответ» участников проконсультировали по темам, касающимся грантов, регистрации НПО, социальных проектов и других тем.

Напомним, 11 января Центр поддержки гражданских инициатив объявил конкурс на предоставление грантов по заказу Министерства культуры и информации РК. Всего будет разыграно 23 гранта по трем направлениям: поддержка социально уязвимых слоев населения; содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций; укрепление общественного согласия и общенационального единства.

Прием заявок по краткосрочным и среднесрочным грантам продлится по 31 января, долгосрочным – по 14 февраля текущего года.