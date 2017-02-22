​Задачи стратегического рывка

На первом этапе модернизации Казахстан осуществил переход от плановой экономики к рыночной. Вторая модернизация началась с принятием Стратегии-2030 и переносом столицы в Акмолу. Ее результатом стало вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира.

Теперь Президент поставил задачу осуществить Третью модернизацию Казахстана. Первым прио­ритетом обозначена ускоренная технологическая модернизация страны. Она, прежде всего, означает внедрение информационных технологий во все сферы жизни. Почти все инновации в наше время связаны с IT, и Казахстан должен не только широко применять, но и сам разрабатывать IT-продукты.

Вторым приоритетом является кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Именно бизнес может и должен сыграть ключевую роль в Третьей модернизации. Здесь одной из важнейших мер может стать, как сказал Президент, фронтальное снижение всех видов издержек для бизнеса. Причем необходимо снижать как издержки на электроэнергию, связь, логистику, коммунальную сферу, так и административные. Государственный сектор в экономике должен сократиться с тем, чтобы максимально передать функции частному бизнесу.

Третьим приоритетом Президент обозначил макроэкономическую стабильность. В этой сфере необходимо восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики. На наш взгляд, очень важным является обозначение ответственности Национального банка не только за инфляцию, но и за рост экономики – это принципиально новое определение его миссии. Президент также поручил Национальному банку и Правительству обеспечить доступное средне- и долгосрочное фондирование экономики в тенге, без чего нельзя говорить о возобновлении экономического роста.

Четвертым приоритетом является улучшение качества человеческого капитала. Значимость данного приоритета бесспорна, так как модернизация в XXI веке может опираться только на образованное, физически здоровое общество.

Пятым приоритетом Президент обозначил институциональные преобразования, безопасность и борьбу с коррупцией. Защита прав собственности и снижение коррупции имеют стратегичес­кое значение для модернизации страны.

Таким образом, сегодняшнее Послание Президента стало еще одной крупной вехой в осмыслении места и роли Казахстана в современном мире в условиях новой глобальной реальности. Идея Третьей модернизации послужит дальнейшему сплочению народа Казахстана вокруг задач стратегического рывка, который жизненно необходим стране в XXI веке.