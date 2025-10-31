Заглянуть в древнюю историю тюрков

Форумы
3
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Мастерство прототюрков добывать и обрабатывать металлы оказало огромное влияние на скифо-сакскую культуру и позже вошло в уклад жизни ранних тюрков. Еще в эпоху энеолита, то есть больше четырех тысяч лет назад, народы Восточного Казахстана активно вели обмен своих изделий из металла по всей евразийской Великой степи – такое убеждение высказал знаменитый археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев в ходе международной конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».

фото автора

Международный форум стал доб­рой традицией региона. В этом году в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова для его участников организовали выездную экспозицию золота скифо-саков из курганов Казахстанского Алтая, а также выставку научной литературы. Изюминкой стало живое исполнение на инструментах, которые были реконструированы по образу кобыза и жетыгена из древних шаманских захоронений в Катон-Карагайском районе. Гостей встречала в буквальном смысле магическая музыка!

По словам Зейноллы Самашева, сегодня перед археологами стоит задача создать фундаментальную работу по древней истории Казахстанского Алтая на основе вновь открытых памятников. Наиболее ранние находки относятся к энеолиту, или медному веку. Например, в Зайсанском районе в последние годы при раскопках энеолитического комп­лекса Айнабулак были обнаружены наконечники копий, кинжалы, бронзовая чаша, асыки… Еще одна находка, которую ученые называют изумительной, – бронзовый диск с изображением лягушки, покрытой углублениями.

– Вещи, которые сопровождали усопшего при погребении, говорят о целой системе религиозных воззрений в эпоху палеометалла, – отметил профессор. – И эта культура прямо повлияла на культуру следующей эпохи, которую называют золотым веком скифо-сакских народов евразийских степей. Знаменитая триада скифо-саков – это звериный стиль, конское снаряжение и оружие.

В целом материалы, накопленные археологами за последние годы, позволили составить единое представление о народах, которые жили на территории Восточного Казахстана начиная примерно с XII века до н. э. до I–III веков н. э. Как подчеркнул Зейнолла Самашев, их уклад предопределила сама природа – рудные богатства края. Сначала мастера освоили добычу и плавку олова и меди, а бронзовый век стал расцветом ювелирного искусства с использованием драгоценных металлов.

– Казахстанская часть Алтая богата полиметаллическими и оловосодержащими месторождениями, – отметил ученый. – Химический и спектральный анализы предметов и пород в Северной Азии и Восточной Европе показывают, что они содержат восточноказахстанское олово. Других значительных залежей такого металла на этой обширной территории больше нет. Олово, которое добывали на Рудном Алтае, ходило от Приднепровья на западе и до Енисея на востоке, от среднеазиатских пустынь на юге до Сибири на севере. Это говорит о макроэкономических связях восточноказахстанских народов еще в эпоху энеолита.

Именно распространение оловянных бронз, по мнению профессора, привело к образованию евразийской металлургической провинции – одной из самых крупных систем такого рода. Кроме того, археологические находки позволяют однозначно определить Восточный Казахстан как центр, где формировался скифо-сакский культурный комплекс.

#ВКО #археология #Алтай #международный форум #Зейнолла Самашев

Популярное

Все
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Вкус апорта в осеннем парке
Технический колледж: практика и трудоустройство
Еще два медобъекта открылись в регионе
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Лучшие чтецы стихов Абая
Наследие не для «черных копателей»
Дороги творчества
Энциклопедия столичной жизни
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Ержан Бабакумаров убит в Астане
В извечном стремлении к свободе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Форум стратегических партнеров: AI-Sana формирует интеллект…
Международная конференция по этике искусственного интеллект…
Медиация – опора единства
Золотая медаль – мастерам Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]