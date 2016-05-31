Забвению не подлежит

Наталья РЫЖКОВА
С расширенного заседания Совета общественного согласия АНК в стенах Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта взяли старт трехдневные мероприятия форума с участием заместителя Председателя – заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанова, депутатов Мажилиса Парламента, председателей и членов советов общественного согласия АНК, руководителей этнокультурных объединений, ученых, потомков репрессированных. В числе историков, зарубежных специалистов по советскому периоду в Жезказган прибыли Ивэнэ Такахаши из Японии и Дионисий Либонь из Румынии, представляющий университет им. Александра Иоана.

В 1997 году в календарь независимой республики вошел День памяти жертв политических репрессий и голода. Почему так важна эта дата для народа Казахстана, рассказала большая документально-экспонатная выставка «Трагедия народа забвению не подлежит». В ней объединили имеющиеся фонды городской архив, Историко-археологический музей Жезказгана, Музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка. А во время секционной работы участники форума обсудили темы «Манифест «Мир. ХХI век»: от политики «пояса безопасности» к стратегии глобального мира», «Феномен движения «Алаш» и А. Букейханов», «Великий джут в Казахстане: трагедия народа и уроки истории», «Депортация в Казахстан: через испытания к общей судьбе».

В программе форума подняты и темы ответственности современных поколений за будущее. Символично, что прошло и торжественное открытие Зала городского Совета общественного согласия. Отныне здесь будут собираться его члены для обсуждения актуальных проблем.

В приветственной речи заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонид Прокопенко подчеркнул, что эта встреча призвана выработать концепцию дальнейшего укрепления согласия и мира в Казахстане. С интересом были восприняты выступления акима Жезказгана Батырлана Ахметова, председателя депутатской группы АНК Сауытбека Абдрахманова, академика, доктора философии Казбека Казкенова, председателя Совета общественного согласия Жезказгана, члена научно-экспертной группы АНК Карагандинской области Бекзата Алтынбекова. По их мнению, все предложенные меры по укреплению советов как механизма общественного контроля и решения актуальных проблем на местах должны и будут способствовать конкретной реализации Пяти институциональных реформ Президента страны.

Незабываемой получилась встреча в Улытау у монумента – символа государственной целостности и единства народа Казахстана, сооруженного по предложению Президента страны Нурсултана Назарбаева. Гостей встречали жители райцентра. В парке «Таңбалы тас» на акции, посвященной принятию Патриотического акта «Мәңгілік Ел», участники создали Аллею Памяти, высадив несколько десятков деревьев.

Вчера, в День памяти жертв политических репрессий и голода, во всех учебных заведениях Жезказгана состоялись уроки «Патриотический акт «Мәңгілік Ел» – кодекс гражданской идентичности». К школьникам и студентам на открытый разговор пришли депутаты Парламента, ученые и историки, общественные деятели. А на городской Аллее Славы у памятника жертвам политических репрессий и голода участники форума вместе с горожанами почтили память жертв тоталитаризма.

Завершился форум пленарным заседанием Международной научно-практической конференции «Мәңгілік Ел: историческая память во благо созидания» с участием акима области Нурмухамбета Абдибекова.

