Закиева прокомментировала видео религиозного обряда с ребёнком

Детский омбудсмен сообщила о том, что личность целителя и местонахождение ребенка установлены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева высказалась на свой странице в Facebook относительно видео, где целитель проводил ритуал над несовершеннолетним ребенком, передает корреспондент Kazpravda.kz

«По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными. Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка. Информация проверяется, все обстоятельства выясняются», – отметила она.

Накануне казахстанцев насторожило распространяемое в соцсетях видео с участием 9-летнего ребенка, над которым духовный служитель проводит ритуал по изгнанию джинна.