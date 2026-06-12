Закон Республики Казахстан

О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года следующие изменения:

1) по всему тексту слова «иностранец», «иностранцами», «иностранца», «иностранцу», «иностранцев», «иностранцем», «Иностранцы», «иностранцам», «иностранцы» заменить соответственно словами «иностранный гражданин», «иностранными гражданами», «иностранного гражданина», «иностранному гражданину», «иностранных граждан», «иностранным гражданином», «Иностранные граждане», «иностранным гражданам», «иностранные граждане»;

2) по всему тексту слово «тенге» заменить словом «теңге»;

3) по всему тексту слова «области, города республиканского значения, столицы», «областям, городам республиканского значения и столице», «областей, городов республиканского значения, столицы», «областей, городов республиканского значения и столицы», «область, город республиканского значения и столица» заменить соответственно словами «столицы, области, города республиканского значения», «столице, областям, городам республиканского значения», «столицы, областей, городов республиканского значения», «столицы, областей, городов республиканского значения», «столица, область, город республиканского значения»;

4) по всему тексту слова «городов республиканского значения, столицы», «город республиканского значения и столица», «городе республиканского значения и столице», «города республиканского значения, столицы» заменить соответственно словами «столицы, городов республиканского значения», «столица и город республиканского значения», «столице и городе республиканского значения», «столицы, города республиканского значения»;

5) в части первой пункта 3 статьи 23 слова «законодательные акты» заменить словом «законы»;

6) в абзаце десятом подпункта 17) пункта 2 статьи 55 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

7) в подпункте 2) части пятой пункта 9 статьи 56 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

8) в абзаце первом части третьей подпункта 3) пункта 3 статьи 332 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

9) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 335 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

10) в абзаце первом подпункта 11) статьи 370 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

11) в подпункте 1) пункта 1 статьи 664 слова «в Конституционный Суд Республики Казахстан обращений граждан,» исключить;

12) в статье 665:

в заголовке слова «в Конституционном Суде Республики Казахстан и» исключить;

пункт 2 исключить;

13) в статье 668:

в заголовке слова «в Конституционном Суде Республики Казахстан и» исключить;

в подпункте 9) части первой слова «в республиканском референдуме» заменить словами «во всенародном референдуме»;

часть третью исключить;

14) в абзаце пятом подпункта 1) и абзаце третьем подпункта 2) статьи 670 слова «Парламента Республики Казахстан» заменить словами «Курултая Республики Казахстан, Қазақстан Халық Кеңесі»;

15) абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 672 исключить;

16) в статье 677:

в абзаце третьем подпункта 4) слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

в абзаце четвертом подпункта 5) и абзаце четвертом подпункта 6) слова «Парламента Республики Казахстан» заменить словами «Курултая Республики Казахстан, Қазақстан Халық Кеңесі».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 11 июня 2026 года

№ 308-VІIІ ЗРК

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