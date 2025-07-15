Полицейскими города Конаев задержаны двое мужчин 20 и 26 лет, подозреваемые в совершении серии краж на северном побережье Капшагайского водохранилища, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным областного ДП, злоумышленники тайно похищали мобильные телефоны, оставленные отдыхающими на топчанах и в палатках. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены, после чего их задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Как сообщили в полиции, по фактам краж зарегистрированы уголовные дела, проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в конце июня управление полиции Конаева сообщало о резком росте числа краж личного имущества на отдельных участках городского пляжа и в зонах отдыха. С тех пор работа по обеспечению правопорядка в курортной зоне была переведена в усиленный режим.

По данным местных властей, с начала купального сезона составлено около 200 административных протоколов в отношении нарушителей. Среди наиболее частых нарушений, фиксируемых на пляжной территории, – распитие алкогольных напитков, вождение автомобиля в состоянии опьянения, несоблюдение Правил дорожного движения.