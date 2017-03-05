​Задержаны на «Рубеже»

Возраст гастролеров – от 26 до 30 лет. Трое из них уже были судимы, все – наркозависимы. По словам и. о. начальника УВД Петропавловска Асана Мейрамова, группа орудовала в областном центре в течение последнего месяца. Днем, когда хозяева находились на работе, злоумышленники, пользуясь профессионально изготовленными отмычками, похищали из их жилищ деньги, шубы, золотые украшения и другие ценности.

Часть неправедной поживы ­изъята у гастролеров при задержании на контрольном посту сис­темы «Рубеж» села Келлеровка, когда гастролеры возвращались в Кокшетау. Задержанные признались в совершении четырех квартирных краж, но оперативники не исключают их причастности к другим аналогичным преступлениям.

С начала года на территории СКО зарегистрировано более 200 квартирных краж. 85% из них раскрыто.