Задачи референдума о строительстве АЭС обсудил глава Сената с павлодарцами

Сенат , АЭС
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Члены Народного штаба за строительство АЭС продолжают свою деятельность. Сегодня штаб работает в Павлодарской области

Фото: пресс-служба Сената

Депутаты, эксперты и общественные деятели во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым провели встречи с коллективами энергетической корпорации и предприятия металлургической отрасли, экспертным сообществом и активной молодежью в городах Аксу и Павлодар. На повестке дня – обсуждение вопросов, касающихся референдума по строительству АЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встреч в цехах Евроазиатской энергетической корпорации и компании Алюминий Казахстана члены Штаба обсудили с производственниками актуальные проблемы в сфере энергетики, включая его дефицит, износ угольных станций и импортозависимость.

Как отметил спикер Сената, учитывая, что Казахстан по выбросам углекислого газа на душу населения занимает одно из лидирующих мест в мире, широкое внедрение инноваций в производство должно способствовать уменьшению углеродного следа нашей страны. В этой связи важно активнее решать проблемы энергодефицита в стране за счет производства электричества на мощностях с минимальным выбросом углекислого газа.

«Как вы знаете, 6 октября в Казахстане пройдёт республиканский референдум по вопросу строительства АЭС, одобренный главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Разъяснять задачи референдума призван Народный штаб, в состав которого вошли как депутаты, партии и различные организации, так и активисты. Это работа ведется во всех областях, городах и аулах. Радует активная гражданская позиция и инициативность наших граждан, их неравнодушие к судьбе страны и будущих поколений. Надеемся, наша сегодняшняя встреча также будет плодотворной и каждый из вас примет активное участие в предстоящем референдуме», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к жителям области.

Кроме того, в Центре развития молодежных инициатив члены Штаба встретились с активной молодежью региона. Председатель Сената подчеркнул, что поддержка молодежи – это приоритетное направление государственной политики и проинформировал о реформах в этом направлении. Речь шла о важности участия молодых людей в предстоящем референдуме, на который вынесен вопрос о будущем страны.

В этот же день члены Штаба побеседовали и с экспертным сообществом региона. Участники встреч сошлись во мнении, что общенациональный референдум, проведение которого запланировано на 6 октября, имеет ключевое значение для развития страны и поэтому особенно важно качественное и всестороннее разъяснение его целей и задач для населения.

 

#регионы #Ашимбаев #АЭС #сенаторы

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