Задержан беглый полицейский Умбеталиев

Задержан бежавший полицейский-участник поножщины в Таразе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сообщил Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.
Напомним, 10 августа в ходе ссоры начальник Управления ДВД области Умбеталиев ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона. После этого он ударился в бега.