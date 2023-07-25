Задержан бывший замглавы управления пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области

Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением.
Генеральная прокуратура РК сообщила о задержании подозреваемого в нарушениях при строительстве дороги в Кербулакском районе, передает Kazpravda.kz.
"Спецпрокурорами прокуратуры области Жетысу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района", - говорится в сообщении.
Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге, отметили в пресс-службе.
Проводится досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями".
Расследование продолжается, добавили в Генпрокуратуре.