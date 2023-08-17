Строительство АЭС хотят обсудить с жителями Алматинской области

Для выявления отношения местного населения по строительству АЭС в Алматинской области, акимат региона инициировал публичные обсуждения по данному вопросу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

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Согласно информации, по итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.

Так, для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен «шорт-лист» состоящий из нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий: китайская компания CNNC с реактором HPR-1000; корейская KHNP c реактором APR-1400; российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000; французская EDF с реактором EPR-1200.

Отмечается, что результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае прошлого года.

В ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района.

"В этой связи Акимат Алматинской области инициировано проведение публичных обсуждений. Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих размещено через средства массовой информации, а именно в газете Атамекен (№28), а также 21 июля 2023 года – на официальном сайте, Инстаграм-канале и на странице Facebook Акимата Жамбылского района, – отметили в министерстве.

Вместе с тем общественные слушания, проводимые согласно экологического кодекса, будут инициированы на этапах экологической оценки проекта позднее после разработки проектной документации.

"Публичные обсуждения проводятся для обсуждения наиболее важных и общественно значимых вопросов, отнесенных к ведению постоянных комиссий, в форме расширенных заседаний этих комиссий с участием депутатов, представителей исполнительных органов, органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации, граждан. В то время как цель общественных слушаний – оценка проектной документации по строительству АЭС", – пояснили в ведомстве.

Ранее в акимате Жамбылского района сообщали, что встреча с населением состоится 22 августа в 11:00 часов.