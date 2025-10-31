Заглянуть в древнюю историю тюрков
Мастерство прототюрков добывать и обрабатывать металлы оказало огромное влияние на скифо-сакскую культуру и позже вошло в уклад жизни ранних тюрков. Еще в эпоху энеолита, то есть больше четырех тысяч лет назад, народы Восточного Казахстана активно вели обмен своих изделий из металла по всей евразийской Великой степи – такое убеждение высказал знаменитый археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев в ходе международной конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».