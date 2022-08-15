«Заблудилось» футбольное поле

В поселке Восход в скором времени появится новое футбольное поле. По ошибке…

Местные власти планировали построить футбольное поле в поселке Водный, однако из-за ошибки в документации оно «ушло»... в поселок Восход. Об этом на общественных слушаниях по проблемам поселка зая­вил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семея Амантай Утельбаев.

– Футбольное поле планировалось построить в поселке Водный. Но во время написания бюджетной заявки специалист отдела ошибся, и спортивный объект «перекочевал» в Восход. Деньги выделили, бюджетную заявку оформили, конкурс объявили. Естественно, теперь спортплощадку построят в поселке Восход, – рассказал Амантай Утельбаев.

Причем никакой проблемы в отделе ЖКХ не видят абсолютно.

– Поселки ведь находятся рядом, – заявил Амантай Утельбаев.

Между тем, жители возмущены таким подходом к работе специа­листов ЖКХ.

– Очень странно все выглядит. Выходит, специалисты отдела ЖКХ и акимата не понимают разницы между двумя поселками. Это смешно. А ведь площадка стоит немалые деньги, речь идет о десятках миллионов тенге. Почему получилось так, что эти деньги идут не туда, куда сами чиновники их планировали? – возмущены жители и общественники.

Причем в поселке Восход тоже должны были построить футбольное поле – за счет спонсорских средств. Однако с этим возникли проблемы.

Поле обещали построить еще в прошлом году, однако работа по строительству так и не началась. Представители спонсорской организации ТОО «Qazaq-Astyk Group» на слушаниях заявили, что построить объект они, в принципе, могут, однако работа не начинается в связи с нерешенными вопросами с акиматом.

Дело в том, что и по сей день стоит вопрос о том, кто будет подводить коммуникации и нести ответственность за объект. Вопрос обещают решить в ходе дальнейших переговоров, однако сколько времени они займут – неизвестно.