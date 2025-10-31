Международный форум стал доб­рой традицией региона. В этом году в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова для его участников организовали выездную экспозицию золота скифо-саков из курганов Казахстанского Алтая, а также выставку научной литературы. Изюминкой стало живое исполнение на инструментах, которые были реконструированы по образу кобыза и жетыгена из древних шаманских захоронений в Катон-Карагайском районе. Гостей встречала в буквальном смысле магическая музыка!

По словам Зейноллы Самашева, сегодня перед археологами стоит задача создать фундаментальную работу по древней истории Казахстанского Алтая на основе вновь открытых памятников. Наиболее ранние находки относятся к энеолиту, или медному веку. Например, в Зайсанском районе в последние годы при раскопках энеолитического комп­лекса Айнабулак были обнаружены наконечники копий, кинжалы, бронзовая чаша, асыки… Еще одна находка, которую ученые называют изумительной, – бронзовый диск с изображением лягушки, покрытой углублениями.

– Вещи, которые сопровождали усопшего при погребении, говорят о целой системе религиозных воззрений в эпоху палеометалла, – отметил профессор. – И эта культура прямо повлияла на культуру следующей эпохи, которую называют золотым веком скифо-сакских народов евразийских степей. Знаменитая триада скифо-саков – это звериный стиль, конское снаряжение и оружие.

В целом материалы, накопленные археологами за последние годы, позволили составить единое представление о народах, которые жили на территории Восточного Казахстана начиная примерно с XII века до н. э. до I–III веков н. э. Как подчеркнул Зейнолла Самашев, их уклад предопределила сама природа – рудные богатства края. Сначала мастера освоили добычу и плавку олова и меди, а бронзовый век стал расцветом ювелирного искусства с использованием драгоценных металлов.

– Казахстанская часть Алтая богата полиметаллическими и оловосодержащими месторождениями, – отметил ученый. – Химический и спектральный анализы предметов и пород в Северной Азии и Восточной Европе показывают, что они содержат восточноказахстанское олово. Других значительных залежей такого металла на этой обширной территории больше нет. Олово, которое добывали на Рудном Алтае, ходило от Приднепровья на западе и до Енисея на востоке, от среднеазиатских пустынь на юге до Сибири на севере. Это говорит о макроэкономических связях восточноказахстанских народов еще в эпоху энеолита.

Именно распространение оловянных бронз, по мнению профессора, привело к образованию евразийской металлургической провинции – одной из самых крупных систем такого рода. Кроме того, археологические находки позволяют однозначно определить Восточный Казахстан как центр, где формировался скифо-сакский культурный комплекс.