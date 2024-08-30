Казахстан сегодня знают в мире как суверенное, стабильное и динамично развивающееся государство. В этом немаловажная заслуга действия нашего Основного закона.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как закон прямого действия Конституция играет ключевую роль в работе наших судов, определяя основные принципы, которыми должны руководствоваться судьи при отправлении правосудия.

Конституция – высший правовой акт, все суды обязаны руководствоваться ее положениями. Потому ­судьи при рассмотрении дел проверяют, не нарушены ли конституционные права граждан, и принимают решения, основываясь на законах, которые соответствуют Конституции. Это обеспечивает справедливость и законность судебных актов.

Основной закон устанавливает принцип независимости судов и судей, они могут принимать решения без давления со стороны других ветвей власти. Это защищает судебную систему от вмешательства и способствует объективному отправлению правосудия.

Наши граждане при обращении в суд часто мотивируют свои иски положениями Основного закона. Приведу пример: недавно было рассмотрено гражданское дело, когда пенсионер являлся должником по исполнительным документам, и имело место стопроцентное удержание средств. Гражданин обратился в суд, основываясь на нормах Конституции. В итоге суд признал действия банка незаконными.

Основной закон направлен на то, чтобы человек смог защищать свои права. Его действие – свидетельство того, что правосудие в нашей стране осуществляется в соответствии с основными принципами права, демок­ратическими нормами и защитой прав граждан.