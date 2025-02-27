Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Большую роль в обеспечении законности и защите прав граждан играет дея­тельность надзорных органов. Об актуальных для общества вопросах, связанных с работой по пресечению правонарушений, состоянием законности в различных сферах, мы поговорили с Генеральным прокурором страны Бериком Асыловым.

– Берик Ногаевич, в первую очередь хотелось бы поговорить об общих задачах и основных акцентах в работе прокуратуры по реализации концепции «Закон и Порядок». В целом что понимается под этой концепцией и на чем она базируется?

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем январском интервью подчеркнул, что «нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции «Закон и Порядок».

Думаю, каждый понимает глубокий смысл слов, сказанных Главой государства, и важно не только осознавать, но и претворять в жизнь эти принципы. В целом ответ на ваш вопрос кроет­ся в древнеримском выражении «Закон суров, но это закон». Данное выражение не потеряло актуальности и по сей день, и его значение, я бы сказал, пронизывает деятельность современной прокуратуры, наполняя ее новым смыслом.

Как вы понимаете, стабильность и гармония в обществе немыслимы без закона и порядка, которые должны стать аксиомой для каждого граж­данина. Великий поэт и философ Абай Кунан­баев считал, что жизнь без закона и порядка не будет справедливой, а соблюдение закона – это путь к чистоте и благополучию народа.

Высокое качество жизни населения, свободный бизнес, справедливое правосудие и безупречная работа системы государственного управления невозможны без соблюдения закона и порядка всеми субъектами правоотношений, в том числе предпринимателями, организациями, масс-медиа и, конечно же, государственным аппаратом.

Весь прогрессивный мир отводит законопослушному поведению и неотвратимому реагированию на правонарушения первостепенное значение. К примеру, в Финляндии обычный штраф за нарушения со стороны участников дорожного движения составляет примерно 100 евро. Но если судья посчитает, что с учетом материального положения для крупного бизнесмена такой размер санкции не чувствительный и не удержит его от новых правонарушений, суд вправе назначить виновному сумму штрафа в десятки и даже сотни раз больше за то же самое деяние, чтобы этот человек больше не совершал правонарушения. Общество данной страны такие судебные решения воспринимает одобрительно.

В Объединенных Арабских Эмиратах строгие наказания в сочетании с высокоэффективной системой мониторинга создают атмосферу уважения к закону, в том числе со стороны туристов, которые любят туда ездить.

В нашей стране за преступления предусмотрен широкий набор санкций, как строгих, так и не связанных с изоляцией от общества: ограничение свободы, денежные штрафы, общественные и исправительные работы.

К примеру, у нас реальное лишение свободы судами назначается, как правило, только за тяжкие преступления. В настоящее время 80 процентов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, осуждены именно за такие преступления, причем, как правило, насильственного характера и за наркотики.

– В январе на заседании коллегии Генеральной прокуратуры были подведены итоги деятельности ведомства. Каковы основные достижения надзорной работы и на решении каких задач будет сосредоточена прокуратура в текущем году?

– В целом в нашей работе нет второстепенных задач. По всем ситуациям и во всех случаях нарушения закона мы стараемся действовать быстро, практически в режиме онлайн.

В прошлом году особые усилия направили на противодействие организованной преступности, теневой экономике, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, мошенничеству, антитеррористической защищенности зданий и так далее. Сопровож­дали инвестиционные проекты и защищали частных предпринимателей от вмешательства в их деятельность госорганов, занимались возвратом государст­ву незаконно приобретенных активов. Восстанавливали права граждан в трудовых отношениях, образовании, медицине и иных направлениях социальной сферы.

Отдельно хотел бы остановиться на деятельности в социально-экономической сфере. Так, прокурорами защищены права сотни тысяч граждан, в том чис­ле пенсионеров, социально уязвимых лиц, подростков, работников, а также дольщиков и ипотечников.

В постоянном поле зрения – защита прав несовершеннолетних. Проблемы детей решаются не только путем проверок, анализа или оценки решений уполномоченных госорганов, но и с использованием проектных инструментов.

К примеру, с 2023 года прокурорами реализуются проекты URPAQ и «Счастливое и безопас­ное детство», в рамках которых мы добились оказания материальной помощи более чем двум тысячам семей, жилищной поддержки свыше тысячи семей, медицинской и социальной помощи десяти тысячам семей.

Что касается защиты имущественных интересов государства, то в прошлом году возмещен ущерб на сумму 627 миллиардов тенге, в их числе, кроме похищенных из бюджета денежных средств, имеется движимое и недвижимое имущество, иные материальные ценности на 91 млрд тенге.

В рамках надзора за соблюдением законодательства о госзакупках внесено более тысячи актов надзора, в пользу государства взыскано 12,7 миллиарда тенге, отменено порядка 500 конкурсов на 399 миллиардов тенге.

В целом результаты надзора мы постоянно освещаем в масс-медиа.

В предстоящем периоде прокуроры продолжат обеспечивать законность во всех сферах с акцентом на качественную реализацию поручений Главы государства по сопровож­дению инвестиционных проектов и защите частного бизнеса, соблюдению прав со­циально уязвимых слоев населения, особенно детей, координации борьбы с наркобизнесом и ОПГ, противодействию мошенничест­вам, превенции пыток, а также утверждению принципа «Закон и Порядок».

– Расскажите, пожалуйста, о криминогенной ситуации и о том, как взаимодействует прокуратура с другими органами в вопросах борьбы с преступностью.

– Мы координируем работу по укреплению правопорядка и борьбе с преступностью, внедряем новые методы в правоохранительную дея­тельность, шире стали применять цифровые технологии для поимки преступников. Задача каждого органа и каждого сотрудника – создание безопасного общества, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным.

В результате совместных усилий в сфере обеспечения правопорядка мы достигли положительной динамики.

В стране наблюдается постепенное снижение уровня преступности. За последние пять – шесть лет почти в полтора раза сократилось число убийств, в пять раз – грабежей, разбоев и хулиганств. За шесть лет количество краж снизилось почти в шесть раз – со 180 тысяч в 2018 году до 30 тысяч в 2024-м. Их доля в общем количестве сократилась до 20 процентов.

Широко внедряется видеонаблюдение, усиливаются охранные системы, собственники стали больше проявлять бдительность и серьезнее относиться к охране своего имущества.

В целом количество зарегист­рированных уголовных правонарушений с 292 тысяч в 2018 году уменьшилось до 132 тысяч в 2024-м. Еще раз подчеркну – это результат общей работы всего населения и государства. В этом году снижение регистрации преступлений продолжается. Однако на этом фоне одновременно появляются новые криминальные угрозы.

Более трети всех уголовных правонарушений составляют мошенничества. Если раньше они совершались в очевидных условиях, то есть жертвы видели злоумышленников и могли их опознать, то сейчас обман совершается бесконтактно, с применением информационных технологий.

Половина потерпевших пострадали от обмана по телефону, путем изъятия средств с банковских карт, использования поддельных сайтов в Интернете для кражи личных данных и паролей (фишинг), обмана через маркетплейсы (брашинг) либо под предлогом инвестиций или ставок.

Мы совместно с МВД в масс-медиа постоянно предупреждаем граждан об уловках аферистов. Заключили меморандумы о взаи­модействии и сотрудничестве в сфере противодействия уголовным правонарушениям, совершаемым посредством осуществления телефонных звонков, с АО «Казахтелеком», АО «Kcell» и другими операторами связи.

При Национальном банке запущен Антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. Принимаются меры к ликвидации SIM-боксов, устройств для подключения

SIM-карт, через которые поступают анонимные звонки из-за рубежа. К примеру, в прошлом месяце в Алматы ликвидирован мошеннический call-центр, он занимал огромный офис площадью 600 квадратных метров.

Недавно департаментом полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона в ходе проведения оперативных мероприятий у жителя Павлодара изъяли пять SIM-боксов и другое оборудование для мошенничества, более 400 SIM-карт различных операторов, роутеры и мобильные телефоны.

Сейчас в отношении данных лиц начаты досудебные расследования, ведутся следственные действия.

Стоит отметить, что требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется. Так, на жителя Северо-Казахстанской области без его ведома зарегистрировано более 14 тысяч телефонов. Проверка продолжается.

В прошлом году с дропперов-посредников в порядке гражданского судопроизводства взыскано более 1 миллиарда тенге по 800 искам. За соучастие в мошенничестве к уголовной ответственности привлечены 128 человек, которые занимались дроппингом.

В целях противодействия интернет-мошенничествам принят ряд законодательных поправок.

С августа 2024 года вступили изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые теперь приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам на период следствия. Также по опыту других стран прорабатываем в Парламенте еще ряд инициатив, которые должны обязать банки и операторов связи усилить защиту своих клиентов.

На днях мы рассмотрели на нашем Координационном совете эти вопросы и выработали с заинтересованными органами совместные меры.

– Вы затронули вопросы применения цифровых технологий в своей работе. Какие есть проекты и инициативы в этой сфере и, главное, как они отражаются на защите наших граждан?

– Современные IT-решения, роботизация, искусственный интеллект оказывают серьезное влияние на развитие всех сфер общества, все глубже охватывая процессы жизнедеятельности. Появляются новые вызовы, имею­щие противоправный характер.

В нашем Уголовном кодексе введены новые составы преступ­лений, которые совершаются с использованием Интернета, инструментов технологического прогресса. Есть даже те сферы, которые, на первый взгляд, не имеют к информтехнологиям никакого отношения.

К примеру, сейчас через со­циальные сети детей подталкивают к суициду. Поэтому в Уголовный кодекс в статью «Доведение до самоубийства» ввели ответственность за совершение такого преступления посредством использования сетей телекоммуникаций. Есть и другие составы уголовных правонарушений, совершаемых посредством использования Интернета и электронных информационных ресурсов, в числе которых продажа наркотиков.

Прокуратура как координатор работы госорганов по борьбе с преступностью аккумулирует все ресурсы госаппарата, в том числе киберресурсы в противостоянии асоциальным явлениям. Мы находимся в постоянном поиске креативных решений и механизмов эффективной работы в этом направлении.

В активе Генеральной прокуратуры уже есть ряд уникальных статистических, информационных и аналитических систем. Наши цифровые проекты максимально охватывают уголовный и административный процессы, сферу госконтроля и надзора, в том числе проверок бизнеса. Для этого используем накопленный большой массив правовой информации – Big data.

Полностью оцифрован уголовный процесс и регистрация преступлений. Вся информация о состоянии преступности загружается на «Гео-карту», на основе которой строятся маршруты патрулирования полиции. Любой человек может открыть карту в Интернете и увидеть, где расположены наиболее безопасные места для проживания, учебы детей или проведения досуга.

В рамках противодействия пропаганде терроризма и экстремизма в Интернете успешно применяем информсистему «Кибернадзор». Она позволяет устанавливать и автоматически включать в систему ссылки на материалы с незаконным содержанием.

Благодаря прогнозно-аналитическим инструментам нашего Ситуационного центра улучшена эффективность розыска не только преступников, но и должников по алиментам, долгам перед бюджетом. При координации прокуроров с помощью этих систем установлено более 2 000 лиц.

– Генеральная прокуратура уделяет большое внимание развитию международных отношений в уголовно-правовой сфере и в вопросах борьбы с преступностью. Какие результаты достигнуты?

– Действительно, нами ведется непрерывная работа по расширению и укреплению международно-правового сотрудничества в сфере противодействия преступности, поимке и доставлению из-за рубежа лиц, находящихся в розыске, возврата незаконно выведенных активов.

Надо иметь в виду, что даже если человека задержали через Интерпол по нашему запросу в рамках международного розыска, его просто так не выдадут. Для этого нужно пройти целый круг процедур с соблюдением иностранного законодательства, обосновать общественно опасный характер содеянного для обеих сторон, доказать причастность к нему запрашиваемого лица и донести об этом до зарубежного партнера, при этом соблюдая дипломатический этикет.

Экстрадиция человека, совершившего у нас преступление и скрывающегося за рубежом, – задача непростая. Для ее решения наш сотрудник обязан знать международное гуманитарное право, все пакты, конвенции и документы ООН, других международных организаций по вопросам выдачи и защиты прав человека. Это без учета требования об обязательном знании нескольких языков, скажу больше – языков, представляющих разные этнолингвистические группы.

Если со страной, где находится беглец, у нас нет двустороннего договора или это государство не является участником многосторонней конвенции, то сотрудничество может осуществляться на основе принципа взаимности.

Этот принцип закреплен в нашем УПК. Он заключается в обязательстве рассмотреть в будущем запрос той страны об оказании такого же вида правовой помощи. То есть взаимность предполагает, что при возникновении аналогичной ситуации по их запросу также будет произведена выдача нами. Такие примеры в нашей практике есть.

Так, при отсутствии договора нам удалось добиться экстрадиции разыскиваемых из Германии, Швеции и других стран.

В прошлом году Казахстаном всего заключено 16 международных договоров, подготовленных госорганами, из них девять – Генеральной прокуратурой. Подписаны соответствующие международные акты с Марокко, Перу, Катаром, Кипром и Швейцарией. Всего за годы независимости с 37 странами заключили 82 договора, в том числе с такими государст­вами, как Великобритания, США, Китай, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Испания, Италия, Франция и другие.

Мы в договорной работе фокусируем внимание на страны, наиболее привлекательные для туризма, а также на государства, где могут скрываться «беглецы» и куда могут выводиться похищенные активы.

Благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными коллегами за истекший год нам выдано 67 разыс­киваемых лиц, которые обви­няются в убийстве, наркопреступлениях, мошенничестве в крупных размерах, в создании финпирамид и других тяжких дея­ниях. Для сравнения: в 2023 году нам выдали 55 разыскиваемых преступников. Это хороший прогресс.

Приведу конкретные примеры. Из Польши экстрадирован лидер транснациональной преступной группы, у которого изъяли более тонны психотропных веществ. Испания выдала организатора финпирамиды, обманувшего более 800 граждан на сумму свыше миллиарда тенге.

В свою очередь мы также выдали другим странам в два раза больше разыскиваемых лиц (213 против 120 в 2023 году).

В целом работа по укреплению сотрудничества с зарубежными коллегами будет продолжена.

– Большую тревогу вызывает распространение наркотиков. Какие меры принимаются в противодействии этому злу, как меняется ситуация?

– Да, это злободневная проблема, от которой страдают целые семьи, разрушается жизнь как потребителей этого зелья, так и его сбытчиков. Поэтому государст­во всеми силами борется с этим пагубным явлением.

Прокуратура, в свою очередь, совместно с силовыми органами осуществляет непрерывную борьбу с наркопреступностью. В прошлом году пресечено 37 международных и 98 региональных наркоканалов. Из незаконного оборота изъято 25,6 тонны нар­котиков. Ликвидировано 95 нар­колабораторий.

В целом в этой работе меняем акценты, сейчас они ориентированы на выявление реальных организаторов наркобизнеса, пресечение каналов поставок и установление преступного дохода и теневых потоков. Действуя по принципу «следуй за деньгами», выходим на крупных организаторов наркосетей. Уже заморожены активы на 2,8 миллиарда тенге в криптовалюте.

Не секрет, что противостоять этому злу нужно сообща. Эффективность во многом зависит от доверия и поддержки населения, поэтому мы также тесно взаимодействуем с общественными организациями и гражданами. По инициативе прокуратуры в стране проводится акция «Нашақорлыққа жол жоқ», в рамках которой уничтожаются наркограффити, возбуждено в четыре раза больше уголовных дел по рекламе и пропаганде наркотиков.

Почти в каждом регионе реализуются свои проекты с привлечением местного сообщества, студентов, волонтеров. Отрадно, что есть очень активная молодежь, которая не остается в стороне от проблем, а подключается к нашим инициативам. К примеру, в столице сервис «Нет наркотикам» (в приложении Smart Astana) и чат-бот «Жастармен» в Алматы активно используются населе­нием. Во многих регионах к работе по уничтожению граф­фити подключены коммунальные службы акиматов.

В ВКО прокуроры совместно с заинтересованными органами и бизнесом запустили инициативу «STOP, наркотик!», соз­дали частный фонд. Этот проект предусматривает выплату вознаграж­дения лицам, сообщившим достоверную информацию о наркоправонарушениях. Уже есть примеры, когда лицу, которое сообщило о распространителе, выплатили сумму в размере более 300 тысяч тенге.

Еще раз подчеркну, что от эффективности всеобщих усилий по борьбе с наркоторговлей зависит будущее наших граждан, особенно молодого поколения.

В завершение хочу отметить, что каждый гражданин должен воспитывать в себе законопослушание, вырабатывать характер, собственное поведение, которые будут воплощать в себе высокие морально-этические и культурно-нравственные начала.

Каждый из нас должен начинать с самого себя. Как говорит наш Президент – «Справедливость и порядок – это то, что мы должны культивировать на всех уровнях. Без этого невозможно создать сильную и здоровую нацию».