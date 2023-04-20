Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) подпункт 5) части третьей пункта 1 статьи 740 изложить в следующей редакции:

«5) на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах;»;

2) подпункт 5) части второй статьи 741 изложить в следующей редакции:

«5) на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах;».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

в статье 14:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Компетенция уполномоченного органа»;

пункт 1 дополнить подпунктами 12-3), 15-2), 15-3) и 15-4) следующего содержания:

«12-3) осуществление государственного контроля за правильностью ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель;»;

«15-2) подготовка и предъявление исков в суд по вопросам, указанным в подпункте 4) пункта 1 статьи 148 настоящего Кодекса;

15-3) выявление и изъятие земельных участков, не используемых по назначению и не освоенных либо используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан;

15-4) приостановление строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, эксплуатации объектов, геологоразведочных и других работ, если они осуществляются с нарушением земельного законодательства Республики Казахстан, установленного режима использования земель, а также если эти работы ведутся по проектам, не прошедшим экспертизу или получившим отрицательное заключение;»;

пункт 4 исключить.

3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) подпункты 11) и 18) статьи 12 исключить;

2) в статье 13:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Компетенция уполномоченного органа»;

в пункте 1:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) формирует и реализует государственную лесную политику;»;

дополнить подпунктами 4-1) и 5-1) следующего содержания:

«4-1) осуществляет государственный контроль за качеством выполнения лесохозяйственных мероприятий и их соответствием лесоустроительным проектам на участках государственного лесного фонда;»;

«5-1) осуществляет путем проверок государственный контроль и надзор за:

количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;

порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;

выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, по обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;

выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению возникновения, распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;

отводом лесосек;

соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;

соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;

соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;

использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;

соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;»;

пункты 2 и 3 исключить.

4. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

1) подпункты 11) и 21) статьи 36 исключить;

2) в статье 37:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Территориальные органы уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды участвуют в реализации бассейнового принципа управления водными ресурсами в соответствии с утвержденными генеральными бассейновыми схемами комплексного использования и охраны водных объектов.»;

3) подпункт 1) статьи 37-1 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;»;

4) статью 41 исключить;

5) пункт 6 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный орган, местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) в случаях наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вправе в порядке, установленном законами Республики Казахстан, ограничивать, приостанавливать или запрещать промышленным и теплоэнергетическим предприятиям использование водных объектов и водохозяйственных сооружений.»;

6) пункт 2 статьи 118 изложить в следующей редакции:

«2. Чрезвычайная экологическая ситуация на водных объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод объявляется уполномоченным органом.».

5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) подпункт 3-1) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3-1) поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан;»;

2) пункт 1 статьи 33 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«целевой взнос.»;

3) подпункт 1-2) пункта 1, пункты 2-2 и 7 статьи 35 исключить;

4) дополнить статьей 39-3 следующего содержания:

«Статья 39-3. Бюджетная программа, направленная на предоставление целевого взноса

1. Целевым взносом являются безвозмездные и безвозвратные платежи из республиканского бюджета в фонд социального медицинского страхования:

1) для оплаты оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

2) в виде взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в фонд социального медицинского страхования, определенных Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

3) для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.

2. Целевой взнос осуществляется через администратора бюджетной программы.

3. Показатели результатов целевого взноса в фонд социального медицинского страхования определяются в плане развития уполномоченного органа в области здравоохранения.

Фонд социального медицинского страхования обеспечивает достижение показателей результатов целевого взноса, определенных в плане развития уполномоченного органа в области здравоохранения.

4. Планирование расходов по целевому взносу осуществляется в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

5. Финансирование бюджетной программы, направленной на вложение целевого взноса, осуществляется в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

5) абзац девятый подпункта 5) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«целевой взнос фонду социального медицинского страхования;»;

6) часть четвертую пункта 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Аппарат Правительства Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, планы развития государственных органов не разрабатывают.»;

7) часть вторую пункта 2 статьи 69 исключить;

8) подпункт 11) пункта 1 статьи 88 исключить;

9) пункт 2 статьи 175 изложить в следующей редакции:

«2. Кредитором при бюджетном кредитовании из республиканского бюджета является центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.»;

10) пункт 2 статьи 180 изложить в следующей редакции:

«2. Основные условия бюджетного кредита устанавливаются решением центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета или соответствующего местного исполнительного органа.»;

11) пункт 4 статьи 193 изложить в следующей редакции:

«4. Реструктуризация бюджетного кредита осуществляется на основании решения центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета или соответствующего местного исполнительного органа по каждому кредитному договору при наличии положительного заключения консультативно-совещательного органа при центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета или местном исполнительном органе.»;

12) часть первую статьи 194 изложить в следующей редакции:

«Перевод долга по бюджетному кредиту допускается по соглашению сторон кредитного договора на основании решения центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета или соответствующего местного исполнительного органа.»;

13) часть четвертую пункта 3 статьи 199 изложить в следующей редакции:

«Порядок согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

14) подпункт 2) пункта 1 статьи 203 изложить в следующей редакции:

«2) определение центральным уполномоченным органом по государственному планированию лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства, утверждаемых в законе о республиканском бюджете, и лимитов долга местных исполнительных органов, утверждаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию;»;

15) пункт 1 статьи 212 изложить в следующей редакции:

«1. Выпуск ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы осуществляется в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

16) часть вторую пункта 2 статьи 225-2 изложить в следующей редакции:

«Сумма для определения лимита предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта устанавливается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:

«Порядок назначения, возврата и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей, определяются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.»;

2) часть четвертую пункта 2 статьи 125 изложить в следующей редакции:

«Порядок назначения и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, определяются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 137 изложить в следующей редакции:

«1. На содержание каждого ребенка, переданного патронатным воспитателям, ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, которые установлены уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.».

7. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части седьмой статьи 161 после слов «социального медицинского страхования» дополнить словами «и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи».

8. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

1) подпункты 1), 3), 4) и 7) части первой статьи 15 исключить;

2) часть первую статьи 16 дополнить подпунктами 1-1), 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-1) по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения правила оказания социально-правовой помощи лицам, в отношении которых применяется пробация;

1-2) перечень электронных средств слежения, используемых службой пробации;

1-3) перечень инженерно-технических средств надзора, контроля и охраны учреждений уголовно-исполнительной системы;»;

3) часть четвертую статьи 97 изложить в следующей редакции:

«4. Во всех учреждениях, за исключением учреждений минимальной безопасности, осужденные носят одежду установленной формы.».

9. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть вторую статьи 20 изложить в следующей редакции:

«Поддержку инициатив развития социального предпринимательства осуществляют государственные органы, национальные холдинги, национальные институты развития и иные организации в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.»;

2) пункт 4 статьи 25 исключить;

3) в статье 25-1:

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Порядок интеграции объектов информатизации государственных органов и организаций с реестром бизнес-партнеров определяется законодательством Республики Казахстан об информатизации.»;

пункт 4 исключить;

4) пункт 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«1. Предельные размеры обязательных членских взносов определяются уполномоченным органом по предпринимательству.»;

5) в статье 64:

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок проведения аккредитации, в том числе форма свидетельства об аккредитации, основания и порядок отмены аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций, определяется уполномоченным органом по предпринимательству.»;

пункт 9 исключить;

6) в статье 79-4:

часть шестую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В состав специальной комиссии включаются представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, общественных объединений и профессиональных союзов.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства утверждаются уполномоченным органом по предпринимательству.»;

7) подпункты 1-2), 2), 3), 4) части первой, части вторую и третью пункта 1 и пункт 2 статьи 84 исключить;

8) в пункте 2 статьи 85:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования предпринимательства;»;

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) утверждает правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) утверждает правила расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода;»;

подпункт 8) исключить;

9) пункт 2 статьи 94 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок, формы государственной финансовой поддержки, отрасль (отрасли) экономики, в которой (которых) осуществляют деятельность субъекты частного предпринимательства, подлежащие государственной финансовой поддержке, юридическое (юридические) лицо (лица), привлекаемое (привлекаемые) для оказания государственной финансовой поддержки, размеры финансовой поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной финансовой поддержки, утверждаются уполномоченными органами соответствующих отраслей по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству.»;

10) подпункты 5), 7), 11), 16), 22) и 23) части первой пункта 1 и пункт 2 статьи 98 исключить;

11) в статье 99:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику по развитию и государственной поддержке частного предпринимательства;»;

дополнить подпунктами 2-1), 2-2), 2-3), 2-4) и 2-5) следующего содержания:

«2-1) утверждает правила предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность;

2-2) организует рассмотрение экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров Республики Казахстан, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства;

2-3) проводит анализ функционирования отраслей экономики в целях устранения препятствий для развития субъектов частного предпринимательства;

2-4) организует предоставление субъектам частного предпринимательства экономической информации о состоянии внутренних и внешних рынков;

2-5) утверждает правила проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства;»;

12) подпункты 1) и 1-1) пункта 2 статьи 100-1 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области государственной поддержки инновационной деятельности;

1-1) формирует и реализует государственную технологическую политику;»;

13) пункт 1 статьи 105 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) проводят анализ предпринимательской среды, инвестиционного климата и инфраструктуры развития частного предпринимательства;»;

14) часть первую пункта 1 статьи 117 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности утверждает перечень социально значимых продовольственных товаров по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения.»;

15) подпункт 2) пункта 1 статьи 124-5 изложить в следующей редакции:

«2) организации и проведения централизованной торговли электрической энергией, обеспечения готовности торговой системы к проведению централизованных торгов, централизованной покупки и продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии в части затрат единого закупщика электрической энергии, связанных с осуществлением его деятельности, централизованной покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованной продажи услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки единым закупщиком в части затрат единого закупщика, связанных с осуществлением его деятельности;»;

16) абзац первый пункта 2 статьи 282-1 изложить в следующей редакции:

«2. Правила организации «одного окна» для инвесторов, а также порядок взаимодействия при привлечении инвестиций утверждаются уполномоченным органом по инвестициям и определяют размеры инвестиций в конкретных отраслях экономики для получения услуги по принципу «одного окна», а также порядок:».

10. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункты 2), 3), 5), 6) и 7) статьи 15 исключить;

2) статью 16 дополнить подпунктами 1-1) и 9-1) следующего содержания:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда;»;

«9-1) определяет размеры социального пособия по временной нетрудоспособности;»;

3) подпункт 6) пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«6) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан:

не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством Республики Казахстан браке с гражданином Республики Казахстан;

не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами Республики Казахстан;»;

4) пункт 3 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«3. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, предусмотренные пунктом 5 статьи 84 настоящего Кодекса, уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.».

11. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) реализует эксперимент в области внешней электронной торговли товарами, проводимый в Республике Казахстан;

14-2) определяет:

особенности таможенного декларирования;

по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности категорию товаров, регион реализации эксперимента в области внешней электронной торговли, проводимого в Республике Казахстан, и применение уведомительного порядка соблюдения технических регламентов в отношении товаров электронной торговли;»;

2) абзац третий подпункта 2) части первой пункта 2 статьи 125 после слов «Государственный фонд социального страхования,» дополнить словами «средств целевого взноса, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи,»;

3) пункт 4 статьи 332 изложить в следующей редакции:

«4. Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения, не подлежащие помещению под таможенные процедуры, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза и считаются не находящимися под таможенным контролем со дня признания в порядке, определенном уполномоченным органом, образовавшихся отходов непригодными для их дальнейшего коммерческого использования либо со дня представления таможенному органу документов, подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения образовавшихся отходов иным способом либо факт их передачи для совершения таких операций.»;

4) дополнить главой 45-1 следующего содержания:

«Глава 45-1. Особенности таможенного декларирования, выпуска товаров электронной торговли и совершения таможенных операций при реализации эксперимента в области внешней электронной торговли товарами, проводимого в Республике Казахстан

Статья 392-1. Основные понятия, используемые в настоящей главе

Для целей настоящей главы используются основные понятия:

1) товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, – ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада и предназначенные для реализации физическим лицам, постоянно или временно проживающим (временно пребывающим) на территории Республики Казахстан, на электронных торговых площадках с использованием сети Интернет в рамках сделки, одной из сторон которой является физическое лицо;

2) товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, – товары, приобретенные физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием сети Интернет в рамках сделки между физическим лицом, постоянно или временно проживающим (временно пребывающим) на территории Республики Казахстан, и иностранным лицом, ввозимые на территорию Республики Казахстан из третьих стран в международных почтовых отправлениях или перевозчиком в адрес физических лиц, являющихся получателями таких товаров;

3) участники эксперимента в области внешней электронной торговли товарами, проводимого в Республике Казахстан, – уполномоченный орган, уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности, операторы электронной торговли, физические лица, постоянно или временно проживающие (временно пребывающие) на территории Республики Казахстан;

4) операторы электронной торговли – юридические лица Республики Казахстан, допущенные уполномоченным органом к участию в реализации эксперимента в области внешней электронной торговли товарами, проводимого в Республике Казахстан (далее – эксперимент), и совершающие таможенные операции в отношении товаров электронной торговли;

5) товары электронной торговли – товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, и товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами.

Статья 392-2. Порядок определения операторов электронной торговли

1. Допуск юридических лиц Республики Казахстан к участию в реализации эксперимента осуществляется на основании заявления и при соблюдении ими обязанностей, установленных подпунктами 2), 4) и 12) пункта 2 статьи 392-9 настоящего Кодекса.

2. Заявление об участии в реализации эксперимента в качестве оператора электронной торговли подается юридическим лицом в уполномоченный орган в произвольной форме электронным способом или на бумажном носителе.

3. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его на соответствие обязанностям, установленным подпунктами 2), 4) и 12) пункта 2 статьи 392-9 настоящего Кодекса.

О результатах рассмотрения заявления уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменной форме не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

При несоответствии заявителя обязанностям, установленным подпунктами 2), 4) и 12) пункта 2 статьи 392-9 настоящего Кодекса, уполномоченный орган отказывает в признании заявителя оператором электронной торговли.

Повторно заявление рассматривается после устранения заявителем нарушений в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган.

Статья 392-3. Порядок взаимодействия участников эксперимента

1. Операторы электронной торговли взаимодействуют с таможенными органами путем:

1) представления таможенным органам в неизменном виде сведений, представляемых операторам электронной торговли электронными торговыми площадками третьих стран, о товарах, ввозимых на территорию Республики Казахстан в адрес физических лиц, являющихся получателями таких товаров.

В случае выявления операторами электронной торговли несоответствия полученных сведений с ввезенными товарами электронной торговли операторы электронной торговли вносят соответствующие изменения в сведения для осуществления таможенного декларирования;

2) осуществления таможенного декларирования товаров электронной торговли;

3) исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов;

4) совершения таможенных операций в отношении товаров электронной торговли.

2. Физические лица – получатели товаров электронной торговли взаимодействуют с операторами электронной торговли путем:

1) представления сведений, необходимых для таможенного декларирования товаров электронной торговли;

2) уплаты операторам электронной торговли сумм причитающихся таможенных платежей, налогов.

Статья 392-4. Выпуск товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами

1. Товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами для нахождения и использования на территории Республики Казахстан, подлежат таможенному декларированию и выпуску таможенными органами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей главой, без помещения под таможенные процедуры.

2. Таможенные операции в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, совершаются декларантом – физическом лицом, являющимся получателем таких товаров, самостоятельно либо операторами электронной торговли от имени декларанта (физического лица).

3. Выпуск товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, производится таможенным органом при условии уплаты таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа в соответствии с едиными ставками таможенных пошлин, налогов, утвержденных Комиссией.

4. Выпуск товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должен быть завершен в сроки, установленные статьей 193 настоящего Кодекса.

5. Товары электронной торговли, указанные в пункте 3 настоящей статьи, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза с момента их выпуска.

Статья 392-5. Применение таможенных платежей и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами

1. Товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, являются объектом обложения таможенными пошлинами, налогами, взимаемыми по единым ставкам.

2. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, базой для их исчисления и применяемых видов ставок являются стоимость таких товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иные характеристики товара).

3. Стоимость ввозимых товаров электронной торговли заявляется в декларации на товары для экспресс-грузов по форме, утвержденной Комиссией на основании информации об их итоговой стоимости, указанной в документе о приобретении таких товаров (чеки, счета, банковские платежные документы), а при совершении таможенных операций операторами электронной торговли – также на основании сведений о приобретении таких товаров, полученных операторами электронной торговли от электронной торговой площадки (при наличии такой информации).

4. Стоимость товаров электронной торговли должна заявляться на основании достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

5. Таможенные сборы в отношении товаров электронной торговли не взимаются.

6. Исчисление таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.

7. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, применяются ставки, действующие на день регистрации таможенным органом декларации на товары для экспресс-грузов по форме, утвержденной Коллегией Евразийской экономической комиссии, либо иного документа в электронном виде, используемого операторами электронной торговли и содержащего сведения, необходимые для выпуска (далее – иной электронный документ).

8. Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у физического лица, являющегося получателем товаров электронной торговли. При самостоятельном таможенном декларировании товаров электронной торговли плательщиком таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, является декларант.

При осуществлении таможенного декларирования товаров электронной торговли операторами электронной торговли от имени декларантов плательщиками таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, являются операторы электронной торговли, при этом взаимоотношения между операторами электронной торговли и декларантами в части компенсации затрат, понесенных операторами электронной торговли на уплату таможенных платежей, осуществляются на договорной основе.

Статья 392-6. Особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам

1. Таможенная процедура таможенного склада применяется в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, в порядке и на условиях, установленных главой 25 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Таможенные операции в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, совершаются операторами электронной торговли от имени декларантов таких товаров.

3. В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, соблюдаются запреты и ограничения в соответствии со статьей 8 настоящего Кодекса.

4. В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, не применяются положения абзаца первого пункта 2 статьи 216 настоящего Кодекса.

5. Хранение товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, осуществляется в сооружениях (помещениях, площадках) операторов электронной торговли, являющихся декларантами таких товаров.

6. До истечения срока действия таможенной процедуры таможенного склада, предусмотренного статьей 237 настоящего Кодекса, действие этой таможенной процедуры завершается:

1) помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления после приобретения физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет;

2) признанием таможенными органами в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 241 настоящего Кодекса факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров электронной торговли вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения.

7. До истечения срока действия таможенной процедуры таможенного склада, предусмотренного статьей 237 настоящего Кодекса, действие этой таможенной процедуры может быть завершено помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру реэкспорта.

8. Допускается вывоз из сооружений (помещений, площадок) товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, для доставки физическому лицу, являющемуся получателем таких товаров, до завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи путем представления в электронном виде заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары с особенностями, предусмотренными Комиссией.

9. Товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, выданные физическим лицам, приобретшим их, после представления операторами электронной торговли заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза.

10. Декларация на товары для экспресс-грузов либо иной электронный документ, содержащий сведения, необходимые для выпуска товаров электронной торговли, указанных в пункте 8 настоящей статьи, для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи должны быть поданы операторами электронной торговли в течение срока действия таможенной процедуры таможенного склада, но не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем приобретения этих товаров физическим лицом.

При отказе в выпуске декларация на товары для экспресс-грузов либо иной электронный документ в отношении указанных товаров должны быть поданы операторами электронной торговли не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем отказа в выпуске товаров.

Статья 392-7. Особенности совершения операторами электронной торговли таможенных операций в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами

1. Операторы электронной торговли до прибытия или при прибытии товаров в Республику Казахстан предоставляют в таможенные органы в электронном виде информацию о товарах, пересылаемых в международных почтовых отправлениях или доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц (далее – сведения о товарах), путем заполнения и направления в информационную систему таможенных органов заверенной электронной цифровой подписью декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа.

Заполнение и подача декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа операторами электронной торговли осуществляются посредством передачи в информационную систему таможенных органов сведений об ожидаемых к ввозу или прибывших товарах электронной торговли, обработки указанных сведений в информационной системе таможенных органов и преобразования таких сведений в автоматическом режиме в декларации на товары для экспресс-грузов путем взаимодействия информационных систем операторов электронной торговли и таможенных органов.

Подача декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа операторами электронной торговли допускается непосредственно с клиентского рабочего места в информационной системе таможенных органов.

2. При направлении декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа до прибытия товаров и их регистрации в информационной системе таможенных органов таможенные платежи, налоги исчисляются операторами электронной торговли согласно курсу иностранных валют, действующему на день регистрации декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа.

3. При недостаточности денежных средств на лицевых счетах операторов электронной торговли для списания и зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов в информационной системе таможенных органов производится отказ в выпуске декларации на товары для экспресс-грузов либо иного электронного документа.

4. Временное хранение товаров электронной торговли осуществляется в помещениях операторов электронной торговли в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 2 статьи 392-9 настоящего Кодекса.

В помещениях операторов электронной торговли с товарами электронной торговли могут храниться другие товары, которые поступают в адрес операторов электронной торговли по общей накладной или по документам, предусмотренным актами Всемирного почтового союза, при условии применения к товарам условий подпункта 5) пункта 1 статьи 507 настоящего Кодекса.

Статья 392-8. Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада

1. Товары электронной торговли, ранее помещенные под таможенную процедуру таможенного склада и предназначенные для реализации физическим лицам, в целях выдачи таких товаров с таможенного склада для доставки физическим лицам, приобретшим их, и завершения процедуры таможенного склада помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на основании заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденного Комиссией.

2. В одном заявлении указываются сведения о товарах электронной торговли, приобретенных одним физическим лицом на одной интернет-площадке.

3. Операторы электронной торговли заполняют и направляют в информационную систему таможенных органов заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары в соответствии с особенностями его заполнения, утвержденными Комиссией.

4. В отношении товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 статьи 392-6 настоящего Кодекса операторами электронной торговли должна быть подана декларация на товары для экспресс-грузов, утвержденная Комиссией, в течение срока действия таможенной процедуры таможенного склада, но не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров электронной торговли, вывезенных с таможенного склада за указанный период.

5. При выпуске для внутреннего потребления товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, исчисляются и уплачиваются ввозные таможенные пошлины по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

6. Таможенные пошлины уплачиваются до выпуска товаров электронной торговли в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

7. Таможенные платежи исчисляются операторами электронной торговли согласно курсу иностранных валют, действующему на день регистрации таможенным органом декларации на товары для экспресс-грузов.

Статья 392-9. Права, обязанности и ответственность операторов электронной торговли

1. Операторы электронной торговли вправе:

1) запрашивать у физических лиц, являющихся получателями товаров электронной торговли, у электронных торговых площадок документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций, в том числе содержащие информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных настоящим Кодексом требований;

2) истребовать у физического лица компенсацию затрат, понесенных на уплату таможенных платежей, налогов;

3) совершать таможенные операции по возврату невостребованных (не принятых получателем) товаров электронной торговли отправителю в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 4 статьи 158 настоящего Кодекса;

4) обладать иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Операторы электронной торговли обязаны:

1) соблюдать обязанности, установленные подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 150 настоящего Кодекса;

2) иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки (части открытых площадок), предназначенные для временного хранения товаров электронной торговли;

3) по запросу таможенных органов представлять документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденной Комиссией;

4) иметь в наличии информационную систему, обеспечивающую взаимодействие с информационной системой таможенных органов для осуществления таможенного декларирования товаров электронной торговли в электронной форме, либо иметь авторизованный доступ к информационной системе таможенных органов для осуществления таможенного декларирования товаров электронной торговли в электронной форме;

5) обеспечивать сохранность товаров электронной торговли, находящихся в сооружениях (помещениях, площадках);

6) обеспечивать возможность проведения таможенного контроля;

7) соблюдать условия использования товаров электронной торговли в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада, установленные пунктом 2 статьи 236 настоящего Кодекса;

8) вести раздельный учет товаров электронной торговли, помещенных на временное хранение, и товаров электронной торговли, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, находящихся в сооружениях (помещениях, площадках), и представлять таможенным органам отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) вести раздельный учет товаров электронной торговли, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, и товаров электронной торговли, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, приобретенных физическими лицами и вывезенных из сооружений (из помещений, с площадок), и представлять таможенным органам отчетность о товарах, приобретенных физическими лицами и вывезенных из сооружений (из помещений, с площадок), в том числе с использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) исполнять решения таможенных органов, принятые в отношении декларируемых товаров электронной торговли;

11) выполнять требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц таможенных органов к товарам электронной торговли, находящимся в сооружениях (в помещениях, на площадках);

12) осуществлять деятельность в качестве таможенного представителя не менее одного года на дату подачи заявления об участии в реализации эксперимента в качестве оператора электронной торговли и иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Операторы электронной торговли несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 392-10. Информационное взаимодействие между операторами электронной торговли и уполномоченным органом

Информационное взаимодействие между операторами электронной торговли и уполномоченным органом в рамках таможенного декларирования осуществляется с помощью информационной системы таможенных органов или путем взаимодействия информационных систем операторов электронной торговли и уполномоченного органа.»;

5) статью 544 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Установить, что глава 45-1 настоящего Кодекса действует до 31 декабря 2024 года.».

12. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) в статье 3:

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) Правительства Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан, центральных исполнительных органов Республики Казахстан и их структурных и территориальных подразделений;»;

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«1) обращения, порядок рассмотрения которых предусмотрен законодательством Республики Казахстан о Конституционном Суде Республики Казахстан;»;

2) подпункт 24) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«24) уполномоченный орган в сфере развития системы государственного управления – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по проведению функционального анализа деятельности органов государственного управления и передаче функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду;»;

3) пункт 3 статьи 41 дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственные органы самостоятельно проводят функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.»;

4) пункт 2 статьи 43-1 изложить в следующей редакции:

«2. Правила осуществления проектного управления утверждаются уполномоченным органом по проектному управлению.»;

5) пункт 1 статьи 43-3 изложить в следующей редакции:

«1. Государственные органы проводят цифровую трансформацию.».

13. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) подпункт 41) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«41) долгосрочный договор поставки лекарственных средств и медицинских изделий – гражданско-правовой договор, заключаемый единым дистрибьютором сроком до десяти лет с правом продления до трех лет с расположенным на территории Республики Казахстан производителем лекарственных средств или медицинских изделий либо с заказчиком контрактного производства оригинальных запатентованных лекарственных средств, а также c заказчиками контрактного производства медицинских изделий на поставку лекарственных средств или медицинских изделий либо с субъектом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, имеющим намерение создать производство или модернизировать действующее производство лекарственных средств и медицинских изделий, расположенным на территории Республики Казахстан, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

2) подпункты 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) статьи 6 исключить;

3) в статье 7:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в области здравоохранения;»;

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктами 7-1), 9-1), 9-2), 15-1), 15-2), 101-1) и 101-2) следующего содержания:

«7-1) определяет порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения;»;

«9-1) определяет национального оператора в области здравоохранения, его функции и полномочия;

9-2) определяет единого дистрибьютора;»;

«15-1) определяет порядок организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг;

15-2) определяет порядок закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий, услуг по учету и реализации лекарственных средств и медицинских изделий единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;»;

«101-1) определяет случаи ввоза на территорию Республики Казахстан в качестве гуманитарной помощи лекарственных средств и медицинских изделий, не прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан;

101-2) утверждает перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека;»;

4) статью 13 дополнить подпунктами 21-4), 21-5) и 21-6) следующего содержания:

«21-4) организуют проведение профилактических прививок населению;

21-5) осуществляют координацию и мониторинг деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения на соответствующих административно-территориальных единицах, за исключением организаций, подведомственных уполномоченному органу;

21-6) осуществляют деятельность по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа в области охраны здоровья граждан для неправительственных организаций, в том числе для ключевых групп населения, за исключением организаций, подведомственных уполномоченному органу;»;

5) подпункт 5) пункта 1 статьи 25 исключить;

6) пункт 4 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«4. Функциональный оператор в области здравоохранения – государственное юридическое лицо либо юридическое лицо со стопроцентным участием государства или его дочерняя организация, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежит ему на праве собственности, уставной деятельностью которых является оказание медицинской помощи, не являющиеся стороной договора концессии, предназначенные для осуществления деятельности, связанной с функциональным обслуживанием объекта концессии.»;

7) статью 69 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Для закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фонд социального медицинского страхования производит объединение средств целевого взноса, выделяемого на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, и активов фонда.»;

8) в статье 195:

абзац второй подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«в рамках добровольного и (или) вмененного медицинского страхования, оказываемую за счет взносов физических и юридических лиц;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования определяется ежегодно Правительством Республики Казахстан на трехлетний период.»;

9) дополнить статьей 201-1 следующего содержания:

«Статья 201-1. Медицинская помощь в рамках вмененного медицинского страхования

1. Вмененное медицинское страхование является видом медицинского страхования для иностранцев, временно пребывающих в Республике Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, позволяющим получать медицинские услуги на условиях, определенных типовым договором вмененного медицинского страхования, утвержденным уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Объектом вмененного медицинского страхования является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с необходимостью получения медицинских услуг в результате наступления страхового случая, определенного типовым договором вмененного медицинского страхования.

3. Страховым риском признается вероятность ухудшения состояния здоровья застрахованного лица, повлекшая необходимость обращения в медицинские организации.

4. Страховым случаем при вмененном медицинском страховании является ухудшение состояния здоровья застрахованного лица и связанное с ним получение медицинской помощи в медицинской организации:

1) первичной медико-санитарной помощи;

2) специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме.

Минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании определяется уполномоченным органом.

5. Размер страховой суммы по договору вмененного медицинского страхования определяется условиями соглашения сторон и должен быть не менее размера, определяемого в месячных расчетных показателях, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, для оказания:

1) первичной медико-санитарной помощи – не менее пятидесяти месячных расчетных показателей;

2) специализированной медицинской помощи в стационарных условиях – не менее ста месячных расчетных показателей.

6. Иные условия вмененного медицинского страхования определяются и устанавливаются типовым договором вмененного медицинского страхования.»;

10) подпункт 5) пункта 2 статьи 255 изложить в следующей редакции:

«5) в составе медицинских аптечек, используемых военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов, по перечню, определяемому государственными органами по согласованию с уполномоченным органом.».

14. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

1) подпункты 2), 3), 4) и 5) статьи 26 исключить;

2) в пункте 2 статьи 27:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды формирует и реализует единую государственную экологическую политику посредством:»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) осуществления реализации государственной политики по выполнению обязательств по международным договорам Республики Казахстан в области изменения климата;»;

3) подпункт 2) статьи 391 исключить;

4) подпункт 1) пункта 8 статьи 405 изложить в следующей редакции:

«1) зоной чрезвычайной экологической ситуации – решением уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;»;

5) статью 410 изложить в следующей редакции:

«Статья 410. Прекращение действия правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия

На основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и материалов обследования, свидетельствующих о нормализации экологической обстановки, действие правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации может быть прекращено решением уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, а действие правового режима зоны экологического бедствия – законом Республики Казахстан.».

15. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»:

статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Предоставление предусмотренных настоящим Законом льгот и компенсаций осуществляется за счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения.».

16. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»:

1) статью 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.»;

2) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции:

«При уполномоченном органе образуется Республиканская ономастическая комиссия, при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы образуются соответственно ономастические комиссии областей, городов республиканского значения, столицы.»;

3) подпункт 4-1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4-1) принимает решение о присвоении наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан;»;

4) пункт 1 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«1. Учет мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований проводится местными исполнительными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области ономастики.».

17. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. О собственности на средства транспорта

Автомобильные дороги общего пользования (за исключением проданных государственной исламской специальной финансовой компании по решению Правительства Республики Казахстан), судоходные водные пути, маяки, устройства и навигационные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность судоходства, шлюзы, аэронавигационные устройства органов управления воздушным движением, инженерные сети, связанные с обеспечением безопасности полетов воздушных судов, а также метрополитен являются государственной собственностью и не подлежат отчуждению.

Аэронавигационные устройства органов обслуживания воздушного движения являются государственной собственностью, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, могут находиться в частной собственности.

Магистральная железнодорожная сеть не подлежит приватизации и передается национальному управляющему холдингу на условиях и в порядке, устанавливаемых уполномоченным государственным органом, для передачи Национальной железнодорожной компании с последующей передачей Национальному оператору инфраструктуры.

Магистральные, станционные пути и иные объекты магистральной железнодорожной сети, находящиеся в государственной собственности, передаются национальному управляющему холдингу на условиях и в порядке, устанавливаемых уполномоченным государственным органом, для передачи Национальной железнодорожной компании с последующей передачей Национальному оператору инфраструктуры.

Морские порты, имеющие статус международного значения, не подлежат приватизации и могут передаваться в оплату акций национального управляющего холдинга, национального холдинга, национальной компании на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан.

Подъездные пути и узкоколейные линии, а также автомобильные дороги, за исключением указанных в части первой настоящей статьи, могут находиться как в государственной, так и в частной собственности.».

18. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

1) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Цены на услуги по государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, реализуемые регистрирующим органом, устанавливаются решением уполномоченного органа, осуществляющего организацию и координацию деятельности Государственной корпорации «Правительство для граждан», по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан и антимонопольным органом.»;

2) часть десятую статьи 16 изложить в следующей редакции:

«Деятельность юридических лиц, их филиалов (представительств) подлежит прекращению в принудительном порядке при одновременном соответствии следующим условиям: не обратившиеся в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере государственной регистрации юридических лиц, в регистрирующий орган для формирования бизнес-идентификационного номера; не зарегистрированные в органах государственных доходов в качестве налогоплательщиков. Прекращение деятельности в принудительном порядке производится в судебном порядке по заявлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Исключение из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров юридических лиц производится на основании решения суда о принудительной ликвидации, вступившего в законную силу.».

19. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:

1) часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Обязательным условием предоставления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан является подтверждение лицом, претендующим на получение такого разрешения, за исключением этнических казахов, лиц, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан или Казахской Советской Социалистической Республики, и членов их семей, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения, своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых Министерством внутренних дел Республики Казахстан.»;

2) подпункт 9) части второй статьи 22 изложить в следующей редакции:

«9) если он не представил подтверждение о наличии средств, необходимых для пребывания и выезда из Республики Казахстан, в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Казахстан, за исключением этнических казахов, лиц, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан или Казахской Советской Социалистической Республики, и членов их семей;».

20. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) в статье 51:

подпункт 5) части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Конфискация денег и другого имущества физического и юридического лица, находящихся в банке, за исключением пенсионных активов, активов фонда социального медицинского страхования и средств целевого взноса, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, может быть произведена только на основании вступившего в законную силу судебного решения (приговора).»;

2) пункт 2 статьи 74-1 изложить в следующей редакции:

«2. При формировании ликвидационной конкурсной массы в нее не включаются ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам и вверенные банку-кастодиану для хранения и учета, а также пенсионные активы, активы фонда социального медицинского страхования, активы инвестиционных фондов, выделенные активы специальных финансовых компаний, вверенные банку-кастодиану для учета и хранения. Пенсионные активы, активы фонда социального медицинского страхования, средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, активы инвестиционных фондов, выделенные активы специальных финансовых компаний, вверенные банку-кастодиану для хранения и учета, переводятся в другой банк по заявлению фонда социального медицинского страхования, добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, специальной финансовой компании или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.».

21. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»:

1) часть третью статьи 12 исключить;

2) часть шестую статьи 13 исключить;

3) часть вторую статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Ущерб, причиненный здоровью и имуществу сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан, а также ущерб, причиненный здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с выполнением им служебных обязанностей, возмещаются в полном объеме из бюджетных средств с последующим взысканием этой суммы с лица, причинившего ущерб. Порядок возмещения ущерба определяется Службой государственной охраны Республики Казахстан.».

22. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

1) статью 16-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 16-1. Минимальные ставки авторского вознаграждения

Уполномоченным органом по согласованию с заинтересованными уполномоченными органами в сферах культуры, развития и поддержки частного предпринимательства устанавливаются минимальные ставки авторского вознаграждения в случаях, когда практическое осуществление имущественных (исключительных) прав в индивидуальном порядке невозможно в связи с характером произведения или особенностями его использования (публичным исполнением, в том числе на радио и телевидении, воспроизведением произведения посредством механической, магнитной или иной записи, репродуцированием, воспроизведением произведения в личных целях без согласия автора и другими случаями).

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, при заключении договоров с пользователями не вправе устанавливать размеры ставок авторского вознаграждения ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных уполномоченным органом.»;

2) статью 40-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 40-2. Минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм

Уполномоченным органом по согласованию с заинтересованными уполномоченными органами в сферах культуры, развития и поддержки частного предпринимательства устанавливаются минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм в случаях, когда практическое осуществление имущественных (исключительных) прав в индивидуальном порядке невозможно в связи с характером использования исполнений или фонограмм (публичным исполнением, в том числе на радио и телевидении, воспроизведением произведения посредством механической, магнитной или иной записи, репродуцированием, воспроизведением в личных целях без согласия исполнителя и производителя фонограммы и другими случаями).

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, при заключении договоров с пользователями не вправе устанавливать размеры ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных уполномоченным органом.»;

3) подпункт 9) статьи 47-1 изложить в следующей редакции:

«9) применения ставок вознаграждения авторам, исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных уполномоченным органом.».

23. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»:

подпункт д) статьи 13 изложить в следующей редакции:

«д) использовать электронные средства слежения для осуществления надлежащего административного надзора и получения информации о месте нахождения лица, за которым установлен административный надзор. Порядок применения электронных средств слежения и организация деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора определяются Министерством внутренних дел Республики Казахстан.».

24. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) подпункты 3), 6-2) и 7) статьи 10-1 исключить;

2) в статье 10-2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;»;

дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

«9-1) утверждает правила предоставления жилищной помощи;

9-2) определяет порядок постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;»;

3) пункт 4 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, определяется уполномоченным органом.»;

4) пункт 2 статьи 80 исключить;

5) пункт 2 статьи 101 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок предоставления жилищ, приравненных к служебным, и пользования ими утверждается уполномоченным органом.»;

6) в статье 110:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Порядок предоставления служебного жилища, предназначенного для заселения гражданами Республики Казахстан на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе государственными служащими, назначенными на должность в порядке ротации, и пользования им определяется уполномоченным органом.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок предоставления служебного жилища, предназначенного для заселения гражданами Республики Казахстан и кандасами, участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения, и пользования им определяется уполномоченным органом.».

25. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан»:

статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Президент Республики Казахстан, Премьер-Министр Республики Казахстан и члены Правительства Республики Казахстан, Председатель Национального Банка Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Председатель и члены Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, а также Государственный советник Республики Казахстан, руководители Администрации Президента Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан, представители Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан в Парламенте вправе присутствовать на любых как открытых, так и закрытых заседаниях постоянных комитетов и имеют право быть выслушанными.».

26. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

1) подпункты 12-1), 23) и 24) статьи 7 исключить;

2) статью 7-1 дополнить подпунктами 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

«8-2) утверждает типовое положение о мобилизационных органах;

8-3) утверждает правила военно-транспортной обязанности на территории Республики Казахстан на период мобилизации, военного положения и в военное время;

8-4) утверждает правила определения мобилизационных потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов из отраслей экономики;»;

3) подпункты 2) и 3) статьи 8-1 исключить.

27. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»:

1) подпункт 5) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«5) Республиканская терминологическая комиссия – консультативно-совещательный орган при уполномоченном органе, вырабатывающий предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры;»;

2) пункт 1 статьи 25-1 изложить в следующей редакции:

«1. При уполномоченном органе образуется Республиканская ономастическая комиссия, при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы образуются соответственно ономастические комиссии областей, городов республиканского значения, столицы.».

28. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области племенного животноводства.»;

2) подпункт 1) статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области племенного животноводства;».

29. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

пункт 4 статьи 22 исключить.

30. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

1) статью 6 исключить;

2) статью 7 дополнить подпунктом 18-3) следующего содержания:

«18-3) определяет организации с участием государства, для которых аудит обязателен, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан;».

31. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»:

пункт 1-1 статьи 18 исключить.

32. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«6. Правила охоты с применением огнестрельного оружия утверждаются уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях утверждаются уполномоченным органом в области физической культуры и спорта по согласованию с уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия.».

33. В Закон Республики Казахстан 11 февраля 1999 года «О карантине растений»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Государственное регулирование в области карантина растений

Государственное регулирование в области карантина растений осуществляется уполномоченным органом, включая его ведомство с территориальными подразделениями, в том числе фитосанитарными контрольными постами.»;

2) подпункты 1) и 3) статьи 6-1 исключить;

3) статью 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) обеспечивает развитие взаимоотношений Республики Казахстан с иностранными государствами в области карантина растений;».

34. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

1) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Питание, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, по нормам, определяемым в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Республики Казахстан. Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы первой необходимости, а также другие промышленные товары, за исключением запрещенных к хранению и использованию в соответствии с пунктом 4 статьи 24 настоящего Закона.»;

2) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2. В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется специализированное медицинское обеспечение и устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, определяемые в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.».

35. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

1) в подпункте 4) пункта 3 статьи 4 слова «, а также типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении» исключить;

2) подпункт 2) части первой статьи 7 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«утверждают совместно с уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;»;

3) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление государственным органам информации о готовящихся или совершенных актах терроризма расценивается как исполнение гражданского долга. За информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму устанавливается и выплачивается вознаграждение.».

36. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»:

1) статью 3-1 исключить;

2) в статье 4:

пункт 1 исключить;

пункт 2 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) устанавливает минимальные розничные цены на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди;

1-2) определяет оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции;».

37. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»:

1) статью 4-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 4-2. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области средств массовой информации

Правительство Республики Казахстан разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области средств массовой информации.»;

2) подпункт 1) статьи 4-3 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области средств массовой информации;».

38. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений»:

1) подпункт 3) статьи 6-1 исключить;

2) подпункт 1) статьи 6-2 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация единой государственной политики в области обеспечения единства измерений;».

39. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге»:

пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и временного вывоза товаров, установленный таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, определяется уполномоченным органом в сфере таможенного дела.».

40. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«6. Правила начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения утверждаются уполномоченным органом в сфере жилищных отношений.».

41. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года «О детских деревнях семейного типа и домах юношества»:

1) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2. Детская деревня имеет обособленную территорию, минимальный размер которой определяется уполномоченным органом в области образования, с расположенными на ней жилыми помещениями квартирного типа, административными зданиями и сооружениями, предназначенными для проживания семей, а также приусадебным и подсобным (домашним) хозяйством.»;

2) подпункт 6) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка на воспитание, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области образования.».

42. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»:

1) подпункты 2), 4-1) и 15) статьи 5 исключить;

2) статью 6 дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) определение регистратора;».

43. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Требования, указанные в пункте 4 настоящей статьи, распространяются также на руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

В случае, если на момент назначения руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы занимают должности в филиалах и представительствах политических партий, они должны освободить указанные должности в течение десяти дней со дня назначения.»;

2) пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок подготовки и проведения заседаний акимата области, города республиканского значения, столицы, а также принятия им решений определяется регламентом акимата. Типовой регламент утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

3) в статье 29-1:

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) взаимодействует с государственными органами;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата, в том числе курирование исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.»;

4) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок подготовки и проведения заседаний районного (города областного значения) акимата, а также принятия им решений определяется регламентом акимата. Типовой регламент утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

5) часть четвертую пункта 6 статьи 39-3 изложить в следующей редакции:

«Типовой порядок проведения раздельных сходов местного сообщества утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.».

44. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»:

пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Для целей обеспечения финансовой устойчивости Банка Развития уполномоченным органом в сфере государственного планирования определяются параметры финансовой устойчивости (коэффициенты) Банка Развития, их пороговые значения и методика расчета.».

45. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области развития туризма.»;

2) в статье 11:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) формирует и реализует государственную политику в области туристской деятельности, туризма и туристской индустрии;»;

дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 10-3) следующего содержания:

«10-1) определяет на основе проведенного конкурса юридическое лицо, осуществляющее функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

10-2) утверждает правила функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма (далее – специальный счет);

10-3) утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранцев;»;

3) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Совет по туризму создается в качестве консультативно-совещательного органа при уполномоченном органе.»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Существенные условия договора на туристское обслуживание устанавливаются типовым договором на туристское обслуживание, утвержденным уполномоченным органом.»;

5) пункт 4 статьи 27-2 изложить в следующей редакции:

«4. Деятельность администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма финансируется за счет комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 27-3 настоящего Закона, в размере, установленном уполномоченным органом.».

46. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 4-1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«4-1. Отдельные объекты строительства, требующие особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, определяются уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.»;

2) подпункты 1), 3-1), 3-2), 3-3), 11), 23) и 24) статьи 19 исключить;

3) в статье 20:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, развития производственной базы строительной индустрии;»;

дополнить подпунктом 1-5) следующего содержания:

«1-5) осуществление контроля за выполнением требований законодательных актов о приоритетном использовании потенциала Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;»;

4) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные строительные инспекторы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, должны быть аттестованы.».

47. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:

1) подпункт 1) пункта 1 статьи 5-2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

2) подпункты 1) и 8-4) статьи 11 исключить;

3) в пункте 2 статьи 12:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) формирование и реализация единой государственной и научно-технической политики в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;»;

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) координация и проведение на территории Республики Казахстан единой государственной политики в области автомобильных дорог и дорожной деятельности;».

48. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»:

1) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«3. Формирование и реализация государственной политики в области железнодорожного транспорта возлагаются на уполномоченный орган и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1. Магистральная железнодорожная сеть не подлежит приватизации и передается национальному управляющему холдингу на условиях и в порядке, устанавливаемых уполномоченным органом, для передачи Национальной железнодорожной компании с последующей передачей Национальному оператору инфраструктуры.

Магистральные, станционные пути и иные объекты магистральной железнодорожной сети, находящиеся в государственной собственности, передаются национальному управляющему холдингу на условиях и в порядке, устанавливаемых уполномоченным органом, для передачи Национальной железнодорожной компании с последующей передачей Национальному оператору инфраструктуры.

Неразрывной частью подъездного пути являются сооружения, устройства и элементы подъездного пути, предназначенные для перемещения подвижного состава с одного пути на другой.»;

3) в статье 14:

подпункт 16) пункта 1 исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) принятие решений об ограничении перевозок, о запретах на ввоз, вывоз, транзит багажа, груза и грузобагажа на территорию (с территории) Республики Казахстан;».

49. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан»:

статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Профессиональные и иные праздники

Профессиональные и иные праздники являются праздничными датами в Республике Казахстан.

Перечень праздничных дат, за исключением профессиональных праздников, устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Перечень профессиональных праздников утверждается уполномоченным государственным органом по труду.».

50. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:

1) подпункты 27-10) и 27-11) статьи 6 исключить;

2) подпункт 4) пункта 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«4) на лиц, занимающих должности в структурных подразделениях Аппарата Правительства Республики Казахстан, осуществляющих информационно-аналитическое обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан, Первого заместителя и заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан и его заместителей по вопросам международного сотрудничества;»;

3) часть вторую статьи 29 исключить.

51. В Закон Республики Казахстан от 12 марта 2002 года «О пчеловодстве»:

подпункт 1) статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализацию государственной политики в области пчеловодства;».

52. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений»:

1) статью 5 исключить;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области защиты растений;».

53. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»:

1) подпункты 8) и 19) статьи 5 исключить;

2) подпункт 1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области ветеринарии;»;

3) в статье 10:

пункт 1 дополнить подпунктами 17-5), 17-6) и 17-7) следующего содержания:

«17-5) государственный закуп, заключение по его результатам договоров поставки с поставщиками, а также обеспечение, предоставление услуг по хранению и транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных заказчикам;

17-6) выборочный отбор изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных в процессе их поставки для определения соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

17-7) формирование запаса изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;»;

пункт 1-1 дополнить подпунктами 32-4), 32-5) и 32-6) следующего содержания:

«32-4) государственный закуп, заключение по его результатам договоров поставки с поставщиками, а также обеспечение, предоставление услуг по хранению и транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных заказчикам;

32-5) выборочный отбор изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных в процессе их поставки для определения соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

32-6) формирование запаса изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;»;

4) подпункты 4-1), 5) и 6) пункта 1-1 статьи 32 исключить.

54. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»:

1) подпункты 2) и 5) статьи 4 исключить;

2) статью 6 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) совместно с уполномоченными органами в области охраны здоровья граждан, социальной защиты определяет стандарты социального обслуживания и социального обеспечения в сфере социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями;».

55. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года «О политических партиях»:

часть вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Проверка достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6, статьи 8, пункта 6 статьи 10 настоящего Закона осуществляется соответствующими государственными органами в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.».

56. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«2. Законные представители ребенка обеспечивают сохранность жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Законные представители ребенка с согласия органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, могут сдавать внаем (поднаем) жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на основании типового договора, утверждаемого уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

Деньги, полученные по договору найма (аренды) жилища, подлежат зачислению на банковский счет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Правила сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, утверждаются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.»;

2) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Координация деятельности государственных органов и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Координацию деятельности государственных органов и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, осуществляет уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан.».

57. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»:

1) статью 4 исключить;

2) в статье 5:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере электронного документооборота и электронных архивов;»;

3) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок электронного документооборота определяется уполномоченным органом в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления.».

58. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О семеноводстве»:

1) в статье 5:

подпункт 2) исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) заключает межправительственные соглашения в области семеноводства, в том числе по вопросам экспорта и импорта семян;»;

подпункт 14) исключить;

2) подпункт 1-1) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в области семеноводства;».

59. В Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»:

1) подпункты 2) и 8) статьи 4 исключить;

2) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий;».

60. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

подпункт 9) пункта 3 статьи 20-1 изложить в следующей редакции:

«9) иные проекты, соответствующие классификации (таксономии) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, и (или) классификациям, предусмотренным международно признанными стандартами в области устойчивого развития, включая, но не ограничиваясь стандартом «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала.».

61. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

подпункт 1) статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере автомобильного транспорта;».

62. В Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»:

пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3. Доступ к информации государственного мониторинга собственности предоставляется в порядке, установленном уполномоченным органом.».

63. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

1) подпункт 2) пункта 1 статьи 17-1 исключить;

2) пункт 1 статьи 17-2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) утверждают перечень специально отведенных мест для размещения афиш культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;».

64. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) в статье 6:

подпункты 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«9) осуществляет открытие торговых представительств Республики Казахстан за рубежом;

10) принимает решения о подписании межправительственных соглашений в области торговой деятельности;»;

подпункт 11) исключить;

подпункт 11-2) изложить в следующей редакции:

«11-2) определяет Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров;»;

подпункты 11-3) и 15) исключить;

2) статью 7 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) осуществляет сотрудничество и взаимодействие с третьей стороной, международными организациями в области торговой деятельности;»;

3) подпункт 7) статьи 7-2 изложить в следующей редакции:

«7) определяют предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров, по согласованию с координирующим органом в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан;»;

4) подпункты 1) и 3) статьи 7-3 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров;»;

«3) утверждает требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров по согласованию с отраслевыми уполномоченными государственными органами в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан в пределах их компетенции;»;

5) пункт 2-8 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2-8. Правила организации деятельности торговых рынков, требования к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка утверждаются уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.»;

6) пункт 3 статьи 18-4 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок взаимодействия государственных органов Республики Казахстан при введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется уполномоченным органом.»;

7) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок взаимодействия государственных органов Республики Казахстан в случае проведения расследований, предшествующих применению торговых мер и мер по соображениям безопасности третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, определяется уполномоченным органом.»;

8) пункт 1 статьи 22-1 изложить в следующей редакции:

«1. Условия и порядок проведения расследования в целях подготовки заключения о целесообразности применения компенсирующей меры по отношению к государствам – членам Евразийского экономического союза определяются уполномоченным органом.»;

9) часть третью статьи 22-3 изложить в следующей редакции:

«Порядок взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами и с субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан в ВТО, определяется уполномоченным органом.»;

10) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок осуществления приграничной торговли определяется в соответствии с правилами внутренней торговли, утвержденными уполномоченным органом, а также условиями, определенными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, с сопредельными государствами.»;

11) часть первую пункта 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«7. Между субъектом внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, и поставщиком продовольственных товаров при заключении договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в цену продовольственного товара вознаграждения, выплачиваемого субъекту внутренней торговли, в связи с приобретением им у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора и не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера вознаграждения не учитывается сумма налога на добавленную стоимость. Не допускается выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения в связи с приобретением субъектом внутренней торговли отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, утверждаемом уполномоченным органом.».

65. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан

К компетенции Правительства Республики Казахстан в области связи относятся:

1) разработка основных направлений государственной политики в области связи и организация их осуществления;

2) разработка и реализация государственной политики в области распределения радиочастотного спектра, а также эффективного использования радиочастот и орбитальных позиций спутников связи;

3) утверждение порядка подготовки и использования сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд государственных органов, органов обороны, безопасности и охраны правопорядка Республики Казахстан.»;

2) в статье 8:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи, а также участие в пределах своей компетенции в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации в области связи и обеспечение ее реализации;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) утверждение правил проведения конкурса по определению операторов универсального обслуживания, включая расчет размера субсидий и порядок возложения уполномоченным органом обязанности по оказанию универсальных услуг на операторов связи, требований к операторам связи по оказанию универсальных услуг связи и перечня универсальных услуг связи;»;

3) в статье 9:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Министерство обороны Республики Казахстан.»;

в пункте 3 слова «Центральный исполнительный орган военного управления» заменить словами «Министерство обороны»;

4) подпункт 2) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять сбор и хранение служебной информации в порядке, определяемом уполномоченным органом. Хранение служебной информации осуществляется на территории Республики Казахстан. Запрещается передача служебной информации и агрегированных данных за пределы Республики Казахстан, за исключением случаев оказания услуг связи абонентам Республики Казахстан, находящимся за рубежом;»;

5) пункт 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«7. Размер и порядок компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам определяются уполномоченным органом.».

66. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»:

1) подпункты 3), 13), 14) и 29) статьи 8 исключить;

2) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами 1-1), 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-1) формирование и реализация государственной политики в сфере внутреннего водного транспорта;

1-2) принятие решений о запрете транзитного пассажирского сообщения по территории Республики Казахстан;

1-3) принятие решений о запретах на ввоз, вывоз, транзит багажа и груза на территории (с территории) Республики Казахстан;».

67. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах»:

пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий Закон не применяется к организациям, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления национальному управляющему холдингу, перечень которых утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением случаев создания ими венчурных фондов.».

68. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) подпункты 3), 4), 5) и 12) статьи 8 исключить;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику и осуществляет межотраслевую координацию в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;»;

3) в пункте 3 статьи 15:

абзац первый после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «на основании биологического обоснования»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) развития национальных видов охоты.».

69. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) в статье 1:

подпункт 2-11) исключить;

дополнить подпунктами 2-12), 2-13), 7-1), 20-2) и 20-3) следующего содержания:

«2-12) фактическое сальдо генерации-потребления – разность фактических значений производства и потребления электрической энергии (за один час операционных суток) субъекта балансирующего рынка электрической энергии в кВт.ч;

2-13) плановое сальдо генерации-потребления – разность значений производства и потребления электрической энергии (за один час операционных суток) субъекта балансирующего рынка электрической энергии, утвержденных системным оператором в почасовом суточном графике производства-потребления электрической энергии, в кВт.ч;»;

«7-1) рынок системных и вспомогательных услуг – система взаимоотношений между системным оператором и субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с оказанием системных и вспомогательных услуг;»;

«20-2) положительный дисбаланс – дисбаланс, значение которого больше нуля (не отрицательно), в кВт.ч;

20-3) операционные сутки – календарные сутки, начинающиеся в 00.00 часов и заканчивающиеся в 24.00 часов среднеевропейского времени, в течение которых осуществляется реализация суточного графика производства-потребления электрической энергии;»;

дополнить подпунктами 22-4) и 22-5) следующего содержания:

«22-4) провайдер баланса – субъект оптового рынка электрической энергии, принявший на себя ответственность за финансовое урегулирование на балансирующем рынке электрической энергии собственных дисбалансов и дисбалансов других субъектов балансирующего рынка электрической энергии в соответствии с заключенными с ними договорами, включенный в перечень провайдеров баланса, формируемый расчетным центром балансирующего рынка;

22-5) расчетный центр балансирующего рынка – организация, определенная уполномоченным органом, осуществляющая централизованную куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Законом;»;

подпункты 23) и 23-1) изложить в следующей редакции:

«23) балансирующая электроэнергия – электрическая энергия, предназначенная для покрытия положительных дисбалансов при реализации системным оператором утвержденного почасового суточного графика производства-потребления электрической энергии;

23-1) предельный тариф на балансирующую электроэнергию – максимально разрешенная для субъектов балансирующего рынка электрической энергии цена продажи балансирующей электроэнергии расчетному центру балансирующего рынка, определяемая в порядке, предусмотренном настоящим Законом;»;

дополнить подпунктами 23-2), 23-3), 23-4), 27-1), 27-2), 27-3), 32-1) и 32-2) следующего содержания:

«23-2) дисбаланс – разность планового и фактического сальдо генерации-потребления в кВт.ч;

23-3) отрицательный дисбаланс – дисбаланс, значение которого меньше нуля (отрицательно), в кВт.ч;

23-4) предельный тариф на отрицательные дисбалансы – максимально разрешенная для субъектов балансирующего рынка электрической энергии цена покупки отрицательных дисбалансов у расчетного центра балансирующего рынка, определяемая в порядке, предусмотренном настоящим Законом;»;

«27-1) услуга по передаче электрической энергии по национальной электрической сети – услуга, оказываемая системным оператором субъектам оптового рынка электрической энергии, экспортирующим и импортирующим электрическую энергию, и организациям других государств за объем межгосударственного транзита электрической энергии, организациям, входящим в группу лиц, осуществляющих передачу электрической энергии по национальной электрической сети для объектов, входящих в состав данных организаций, условным потребителям, а также потребителям, заключившим двусторонние договоры с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии;

27-2) услуга по пользованию национальной электрической сетью – услуга по обеспечению технического обслуживания и поддержанию в эксплуатационной готовности национальной электрической сети, относящаяся к сфере передачи электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, оказываемая системным оператором субъекту оптового рынка электрической энергии, за исключением единого закупщика электрической энергии, условных потребителей и юридических лиц, входящих в состав групп лиц, при покупке ими электрической энергии у единого закупщика электрической энергии и осуществлении операций купли-продажи балансирующей электрической энергии и отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка электрической энергии в соответствии с настоящим Законом;

27-3) условный потребитель – оптовый потребитель, приобретающий электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих с ним в одну группу лиц, промышленный комплекс и квалифицированный потребитель, определяемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»;»;

«32-1) единый закупщик электрической энергии – юридическое лицо со стопроцентным государственным участием, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку и централизованную продажу плановых объемов электрической энергии в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

32-2) нетто-потребитель электрической энергии (далее – нетто-потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии от объекта по использованию возобновляемых источников энергии, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, общей установленной мощностью до ста киловатт, включая комбинированные установки возобновляемых источников энергии;»;

подпункты 33), 38) и 39) изложить в следующей редакции:

«33) субъекты оптового рынка электрической энергии – энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергетические ресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, потребители электрической энергии и цифровые майнеры, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, а также системный оператор, оператор рынка централизованной торговли и единый закупщик электрической энергии;»;

«38) розничный рынок электрической энергии – система взаимоотношений, функционирующая на основе договоров электроснабжения между энергоснабжающими организациями, включенными в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, и субъектами розничного рынка электрической энергии;

39) субъекты розничного рынка электрической энергии – потребители электрической энергии и энергопередающие организации, не включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором;»;

дополнить подпунктом 39-1) следующего содержания:

«39-1) оптовый рынок электрической энергии и мощности – система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, состоящая из оптового рынка электрической энергии, балансирующего рынка электрической энергии, рынка электрической мощности и рынка системных и вспомогательных услуг;»;

подпункты 40) и 41) изложить в следующей редакции:

«40) оптовый рынок электрической энергии – система отношений, связанных с куплей-продажей плановых объемов электрической энергии, функционирующая на основе договоров купли-продажи электрической энергии между субъектами оптового рынка электрической энергии;

41) централизованная торговля электрической энергией – сделки купли-продажи электрической энергии, осуществляемые между энергопроизводящими организациями и единым закупщиком, а также между единым закупщиком и цифровыми майнерами в электронной системе торговли в соответствии с настоящим Законом;»;

подпункты 44), 46), 50) и 52) изложить в следующей редакции:

«44) балансирующий рынок электрической энергии – система взаимоотношений между субъектами балансирующего рынка электрической энергии и расчетным центром балансирующего рынка, возникающих в результате физического урегулирования дисбалансов электроэнергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан системным оператором и связанных с куплей-продажей балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов;»;

«46) субъекты балансирующего рынка электрической энергии – субъекты оптового рынка электрической энергии;»;

«50) энергопроизводящая организация – организация, осуществляющая производство электрической и (или) тепловой энергии для собственных нужд и (или) реализации, за исключением индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;»;

«52) отпускная цена электрической энергии от энергопроизводящей организации – цена продажи электрической энергии энергопроизводящей организации, включенной в соответствующую группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, не превышающая ее предельного тарифа на электрическую энергию, умноженного на соответствующие часовые ставки, определяемые в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

2) пункт 2 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

«2. Национальному управляющему холдингу запрещается отчуждение акций национальной компании, в результате которого национальному управляющему холдингу будет принадлежать менее восьмидесяти пяти процентов голосующих акций данной национальной компании.»;

3) подпункт 2) статьи 4 исключить;

4) в статье 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области электроэнергетики;»;

подпункты 70-5) и 70-9) изложить в следующей редакции:

«70-5) определяет порядок утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;»;

«70-9) утверждает методику определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, включающей в себя в том числе затраты по вознаграждениям по займам, привлекаемым в рамках реализации мероприятий по долгосрочным договорам о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенным на рынке электрической мощности в соответствии со статьями 15-4 и 15-6 настоящего Закона, а также надбавки за балансирование;»;

подпункт 70-16) исключить;

дополнить подпунктами 70-45) и 70-46) следующего содержания:

«70-45) определяет расчетный центр балансирующего рынка;

70-46) определяет единого закупщика электрической энергии;»;

дополнить подпунктом 70-47) следующего содержания:

«70-47) рассматривает отчетную информацию энергопроизводящих организаций об использовании средств, полученных в рамках подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона, на предмет целевого использования средств и принимает решение о снижении объемов средств, направляемых энергопроизводящим организациям, в случае выявления факта нецелевого использования средств;»;

5) статью 9-4 изложить в следующей редакции:

«Статья 9-4. Порядок и требования по приобретению электрической энергии цифровыми майнерами

1. Цифровые майнеры приобретают электрическую энергию в объеме не менее 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности:

1) у единого закупщика на централизованных торгах электрической энергией в порядке, утвержденном уполномоченным органом, и в рамках установленных квот, определяемых системным оператором;

2) у энергопроизводящих организаций, генерирующие установки которых не подключены к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, при подтверждении факта отсутствия подключения системным оператором. Данная норма не распространяется на энергопроизводящие организации, генерирующие установки которых были подключены к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан до 1 января 2023 года;

3) произведенную за пределами Республики Казахстан в рамках технической возможности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, определяемой системным оператором.

2. Цифровые майнеры обязаны иметь автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии, специальную автоматику отключения нагрузки, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.»;

6) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) предоставляет данные расчетному центру балансирующего рынка для расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и дисбалансов субъектов балансирующего рынка электрической энергии в порядке, установленном уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) формирует перечень субъектов оптового рынка электрической энергии;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Системный оператор имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии у единого закупщика, а также у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя, в следующих случаях:

1) на технологические и производственные нужды;

2) для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами других государств;

3) для участия на балансирующем рынке электрической энергии.»;

7) пункт 2 статьи 10-3 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) заключает с юридическим лицом, указанным в подпункте 1-2) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона, договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на срок, установленный постановлением Правительства Республики Казахстан.»;

8) в статье 12:

в пункте 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять реализацию электрической энергии по ценам, не превышающим соответствующего предельного тарифа на электрическую энергию, с учетом часовых ставок, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) направлять средства, полученные в рамках подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона на поддержание готовности электрической мощности, в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом;

4-2) ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в уполномоченный орган в сфере электроэнергетики отчетную информацию с подтверждающими материалами об использовании средств, полученных в рамках подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона на поддержание готовности электрической мощности;»;

пункт 4 исключить;

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8. Для включения в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, соответствующее юридическое лицо обязано:

1) заключить договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью с системным оператором;

2) заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети с системным оператором (при необходимости);

3) заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с энергопередающими организациями (при необходимости);

4) заключить договор на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с системным оператором;

5) заключить договор на оказание услуг по технической диспетчеризации производства-потребления электрической энергии с системным оператором (в случае наличия генерирующих установок, а также осуществления импорта).

9. Субъекты оптового рынка электрической энергии обязаны оплачивать услуги энергопередающих организаций по передаче электрической энергии, услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети на основании фактически потребленных ими за расчетный период (календарный месяц) объемов электрической энергии согласно показаниям соответствующих приборов коммерческого учета электрической энергии по тарифам, указанным в соответствующих договорах.»;

9) заголовок и пункт 2 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-1. Порядок определения предельных тарифов на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию, предельного тарифа на отрицательные дисбалансы, предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности»;

«2. Энергопроизводящая организация реализует электрическую энергию не выше предельного тарифа на электрическую энергию, умноженного на соответствующие часовые ставки, определяемые в порядке, определенном уполномоченным органом.

Предельный тариф на электрическую энергию утверждается по группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, каждые семь лет с разбивкой по годам и при необходимости корректируется.

Для определения предельного тарифа на электрическую энергию на первые семь лет его действия используются максимальные затраты на производство электрической энергии, сложившиеся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, в течение года, предшествовавшего году введения предельного тарифа на электрическую энергию.

Предельный тариф на балансирующую электроэнергию определяется как наибольший в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан предельный тариф на электрическую энергию с учетом часовых ставок, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом, увеличенный на надбавку за балансирование, определяемую по методике, утвержденной уполномоченным органом.

Предельный тариф на отрицательные дисбалансы, представляющий из себя максимально разрешенную для субъектов балансирующего рынка электрической энергии цену покупки отрицательных дисбалансов у расчетного центра балансирующего рынка, определяется как наименьший в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан предельный тариф на электрическую энергию.

Корректировка предельного тарифа на электрическую энергию производится не более одного раза в год на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов.

В случае, если энергопроизводящая организация понесла убытки, связанные с вышеназванными затратами, уполномоченный орган учитывает понесенные затраты при корректировке предельных тарифов на электрическую энергию за период не более шести месяцев.

Предельный тариф на электрическую энергию для вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется на основании прогнозных затрат на производство электрической энергии предстоящего года и утверждается на срок действия предельных тарифов на электрическую энергию, утвержденных для действующих энергопроизводящих организаций.

По итогам отчета, указанного в подпункте 4) пункта 3 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченный орган пересматривает уровень предельного тарифа на электрическую энергию для вновь вводимой в эксплуатацию энергопроизводящей организации.»;

10) в статье 13:

пункты 3 и 3-1 изложить в следующей редакции:

«3. Энергоснабжающие организации осуществляют покупку электрической энергии в целях энергоснабжения своих потребителей у единого закупщика электрической энергии и (или) у нетто-потребителей.

3-1. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу всего объема вырабатываемой электрической энергии единому закупщику электрической энергии и (или) потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, в соответствии с настоящим Законом.

Энергопроизводящие организации, реализующие электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, обязаны осуществлять продажу электрической энергии вне группы лиц только единому закупщику электрической энергии. При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

При этом объем электрической энергии, не заявленный к реализации энергопроизводящей организацией согласно абзацам первому и второму настоящего пункта, не подлежит продаже на балансирующем рынке электрической энергии.»;

подпункты 1), 1-2) и 2) пункта 3-2 изложить в следующей редакции:

«1) реализация (продажа) электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии, а также субъектам оптового рынка электрической энергии, за исключением единого закупщика и потребителей, которые входят вместе с данной энергопроизводящей организацией в одну группу лиц;

1-2) реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, за исключением случаев, указанных в подпункте 2) статьи 9-4 настоящего Закона;

2) приобретение (покупка) электрической энергии у другой энергопроизводящей организации;»;

пункт 3-5 исключить;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Передача электрической энергии по национальной электрической сети оплачивается субъектами оптового рынка электрической энергии, осуществляющими экспорт и импорт электрической энергии, организациями других государств за объем межгосударственного транзита электрической энергии, организациями, входящими в группу лиц, осуществляющих передачу электрической энергии по национальной электрической сети для объектов, входящих в состав данных организаций, и субъектами оптового рынка, осуществляющими куплю-продажу электрической энергии вне единого закупщика электрической энергии.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Требования пунктов 9 и 10 настоящей статьи не распространяются на случаи:

1) купли-продажи электрической энергии системным оператором для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии для оказания аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств и участия на балансирующем рынке электрической энергии;

2) обеспечения приема (поставки) электрической энергии в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и с энергосистемами сопредельных государств во исполнение межправительственных (межгосударственных, межведомственных) соглашений (протоколов).»;

11) в статье 15:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии и мощности

1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности состоит из:

1) оптового рынка электрической энергии, связанного с куплей-продажей плановых объемов электрической энергии, включенных в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором;

2) балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени, функционирующего в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и плановыми объемами электрической энергии, включенными в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором;

3) рынка системных и вспомогательных услуг, функционирующего на основе как приобретения у субъектов оптового рынка электрической энергии вспомогательных услуг, так и оказания системным оператором системных услуг субъектам оптового рынка электрической энергии для обеспечения установленных национальными стандартами надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества электрической энергии;

4) рынка электрической мощности.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) обеспечивает открытый доступ к итогам торгов электрической энергии и мощности, включающим информацию об участниках торгов, поданных заявках энергопроизводящих организаций и единого закупщика (дата и время подачи, цена, объем) и результаты торгов (дата и время заключения сделки, цена, объем, стоимость, стороны сделки);»;

12) в статье 15-3:

пункт 3-1 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) с юридическими лицами, планирующими осуществить не ранее 1 января 2024 года строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок мощностью более 35 МВт, использующих гидродинамическую энергию воды, водохозяйственные сооружения которых включены в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимой в эксплуатацию энергопроизводящей организации, использующей гидродинамическую энергию воды, объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности данной организацией устанавливаются Правительством Республики Казахстан на основании технико-экономических обоснований, получивших положительное заключение государственной экспертизы, на срок окупаемости не менее семи лет.

Действие договора на продажу услуги по поддержанию готовности электрической мощности прекращается досрочно при раннем наступлении фактического срока окупаемости.

Данная энергопроизводящая организация выставляет всю вырабатываемую электрическую энергию только единому закупщику электрической энергии по предельному тарифу, устанавливаемому уполномоченным органом с учетом ставок.

При этом в предельном тарифе не учитываются амортизация и прибыль в период действия договора с единым закупщиком на продажу услуги по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с настоящим подпунктом;»;

дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Юридическое лицо, осуществившее строительство генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, обязано ежегодно заключать договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности в порядке, определяемом в соответствии с подпунктом 70-17) статьи 5 настоящего Закона.

Договорная электрическая мощность вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, принимаемый при расчете фактически оказанных услуг по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.»;

часть восьмую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Изменение объема услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, установленного на расчетный год в договоре на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

13) дополнить статьей 15-10 следующего содержания:

«Статья 15-10. Балансирующий рынок электрической энергии

1. Балансирующий рынок электрической энергии функционирует в целях обеспечения финансового урегулирования дисбалансов в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, стимулирования субъектов балансирующего рынка электрической энергии участвовать в урегулировании дисбалансов в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также обеспечения адресного распределения оплаты за дисбалансы в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан.

2. Купля-продажа балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии осуществляется в рамках договора купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключаемого по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии обязаны заключать с расчетным центром балансирующего рынка договоры на куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, а также договор присоединения.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии несут взаимные финансовые обязательства на балансирующем рынке электрической энергии по купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и дисбалансов субъектов балансирующего рынка электрической энергии, осуществляемых расчетным центром балансирующего рынка по результатам физического урегулирования дисбалансов электроэнергии и производимых им взаимозачетов в рамках договора присоединения.

Объемы купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов субъекта балансирующего рынка электрической энергии с расчетным центром балансирующего рынка рассчитываются отдельно для каждой зоны балансирования.

Зоны балансирования определяются в порядке, установленном уполномоченным органом.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии вправе передать ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса в рамках одной зоны балансирования по договору передачи ответственности, заключаемому в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, с одновременным внесением соответствующих изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, заключенный с расчетным центром балансирующего рынка.

Требования к деятельности провайдера баланса определяются в порядке, установленном уполномоченным органом.

Объемы купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов провайдера баланса с расчетным центром балансирующего рынка рассчитываются в зоне балансирования в совокупности по провайдеру баланса и субъектам балансирующего рынка электрической энергии, передавшим ответственность за финансовое урегулирование собственных дисбалансов провайдеру баланса.

3. Субъекты балансирующего рынка электрической энергии осуществляют реализацию (продажу) балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке электрической энергии только расчетному центру балансирующего рынка.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии осуществляют покупку отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии только у расчетного центра балансирующего рынка.

Для продажи балансирующей электроэнергии (покупки отрицательных дисбалансов) субъекты балансирующего рынка электрической энергии, имеющие оперативно-информационный комплекс диспетчерского управления, унифицированный с оперативно-информационным комплексом системного оператора, подают системному оператору заявки на участие в балансировании на повышение (понижение) согласно порядку, установленному уполномоченным органом.

Цены, указываемые в заявках на участие в балансировании на повышение, не должны превышать предельный тариф на балансирующую электроэнергию.

Цены, указываемые в заявках на участие в балансировании на понижение, не должны превышать предельный тариф на отрицательные дисбалансы и не могут быть отрицательными либо равными нулю.

Объемы балансирования на повышение (понижение), указываемые в заявках на участие в балансировании на повышение (понижение), определяются субъектами балансирующего рынка электрической энергии самостоятельно, но не ниже соответствующих данным субъектам минимальных объемов балансирования на понижение (повышение), рассчитываемых в порядке, определенном уполномоченным органом, с учетом требований рынка электрической мощности.

Предельный тариф на балансирующую электроэнергию и предельный тариф на отрицательные дисбалансы не подлежат утверждению и определяются расчетным центром балансирующего рынка в порядке, определенном настоящим Законом.

4. Отбор и активация заявок на участие в балансировании на повышение (понижение) осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом.

При этом запрещается принимать и активировать заявки энергопроизводящих организаций на балансирующем рынке электрической энергии в объеме, превышающем разницу выставленной и реализованной электрической энергии единому закупщику электрической энергии.

5. Расчетный центр балансирующего рынка покупает балансирующую электроэнергию отдельно для каждой зоны балансирования.

Объем балансирующей электроэнергии, который покупается расчетным центром балансирующего рынка для соответствующей зоны балансирования за соответствующий час операционных суток, определяется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Покупку балансирующей электроэнергии расчетный центр балансирующего рынка осуществляет:

1) на балансирующем рынке электрической энергии по ценам, указанным в соответствующих активированных заявках на участие в балансировании на повышение (в соответствующей зоне балансирования), с учетом фактического исполнения данных заявок;

2) у системного оператора в рамках его взаимодействия с энергосистемами других государств по ценам и условиям, указанным в соответствующих договорах (при этом одновременно с покупкой балансирующей электроэнергии допускается и продажа отрицательных дисбалансов).

На основании вышеуказанных объемов и цен расчетный центр балансирующего рынка рассчитывает для соответствующей зоны балансирования почасовые средневзвешенные цены на продажу балансирующей электроэнергии субъектам балансирующего рынка электрической энергии, допустившим положительные дисбалансы в пределах зоны балансирования в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял покупку балансирующей электроэнергии. В почасовых средневзвешенных ценах также учитываются соответствующие доходы и затраты расчетного центра балансирующего рынка от продажи балансирующей электроэнергии и покупки отрицательных дисбалансов у энергопередающих организаций, энергопроизводящих организаций, работающих под управлением системы автоматического регулирования частоты и мощности, субъектов балансирующего рынка электрической энергии, заключивших с Правительством Республики Казахстан договор о разделе продукции, а также затраты расчетного центра балансирующего рынка на покупку отрицательных дисбалансов у других субъектов балансирующего рынка электрической энергии.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие положительные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял покупку балансирующей электроэнергии, обязаны покупать у расчетного центра балансирующего рынка балансирующую электроэнергию в объемах допущенных ими почасовых положительных дисбалансов по соответствующим почасовым средневзвешенным ценам на продажу балансирующей электроэнергии, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие отрицательные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял покупку балансирующей электроэнергии, обязаны продавать данные отрицательные дисбалансы расчетному центру балансирующего рынка по соответствующим почасовым средневзвешенным ценам, по которым расчетный центр балансирующего рынка осуществлял указанную в настоящем пункте покупку балансирующей электроэнергии (за исключением субъектов балансирующего рынка электрической энергии, указанных в пункте 7 настоящей статьи).

Расчет цен, указанный в настоящем пункте, осуществляется расчетным центром балансирующего рынка в порядке, установленном уполномоченным органом.

6. Расчетный центр балансирующего рынка продает отрицательные дисбалансы каждой зоны балансирования по отдельности.

Объем отрицательных дисбалансов соответствующей зоны балансирования, который продается расчетным центром балансирующего рынка за соответствующий час операционных суток, определяется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Продажу отрицательных дисбалансов расчетный центр балансирующего рынка осуществляет:

1) на балансирующем рынке электрической энергии по ценам, указанным в соответствующих активированных заявках на участие в балансировании на понижение (в соответствующей зоне балансирования), с учетом фактического исполнения данных заявок;

2) системному оператору в рамках его взаимодействия с энергосистемами других государств по ценам и условиям, указанным в соответствующих договорах (при этом одновременно с продажей отрицательных дисбалансов допускается и покупка балансирующей электроэнергии).

На основании вышеуказанных объемов и цен расчетный центр балансирующего рынка рассчитывает для соответствующей зоны балансирования почасовые средневзвешенные цены на покупку отрицательных дисбалансов у субъектов балансирующего рынка электрической энергии, допустивших отрицательные дисбалансы в данной зоне балансирования в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял продажу отрицательных дисбалансов. В почасовых средневзвешенных ценах на покупку отрицательных дисбалансов также учитываются соответствующие доходы и затраты расчетного центра балансирующего рынка от продажи балансирующей электроэнергии и на покупку отрицательных дисбалансов у энергопередающих организаций, энергопроизводящих организаций, работающих под управлением системы автоматического регулирования частоты и мощности, субъектов балансирующего рынка электрической энергии, заключивших с Правительством Республики Казахстан договор о разделе продукции, а также доходы расчетного центра балансирующего рынка от продажи балансирующей электроэнергии другим субъектам балансирующего рынка электрической энергии.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие отрицательные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял продажу отрицательных дисбалансов, обязаны продавать расчетному центру балансирующего рынка допущенные ими почасовые отрицательные дисбалансы по почасовым средневзвешенным ценам на покупку отрицательных дисбалансов, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие положительные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял продажу отрицательных дисбалансов, обязаны покупать у расчетного центра балансирующего рынка балансирующую электроэнергию в объемах допущенных ими почасовых положительных дисбалансов по соответствующим почасовым средневзвешенным ценам, по которым расчетный центр балансирующего рынка осуществлял указанную в настоящем пункте продажу отрицательных дисбалансов (за исключением субъектов балансирующего рынка электрической энергии, указанных в пункте 7 настоящей статьи).

Расчет цен, указанный в настоящем пункте, осуществляется расчетным центром балансирующего рынка в порядке, установленном уполномоченным органом.

7. Энергопроизводящие организации, работающие под управлением системы автоматического регулирования частоты и мощности, продают все свои отрицательные дисбалансы, вызванные действием системы автоматического регулирования частоты и мощности, расчетному центру балансирующего рынка по предельному тарифу на балансирующую электроэнергию.

Энергопроизводящие организации, работающие под управлением системы автоматического регулирования частоты и мощности, покрывают все свои положительные дисбалансы, вызванные действием системы автоматического регулирования частоты и мощности, посредством покупки у расчетного центра балансирующего рынка балансирующей электроэнергии в соответствующих объемах по нулевым ценам.

Энергопередающие организации продают все свои отрицательные дисбалансы расчетному центру балансирующего рынка по прогнозной цене единого закупщика электрической энергии на продажу электрической энергии.

Энергопередающие организации покрывают все свои положительные дисбалансы посредством покупки у расчетного центра балансирующего рынка балансирующей электроэнергии в соответствующих объемах по прогнозной цене единого закупщика электрической энергии на продажу электрической энергии.

8. Дисбалансы субъекта балансирующего рынка электрической энергии и провайдера баланса рассчитываются (определяются) отдельно по каждой зоне балансирования.

9. Оплата балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, купленных расчетным центром балансирующего рынка у субъектов балансирующего рынка электрической энергии в рамках заключенных договоров на куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, осуществляется расчетным центром балансирующего рынка ежемесячно, но не позднее сорока пяти рабочих дней после завершения месяца покупки.

Оплата балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, купленных субъектами балансирующего рынка электрической энергии у расчетного центра балансирующего рынка в рамках заключенных договоров на куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, осуществляется данными субъектами ежемесячно, но не позднее тридцати календарных дней после завершения месяца покупки.

10. Взаиморасчеты на балансирующем рынке электрической энергии осуществляются на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов субъектов балансирующего рынка электрической энергии, осуществляемых расчетным центром балансирующего рынка на основе данных системного оператора в порядке, установленном уполномоченным органом.

При этом субъекты балансирующего рынка электрической энергии, которые заключили с Правительством Республики Казахстан договоры о разделе продукции, по итогам расчетного периода не получают оплаты на балансирующем рынке электрической энергии от расчетного центра балансирующего рынка, если их суммарный за расчетный период доход от продажи отрицательных дисбалансов превышает их суммарные за расчетный период затраты на покупку балансирующей электроэнергии.

11. Субъект балансирующего рынка электрической энергии, осуществляющий поставку электрической энергии организации (потребителю) другого государства в рамках договора коммерческого экспорта электрической энергии (далее – договор экспорта), помимо ответственности за свои дисбалансы на территории Республики Казахстан также несет ответственность за отклонения сальдо-перетоков электрической энергии на границе зоны балансирования с энергосистемой государства Центральной Азии, связанные с отклонениями отпуска электроэнергии этим субъектом от объемов экспорта электрической энергии из Республики Казахстан, указанных в договоре экспорта, согласно порядку, определенному уполномоченным органом.

Субъект балансирующего рынка электрической энергии, осуществляющий прием электрической энергии от организации (производителя) другого государства в рамках договора коммерческого импорта электрической энергии (далее – договор импорта), помимо ответственности за свои дисбалансы на территории Республики Казахстан также несет ответственность за отклонения сальдо-перетоков электрической энергии на границе зоны балансирования с энергосистемой государства Центральной Азии, связанные с отклонениями приема электроэнергии этим субъектом от объемов импорта электрической энергии в Республику Казахстан, указанных в договоре импорта, согласно порядку, определенному уполномоченным органом.

12. При работе балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени энергопроизводящие организации, заключившие с единым закупщиком договор (договоры) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, и энергопроизводящие организации, включенные в Реестр и заключившие двусторонние договоры по обеспечению электрической мощностью с потребителями в рамках соответствующей группы лиц, обязаны ежедневно подавать системному оператору заявки на участие в балансировании на повышение (понижение) на каждый час предстоящих суток планирования согласно порядку, установленному уполномоченным органом, и исполнять данные заявки в случае их активации системным оператором.

13. Расчетный центр балансирующего рынка, определяемый уполномоченным органом:

1) заключает договоры купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов с субъектами балансирующего рынка электрической энергии;

2) осуществляет куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии;

3) осуществляет расчет почасовых средневзвешенных цен на продажу балансирующей электроэнергии и покупку отрицательных дисбалансов в рамках каждой зоны балансирования единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом;

4) непрерывно обеспечивает доступность информации об аукционных ценах на балансирующем рынке по итогам операционного часа;

5) осуществляет расчет почасовых объемов балансирующей электроэнергии и дисбалансов субъектов балансирующего рынка электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) определяет предельный тариф на балансирующую электроэнергию и предельный тариф на отрицательные дисбалансы;

7) формирует перечень провайдеров баланса в порядке, определенном уполномоченным органом;

8) заключает договоры на передачу электрической энергии с энергопередающими организациями и оплачивает услуги по передаче электрической энергии в случаях и порядке, определенных уполномоченным органом;

9) заключает договор присоединения со всеми субъектами балансирующего рынка по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом;

10) осуществляет взаимозачеты по обязательствам по покупке (продаже) балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке между субъектами балансирующего рынка в рамках договора присоединения;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом.

14. В случае если по причине аварии на сетях энергопередающей организации, подтвержденной уполномоченным органом, у субъектов балансирующего рынка электрической энергии, непосредственно присоединенных к ним, возникают отрицательные дисбалансы, то положительная разница затрат на покупку электрической энергии данных субъектов и доходов данных субъектов от продажи указанных отрицательных дисбалансов, возникшая за время данной аварии, компенсируется данной энергопередающей организацией.

15. Энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, и энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, имеющие заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором (далее – возобновляемые источники), обязаны заключить договор передачи ответственности с единым закупщиком электрической энергии.

Единый закупщик электрической энергии не имеет своих собственных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии и участвует на данном рынке только как провайдер баланса, принимая на себя ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов возобновляемых источников.

16. В рамках договора передачи ответственности, заключенного с единым закупщиком электрической энергии, возобновляемые источники:

1) покрывают все свои положительные дисбалансы посредством покупки у единого закупщика электрической энергии балансирующей электроэнергии в соответствующих объемах по цене на продажу электроэнергии, указанной в действующем договоре купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии либо с субъектом оптового рынка электрической энергии, умноженной на повышающий коэффициент, рассчитываемый в порядке, определенном уполномоченным органом;

2) продают все свои отрицательные дисбалансы единому закупщику электрической энергии по цене на продажу электроэнергии, указанной в действующем договоре купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии либо с субъектом оптового рынка электрической энергии, умноженной на понижающий коэффициент, рассчитываемый в порядке, определенном уполномоченным органом.

Значение повышающего коэффициента, указанного в настоящем пункте, приравнивается к единице для часа операционных суток, в котором значение положительного дисбаланса не превышает значения допустимого отклонения от планового значения отпуска электрической энергии в сеть, включенного в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором.

Значение понижающего коэффициента, указанного в настоящем пункте, приравнивается к единице для часа операционных суток, в котором модуль значения отрицательного дисбаланса не превышает значения допустимого отклонения от планового значения отпуска электрической энергии в сеть, включенного в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором.

Значения допустимых отклонений, указанных в настоящем пункте, определяются в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

14) заголовок, пункты 1 и 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Договоры на рынке электрической энергии и мощности

1. Купля-продажа электрической энергии, купля-продажа балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, взаимозачеты на балансирующем рынке, оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, пользованию национальной электрической сетью, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, участию в централизованной торговле электрической энергией, участию в централизованных торгах электрической мощностью осуществляются на основании договоров, заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;

«3. Договоры купли-продажи электрической энергии, купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, договор присоединения, договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, пользованию национальной электрической сетью, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, договоры участия на рынке централизованной торговли должны содержать условия и порядок прекращения оказания соответствующих услуг в случае несвоевременной оплаты по договорам.»;

15) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:

«Статья 19-1. Функционирование оптового рынка электрической энергии при едином закупщике электрической энергии

1. Единый закупщик электрической энергии определяется уполномоченным органом.

2. Единый закупщик электрической энергии начинает функционировать одновременно с вступлением в силу настоящей статьи с учетом действия статьи 25 настоящего Закона.

3. Единый закупщик электрической энергии осуществляет следующие функции:

1) покупает электрическую энергию у энергопроизводящих организаций на час и (или) сутки, и (или) месяц, и (или) квартал, и (или) год (годы) вперед в порядке, установленном уполномоченным органом:

для продажи энергоснабжающим, энергопередающим организациям, потребителям, включенным в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, а также условным потребителям;

для продажи цифровым майнерам;

2) продает электрическую энергию энергопередающим и энергоснабжающим организациям, потребителям электрической энергии, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, условным потребителям, а также на централизованных торгах электрической энергией выше предельных тарифов на электрическую энергию лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, в порядке, установленном уполномоченным органом;

3) покупает отрицательные дисбалансы у возобновляемых источников энергии в рамках договоров на передачу ответственности;

4) продает балансирующую электроэнергию возобновляемым источникам в рамках договора на передачу ответственности;

5) заключает с возобновляемыми источниками, имеющими заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, договор передачи ответственности и выступает их провайдером баланса на балансирующем рынке электрической энергии в соответствии с настоящим Законом;

6) заключает соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии;

7) заключает договор участия в централизованной торговле электрической энергией;

8) осуществляет (при необходимости) покупку электрической энергии у поставщиков (производителей) электрической энергии других стран (импорт) в порядке, определенном уполномоченным органом, и по ценам данных поставщиков (производителей);

9) осуществляет (при необходимости) продажу электрической энергии потребителям других стран (экспорт) в порядке, определенном уполномоченным органом;

10) осуществляет адресную поддержку для потребителей оптового рынка путем дифференциации тарифов в порядке, определенном уполномоченным органом, с целью возможности осуществления поэтапного изменения тарифов;

11) заключает договор купли-продажи балансирующей электрической энергии и отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка;

12) определяет прогнозные цены на продажу электрической энергии в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом;

13) заключает (при необходимости) договоры на передачу электрической энергии с энергопередающими организациями и оплачивает услуги по передаче электрической энергии в случаях и порядке, определенных уполномоченным органом;

14) заключает с системным оператором договор на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть импортируемой электрической энергии (при необходимости).

4. Покупку электрической энергии для покрытия суточного графика потребления электрической энергии единый закупщик электрической энергии осуществляет с учетом технической экспертизы системного оператора в следующем порядке (приоритетности):

1) у возобновляемых источников, имеющих заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии в полном объеме их планового отпуска электрической энергии в сеть по ценам данных договоров;

2) у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектроцентрали, за исключением теплоэлектроцентралей, электрическая энергия которых потребляется в рамках соответствующей группы лиц, осуществляющие централизованное теплоснабжение городов и районов, в полном объеме их планового отпуска электрической энергии в сеть по соответствующим предельным тарифам на электрическую энергию, умноженным на соответствующие часовые ставки, определяемые в порядке, определенном уполномоченным органом;

3) у энергопроизводящих организаций, заключивших на рынке электрической мощности долгосрочные договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии со статьями 15-4, 15-6 и 15-8 настоящего Закона, в объеме планового отпуска электрической энергии в сеть генерирующих установок, мощность которых является предметом данных договоров, по соответствующим предельным тарифам на электрическую энергию, умноженным на соответствующие часовые ставки, определяемые в порядке, определенном уполномоченным органом, в течение действия указанных договоров;

4) остальные, необходимые для покрытия суточного графика потребления электрической энергии, плановые объемы отпускаемой в сеть электрической энергии покупаются единым закупщиком на централизованных торгах электрической энергии.

В случае, если плановых объемов электрической энергии, указанных в настоящем пункте, окажется недостаточно для покрытия суточного графика потребления электрической энергии, единый закупщик осуществляет плановый импорт электрической энергии.

Покупка электрической энергии, указанная в настоящем пункте, осуществляется в порядке, определенном уполномоченном органом.

5. При функционировании единого закупщика электрической энергии:

1) все энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу электрической энергии только единому закупщику электрической энергии и потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, и заключать с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.

При этом энергопроизводящие организации, оказывающие услуги по автоматическому регулированию мощности системному оператору, освобождаются от продажи электрической энергии единому закупщику электрической энергии на величину договорного объема (диапазона регулирования);

2) все возобновляемые источники, имеющие заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии обязаны осуществлять продажу электрической энергии только единому закупщику электрической энергии;

3) субъекты оптового рынка электрической энергии обязаны осуществлять покупку электрической энергии только у единого закупщика электрической энергии и (или) у энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц, и (или) у возобновляемых источников и заключать с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии;

4) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу, обязаны осуществлять покупку электрической энергии из-за пределов Республики Казахстан либо у единого закупщика электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом;

5) запрещается продажа электрической энергии от единого закупщика субъектам розничного рынка электрической энергии;

6) энергоснабжающие организации, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, за исключением организаций других государств, осуществляющих межгосударственный транзит электрической энергии, обязаны заключить с системным оператором договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью. Единому закупщику электрической энергии запрещается реализация (продажа) электрической энергии энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, не имеющим договоров с системным оператором на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью;

7) условные потребители и квалифицированные потребители обязаны покупать у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию по ценам и в объемах, которые рассчитываются единым закупщиком электрической энергии, в порядке, определенном уполномоченным органом, с учетом доли их планового потребления электрической энергии в общем объеме планового потребления республики, объемов электрической энергии, произведенных возобновляемыми источниками, входящими в их состав, объемов электрической энергии, приобретаемой ими у возобновляемых источников, являющихся субъектами оптового рынка электрической энергии, и затрат единого закупщика электрической энергии на покупку электрической энергии от возобновляемых источников, а также заключать соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии;

8) для возобновляемых источников, имеющих заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии допускается корректировка только на увеличение (вверх) суточного графика производства-потребления электрической энергии, утвержденного системным оператором, не позднее чем за два часа до наступления соответствующего часа фактического производства-потребления электрической энергии при условии сохранения баланса производства-потребления электрической энергии в указанном суточном графике производства-потребления электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом;

9) покупка и продажа электрической энергии единым закупщиком электрической энергии, указанные в настоящем пункте, а также соответствующие взаиморасчеты осуществляются в порядке, определенном уполномоченным органом;

10) цены покупки и продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии определяются в порядке, определенном уполномоченным органом;

11) затраты и доходы единого закупщика электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии учитываются при определении цены продажи электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии;

12) объемом купленной (проданной) электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии по всем договорам купли-продажи электрической энергии, заключенным субъектами оптового рынка электрической энергии, является плановый объем купли-продажи электрической энергии, включенный в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором;

13) субъекты оптового рынка электроэнергии обязаны оплачивать единому закупщику электрической энергии купленную ими электрическую энергию в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом;

14) единый закупщик электрической энергии обязан оплачивать энергопроизводящим организациям и возобновляемым источникам купленную у них электрическую энергию в порядке и сроки, определенные уполномоченным органом;

15) оплата электрической энергии, купленной субъектами оптового рынка электрической энергии (кроме гарантирующих поставщиков электрической энергии) у единого закупщика электрической энергии, осуществляется посредством перечисления денежных средств до начала операционных суток в соответствии с суточным графиком производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в порядке, установленном уполномоченным органом;

16) гарантирующие поставщики электрической энергии осуществляют оплату электрической энергии, купленной у единого закупщика электрической энергии, по факту согласно порядку, определенному уполномоченным органом;

17) сумма денежных средств к перечислению рассчитывается в соответствии с суточным графиком производства-потребления электрической энергии в порядке, установленном уполномоченным органом.

6. В случае неоплаты субъектом оптового рынка электрической энергии за электрическую энергию, купленную у единого закупщика электрической энергии, до начала операционных суток в соответствии с суточным графиком производства-потребления электрической энергии заявка субъекта оптового рынка электрической энергии в суточный график производства-потребления электрической энергии на последующие сутки не допускается (исключается).

7. Оплата суммы денежных средств за купленную электрическую энергию у энергопроизводящих организаций производится после утверждения суточного графика производства-потребления электрической энергии системным оператором в порядке, установленном уполномоченным органом.

8. Затраты, связанные с открытием, ведением и обслуживанием счета, возлагаются на субъект оптового рынка электрической энергии.

9. На правоотношения, связанные с покупкой электрической энергии единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в том числе использующих возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов и вторичные энергетические ресурсы, а также с покупкой балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.

Действие настоящей статьи не распространяется на субъекты оптового рынка электроэнергии в случае их участия на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза.»;

16) в статье 25:

дополнить пунктами 10, 11 и 12 следующего содержания:

«10. Уполномоченный орган совместно с системным оператором обеспечивает ввод балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени с 1 июля 2023 года.

11. Уполномоченный орган обеспечивает переход к модели единого закупщика на рынке электрической энергии с 1 июля 2023 года.

12. Действие настоящего Закона в части покупки и продажи электрической энергии единому закупщику электрической энергии распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, которые подлежат расторжению до 1 июля 2023 года.».

70. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка»:

абзац шестой пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«наступление обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в обеспечении общественного порядка (психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ, иной болезнью, представляющей опасность для окружающих, согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения, либо смерть).».

71. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образуется при уполномоченном органе в области защиты прав детей, а областная, городская, районная – в городе, районная – при соответствующем местном исполнительном органе (акимате).».

72. В Закон Республике Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) подпункт 16) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«16) нормы снабжения (натуральные нормы) – количество материальных средств, установленных к выдаче в мирное или военное время военнослужащим, подразделениям, воинским частям (кораблям) и соединениям;»;

2) подпункты 12) и 14) статьи 7 исключить;

3) статью 14-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 14-1. Особенности снабжения Вооруженных Сил нефтепродуктами

Вооруженные Силы закупают нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определяемого уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.».

73. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»:

1) статью 4 исключить;

2) в статье 4-1:

подпункты 13) и 14) изложить в следующей редакции:

«13) утверждает правила осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

14) определяет направления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;»;

подпункт 15) исключить;

3) пункт 2 статьи 6-5 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган по предложениям центральных государственных органов определяет направления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, вытекающие из документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан.».

74. В Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан»:

1) часть вторую пункта 1 статьи 2-1 изложить в следующей редакции:

«Порядок разработки текущего и перспективного планов заключения международных договоров Республики Казахстан определяется Министерством иностранных дел Республики Казахстан.»;

2) в статье 4:

часть четвертую пункта 1 исключить;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) на основании поручения Президента Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан;».

75. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) статью 4 исключить;

2) подпункты 4), 5), 6), 12), 13), 14), 15) и 16) статьи 5 исключить;

3) в статье 6:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция уполномоченных органов»;

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области развития агропромышленного комплекса;»;

дополнить подпунктами 2-1), 4-1) и 7-1) следующего содержания:

«2-1) формирование и реализация государственной политики в области производства органической продукции и организация ее осуществления;»;

«4-1) утверждение перечня специализированных организаций, реализующих механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, за исключением мер по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары;»;

«7-1) регулирование земельных отношений, складывающихся в агропромышленном комплексе и сельских территориях, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

в пункте 2:

подпункты 1) и 3-1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области развития сельских территорий;»;

«3-1) определение порядка и размера предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 8 статьи 18 настоящего Закона;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В компетенцию уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности входит утверждение перечня социально значимых продовольственных товаров.».

76. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) в статье 7:

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктом 6-5) следующего содержания:

«6-5) передача части земель особо охраняемых природных территорий республиканского значения, расположенных в границах городов республиканского значения, в особо охраняемую природную территорию местного значения по согласованию с Президентом Республики Казахстан или по его поручению Администрацией Президента Республики Казахстан на основании представления местного исполнительного органа города республиканского значения;»;

подпункт 7) исключить;

2) в статье 8:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) формирование и реализация государственной политики в области особо охраняемых природных территорий;»;

дополнить подпунктом 5-4) следующего содержания:

«5-4) согласование проектов корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проекта планировки (генерального плана развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;»;

3) подпункт 5) пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«5) утверждают по согласованию с уполномоченным органом проекты корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проект планировки (генеральный план развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экспертизы;».

77. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»:

1) подпункты 6-2), 7-3) и 9) статьи 8 исключить;

2) статью 9 дополнить подпунктами 7-11) и 7-12) следующего содержания:

«7-11) определяет организации по финансированию концессионных проектов;

7-12) утверждает правила выплаты арендной платы за пользование объектом концессии;».

78. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) подпункты 3), 10) и 15) статьи 6 исключить;

2) в статье 7:

дополнить подпунктами 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-2) формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в области культуры, а также международных культурных связей;

1-3) устанавливает порядок и правила присуждения государственной стипендии в области культуры;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) создает постоянно действующую комиссию по вопросам культуры и утверждает положение о ней;»;

подпункт 29) исключить;

3) часть первую пункта 1 статьи 19-1 исключить;

4) пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«1. Культурно-досуговые организации – центры повседневного общения (клубы, парки культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, центры (дома) народного творчества и другие), развития личности, самодеятельного художественного народного творчества.».

79. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) статью 5 исключить;

2) статью 6 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) устанавливает порядок формирования идентификационного номера;

2-2) устанавливает порядок создания, ведения и использования национальных реестров идентификационных номеров;»;

3) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Занесение идентификационного номера в интегральную микросхему обеспечивается Министерством внутренних дел Республики Казахстан.»;

4) пункт 2 статьи 13 исключить.

80. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере игорного бизнеса.»;

2) подпункт 1 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере игорного бизнеса;».

81. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

1) статью 6 исключить;

2) подпункт 26) статьи 9 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«по согласованию с уполномоченным государственным органом в области транспорта правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице;

по согласованию с заинтересованными центральными уполномоченными государственными органами правила предоставления физическими и юридическими лицами торговых, развлекательных, гостиничных, медицинских и иных услуг на территории столицы;».

82. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции»:

1) подпункты 2), 3) и 6) статьи 5 исключить;

2) в статье 6:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;»;

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;».

83. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности химической продукции»:

1) подпункт 7) статьи 7 исключить;

2) подпункт 1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализацию государственной политики в области безопасности химической продукции;».

84. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности машин и оборудования»:

1) статью 5 исключить;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности машин и оборудования;».

85. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности игрушек»:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области безопасности игрушек.»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности игрушек;».

86. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые регистрирующим органом, за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе в ускоренном порядке, и государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих устанавливаются решением уполномоченного органа, осуществляющего организацию и координацию деятельности Государственной корпорации «Правительство для граждан», по согласованию с уполномоченным органом и антимонопольным органом.».

87. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) уполномоченный орган в области образования – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;»;

дополнить подпунктом 18-5) следующего содержания:

«18-5) уполномоченный орган в области науки и высшего образования – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области высшего и послевузовского образования;»;

подпункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) государственная именная стипендия – стипендия, учреждаемая уполномоченным органом в области науки и высшего образования;»;

2) подпункты 1), 3), 4), 5), 5-1), 5-2), 5-3), 11), 16), 22-2), 24-1), 29-1) и 30) статьи 4 исключить;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в области образования

Уполномоченный орган в области образования выполняет следующие полномочия:

1) обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области образования;

2) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов в области образования;

3) формирует и реализует единую государственную политику в области образования, осуществляет межотраслевую координацию, разрабатывает и реализует международные программы в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

4) утверждает правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) утверждает правила формирования перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг и (или) товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) обеспечивает объективной информацией общество и государство о состоянии системы дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

7) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

8) осуществляет образовательный мониторинг и информационное обеспечение системы управления образованием, утверждает правила организации и функционирования объектов информатизации в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

9) утверждает правила проведения мониторинга по итогам приема в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

10) утверждает правила формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

11) осуществляет управление качеством образования, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг;

12) утверждает типовые учебные программы цикла или модуля общеобразовательных дисциплин для организаций технического и профессионального образования;

13) утверждает правила ведения реестров образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего образования, а также основания включения в реестры образовательных программ и исключения из них;

14) утверждает типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

15) утверждает виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца и правила их учета и выдачи, основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца и правила их учета и выдачи, а также форму справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в организациях образования;

16) согласовывает с уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности правила организации получения начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования осужденными к лишению свободы;

17) утверждает типовые учебные планы и образовательные программы детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

18) утверждает правила организации работы по экспертизе и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования;

19) выдает юридическим лицам лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

технического и профессионального образования по специальностям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей и формам очного обучения и онлайн-обучения;

послесреднего образования по специальностям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей и формам очного обучения и онлайн-обучения;

духовного образования;

20) устанавливает порядок осуществления образовательного мониторинга;

21) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

22) утверждает положение о знаке «Алтын белгі»;

23) ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

24) утверждает правила присвоения звания «Лучший педагог»;

25) утверждает правила проведения конкурсов на присуждение грантов «Лучшая организация среднего образования», «Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования» с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;

26) утверждает гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов;

27) проводит государственную аттестацию организаций образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, за исключением организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения и Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан (далее – Академия правосудия), реализующих:

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения;

общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

28) утверждает правила признания аккредитационных органов, в том числе зарубежных, формирует и утверждает реестр признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ, а также основания их включения в него, приостановления и исключения из него;

29) утверждает типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

30) утверждает типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов;

31) утверждает правила психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

32) утверждает правила оценки особых образовательных потребностей;

33) утверждает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им;

34) утверждает положение о классном руководстве в организациях среднего образования;

35) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли утверждает перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и на их территориях;

36) утверждает классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

37) утверждает классификатор направлений подготовки кадров во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

38) определяет сроки начала и завершения учебного года в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования;

39) утверждает требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

40) утверждает правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях;

41) утверждает правила организации учебного процесса в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

42) утверждает перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых в формах заочного и вечернего обучения, а также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта допускается;

43) утверждает правила выдачи разрешения на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

44) утверждает правила перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования;

45) утверждает правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

46) утверждает типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

47) утверждает методику прогнозирования потребности организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, в учебниках и учебно-методических комплексах;

48) утверждает правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

49) утверждает правила по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

50) утверждает требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;

51) утверждает правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования;

52) утверждает правила признания документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, которые признаются на территории Республики Казахстан;

53) осуществляет процедуру апостилирования официальных документов, исходящих из организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

54) утверждает критерии оценки организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

55) утверждает критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

56) утверждает правила по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подведомственных организаций образования, осуществляет контроль за их использованием;

57) утверждает формы документов строгой отчетности, используемых организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в образовательной деятельности;

58) утверждает перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы;

59) утверждает формы типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

60) утверждает типовой договор об образовательном накопительном вкладе;

61) утверждает правила гарантирования образовательных кредитов, предоставляемых финансовыми организациями, и определения размера такого гарантирования;

62) осуществляет руководство и координирует проведение учебно-методической и научно-методической работы, утверждает правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры, правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, а также требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и в форме онлайн-обучения по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования;

63) создает республиканский учебно-методический совет технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждает положения об их деятельности;

64) обеспечивает учебниками и учебно-методическими комплексами республиканские организации среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными соглашениями;

65) утверждает нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также специальных организаций образования;

66) утверждает правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;

67) утверждает перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, до утверждения республиканского и местных бюджетов;

68) координирует работу по обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего образования;

69) организует проведение внешкольных мероприятий республиканского значения;

70) утверждает правила организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

71) утверждает перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований и критерии их отбора;

72) утверждает правила формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам;

73) утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критерии их отбора;

74) утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;

75) утверждает правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также утверждает размеры единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их;

76) утверждает уставы подведомственных организаций образования, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

77) осуществляет государственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

78) по согласованию с уполномоченными органами соответствующей отрасли утверждает типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, за исключением педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в организациях высшего и (или) послевузовского образования;

79) утверждает правила педагогической этики;

80) утверждает правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

81) организует переподготовку и повышение квалификации педагогов;

82) утверждает правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога;

83) утверждает правила разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов;

84) утверждает правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование;

85) утверждает отраслевую систему поощрения;

86) проводит переговоры с иностранными партнерами и подписывает в пределах своей компетенции международные договоры (соглашения) и программы в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливает правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, и координирует эту работу;

87) утверждает правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте;

88) утверждает правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях;

89) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, предельный размер родительской платы за обучение;

90) утверждает правила размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями;

91) выдает обязательные для исполнения письменные предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

92) утверждает правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

93) осуществляет информационное обеспечение органов управления системой образования;

94) утверждает номенклатуру видов организаций образования, в том числе малокомплектных школ;

95) получает сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

96) устанавливает порядок и условия содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в соответствии с законами Республики Казахстан;

97) организует разработку и утверждает методику подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения (далее – методика подушевого нормативного финансирования);

98) организует разработку и утверждает правила подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения;

99) организует разработку и утверждает методику ваучерно-модульной системы повышения квалификации;

100) утверждает правила обучения в форме экстерната;

101) утверждает правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

102) утверждает правила организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

103) утверждает правила распределения мест в общежитиях организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

104) утверждает правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования;

105) утверждает государственный образовательный заказ в республиканских организациях среднего образования;

106) утверждает структуру и правила разработки программы развития организации дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

107) утверждает перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование;

108) утверждает критерии для реорганизации организаций среднего образования, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

109) утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования;

110) согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей первых руководителей органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения);

111) утверждает методику финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет бюджетных средств;

112) утверждает правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

113) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли утверждает правила профилактики травли (буллинга) ребенка;

114) утверждает методику определения стоимости курсов повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, а также организаций образования, получающих государственный образовательный заказ;

115) утверждает правила присуждения и размеры гранта «Өркен».

Полномочия уполномоченного органа в области образования, предусмотренные подпунктами 8), 9), 14), 20), 22), 23), 29), 30), 31), 32), 36), 38), 39), 40), 44), 45), 62), 66), 73), 78), 80), 81), 82), 83), 85), 88), 89), 90), 94), 97), 100), 101), 106), 107), 108), 109), 114) и 115) части первой настоящей статьи, не распространяются на военные, специальные учебные заведения и Академию правосудия.»;

4) в статье 5-1:

подпункты 6) и 7) исключить;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) утверждают правила применения форм обучения, в том числе онлайн-обучения, и организации учебного процесса с использованием образовательных технологий в военных, специальных учебных заведениях;»;

5) дополнить статьей 5-3 следующего содержания:

«Статья 5-3. Компетенция уполномоченного органа в области науки и высшего образования

Уполномоченный орган в области науки и высшего образования выполняет следующие полномочия:

1) обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области образования;

2) формирует и реализует единую государственную политику в области высшего и послевузовского образования, осуществляет межотраслевую координацию, разрабатывает и реализует международные программы в области высшего и послевузовского образования и науки;

3) обеспечивает объективной информацией общество и государство о состоянии системы образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития образования в области высшего и послевузовского образования;

4) осуществляет образовательный мониторинг и информационное обеспечение системы управления образованием, утверждает правила организации и функционирования объектов информатизации в области образования;

5) утверждает правила проведения мониторинга по итогам приема обучающихся в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам;

6) выдает юридическим лицам лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

высшего образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения;

послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения;

духовного образования;

7) устанавливает порядок осуществления образовательного мониторинга;

8) проводит государственную аттестацию организаций высшего и (или) послевузовского образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, за исключением Академии правосудия, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования в военных, специальных учебных заведениях;

9) утверждает типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие программы высшего и послевузовского образования;

10) утверждает типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования;

11) утверждает классификатор направлений подготовки кадров во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

12) осуществляет процедуру апостилирования официальных документов, исходящих из организаций высшего и (или) послевузовского образования;

13) осуществляет руководство и координирует проведение учебно-методической и научно-методической работы, утверждает правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры, правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, а также требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

14) утверждает уставы подведомственных организаций образования, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

15) осуществляет государственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях высшего и (или) послевузовского образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) утверждает совместно с уполномоченным органом по труду правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;

17) проводит переговоры с иностранными партнерами и подписывает в пределах своей компетенции международные договоры (соглашения) и программы в области высшего и (или) послевузовского образования, а также научной деятельности;

18) утверждает правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

19) выдает обязательные для исполнения письменные предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области высшего и (или) послевузовского образования в установленные в предписании сроки;

20) утверждает номенклатуру видов организаций образования в области высшего и (или) послевузовского образования;

21) получает сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

22) утверждает правила организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

23) утверждает структуру и правила разработки программы развития организации высшего и (или) послевузовского образования;

24) утверждает правила отбора претендентов для участия в стипендиальных программах;

25) утверждает перечень типов и видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование;

26) утверждает правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»;

27) учреждает государственные именные стипендии;

28) определяет порядок направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами Республики Казахстан, указанными в пункте 17 статьи 47 настоящего Закона, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа;

29) определяет организацию (администратора), осуществляющую комплекс мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе по международной стипендии «Болашак».

Полномочия уполномоченного органа в области науки и высшего образования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13), 16), 18), 20), 22), 23), 24) и 25) части первой настоящей статьи, не распространяются на военные, специальные учебные заведения и Академию правосудия.»;

6) пункты 8 и 8-1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«8. Типовые учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям утверждаются уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области образования и (или) уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

8-1. Типовые учебные программы по специальностям в области водного транспорта утверждаются центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере торгового мореплавания, по согласованию с уполномоченным органом в области образования и (или) уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

7) пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«7. Прием на обучение в организации высшего и (или) послевузовского образования для получения послевузовского образования осуществляется по заявлениям граждан на конкурсной основе в порядке, установленном уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

8) пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«3. Координация учебно-методической и научно-методической деятельности в организациях образования и соответствующей инфраструктуре, в том числе организациях учебно-методического и научно-методического обеспечения, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в области образования и (или) уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

9) статью 37-1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Дистанционное обучение осуществляется в организациях высшего и (или) послевузовского образования в порядке, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

10) абзац второй подпункта 4) пункта 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«Требования к заполнению документов об образовании государственного образца определяются уполномоченным органом в области образования и (или) уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

11) часть вторую пункта 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«Номенклатура видов организаций образования утверждается уполномоченным органом в области образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, номенклатура видов которых утверждается уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

12) часть третью пункта 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан, утверждается уполномоченным органом в области культуры по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

13) пункт 8 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«8. При определении государственного образовательного заказа среднее соотношение количества обучающихся к преподавателям для расчета общей численности профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского образования, за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, утверждается уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

14) пункт 7 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«7. Требования к содержанию государственного образовательного заказа по учебно-методическому обеспечению системы образования определяются уполномоченным органом в области образования и (или) уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

15) часть первую пункта 4 статьи 65 изложить в следующей редакции:

«4. Создание международных и иностранных учебных заведений в Республике Казахстан и (или) их филиалов осуществляется на основе международных договоров или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования.».

88. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере аккредитации в области оценки соответствия

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области аккредитации.»;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области аккредитации;».

89. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании»:

часть первую пункта 2 статьи 18 исключить.

90. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области деятельности товарных бирж

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж.»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в сфере деятельности товарных бирж;».

91. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

1) в статье 1:

подпункты 1) и 1-3) изложить в следующей редакции:

«1) аукционная цена – цена на покупку электрической энергии, производимой объектом по использованию возобновляемых источников энергии, объектом по энергетической утилизации отходов, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены единым закупщиком электрической энергии;»;

«1-3) квалифицированные потребители – лицо или группа лиц, в состав которой входят энергопроизводящие организации, использующие для производства электрической энергии ископаемое топливо, и (или) энергопроизводящие организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании действующими (введенными в эксплуатацию после 1 января 2018 года и не включенными уполномоченным органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии) объектами по использованию возобновляемых источников энергии и (или) действующими (введенными в эксплуатацию после 1 января 2021 года) объектами по использованию вторичных энергетических ресурсов, вырабатываемая электрическая энергия которых в полном объеме потребляется данным лицом или группой лиц либо реализуется единому закупщику электрической энергии на централизованных торгах;»;

подпункт 2) исключить;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) тариф на поддержку возобновляемых источников энергии – тариф на продажу единым закупщиком электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, устанавливаемый единым закупщиком электрической энергии для квалифицированных потребителей промышленных комплексов и прямых потребителей в соответствии с правилами определения тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии, утвержденными уполномоченным органом;

4) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее – расчетно-финансовый центр) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом, являющееся стороной договоров купли-продажи электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и объектами по энергетической утилизации отходов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действовавшим до даты введения в действие настоящего Закона;»;

подпункт 5-1) исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии – затраты единого закупщика на покупку электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, затраты на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, затраты, понесенные на балансирующем рынке электрической энергии (за вычетом доходов), затраты на формирование резервного фонда и затраты, связанные с осуществлением его деятельности;»;

дополнить подпунктами 9-8) и 10-1) следующего содержания:

«9-8) прямые потребители – оптовые потребители, обеспечивающиеся электрической энергией от энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц, в соответствии с заключенными двусторонними договорами;»;

«10-1) промышленный комплекс – оптовые потребители, обеспечивающиеся электрической энергией от имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников;»;

2) подпункт 9) статьи 5 исключить;

3) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;»;

подпункты 10) и 10-1) изложить в следующей редакции:

«10) утверждает правила централизованной покупки и продажи единым закупщиком электрической энергии электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, соответствующие типовые формы договоров единого закупщика электрической энергии с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов, промышленными комплексами, прямыми потребителями и квалифицированными потребителями;

10-1) разрабатывает правила определения фиксированных тарифов;»;

подпункт 10-5) исключить;

4) в статье 7-1:

пункт 2 исключить;

пункты 3, 4, 4-1, 4-2, 6, 7, 7-1 и 8 изложить в следующей редакции:

«3. Единый закупщик электрической энергии обязан:

1) покупать в порядке, установленном настоящим Законом, у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии и энергетическую утилизацию отходов, плановый объем электроэнергии:

по договорам купли-продажи между расчетно-финансовым центром и энергопроизводящей организацией – по фиксированному тарифу, действующему на дату заключения договора, с учетом индексации, предусмотренной пунктом 2 статьи 8-1 настоящего Закона;

по договорам купли-продажи, заключенным им либо расчетно-финансовым центром с энергопроизводящей организацией, – по аукционным ценам, определенным по итогам проведенных аукционных торгов, с учетом индексации, предусмотренной пунктом 2 статьи 8-1 настоящего Закона;

2) оплачивать купленную в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта электрическую энергию в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».

4. Единый закупщик электрической энергии заключает договоры купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, поддержка которых осуществляется в соответствии с настоящим Законом, и включенными уполномоченным органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, и осуществляет покупку электрической энергии в течение пятнадцати лет с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, либо с даты окончания срока представления акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с договором купли-продажи в зависимости от того, что наступит ранее.

4-1. Единый закупщик электрической энергии заключает договоры купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими организациями, использующими энергетическую утилизацию отходов, поддержка которых осуществляется в соответствии с настоящим Законом и экологическим законодательством Республики Казахстан, и включенными в реестр победителей аукционных торгов, и осуществляет покупку электрической энергии в течение пятнадцати лет с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

4-2. По итогам аукционных торгов единый закупщик электрической энергии заключает договоры купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, поддержка которых осуществляется в соответствии с настоящим Законом, и включенными уполномоченным органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, и осуществляет покупку электрической энергии в течение двадцати лет с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, либо с даты окончания срока представления акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с договором купли-продажи в зависимости от того, что наступит ранее.»;

«6. Энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические ресурсы, энергетическую утилизацию отходов, включая энергопроизводящие организации, входящие в состав квалифицированного потребителя, обязаны:

1) ежемесячно предоставлять единому закупщику электрической энергии информацию о фактических ежесуточных объемах выработки, отпуска в сети электрической энергии не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки;

2) ежегодно к двадцатому декабря направлять единому закупщику электрической энергии информацию о прогнозных объемах выработки, отпуска в сети электрической энергии на предстоящий год с разбивкой по месяцам;

3) представлять региональной электросетевой компании и (или) системному оператору суточные и месячные (за десять календарных дней до начала месяца) графики поставки электрической энергии;

4) обеспечивать соблюдение суточных графиков производства электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

«7. Энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, подают заявку для заключения договора купли-продажи с единым закупщиком электрической энергии на покупку электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, в течение шестидесяти календарных дней после включения их в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии.

К заявке для заключения договора купли-продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, представляет следующие материалы и документы:

1) копии правоустанавливающих документов;

2) информацию об объемах поставляемой электрической энергии.

7-1. Энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, подают заявку для заключения договора купли-продажи с единым закупщиком электрической энергии на покупку электрической энергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, в течение шестидесяти календарных дней после включения их в реестр победителей аукционных торгов.

К заявке для заключения договора купли-продажи электрической энергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, энергопроизводящая организация, использующая энергетическую утилизацию отходов, представляет следующие материалы и документы:

1) копии правоустанавливающих документов;

2) информацию об объемах поставляемой электрической энергии.

8. Все энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические ресурсы, энергетическую утилизацию отходов, включая энергопроизводящие организации, входящие в состав квалифицированного потребителя, и энергопроизводящие организации, осуществляющие производство и отпуск в сеть паводковой электрической энергии, обязаны иметь автоматизированную систему коммерческого учета на своем объекте по использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, объекте по энергетической утилизации отходов. Автоматизированная система коммерческого учета должна иметь возможность дистанционной передачи данных в региональные диспетчерские центры.»;

5) в статье 9:

подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) единому закупщику электрической энергии по фиксированному тарифу, действующему на дату заключения договора купли-продажи между ней и расчетно-финансовым центром, либо по аукционной цене, определенной по итогам аукционных торгов, с учетом индексации, предусмотренной пунктом 2 статьи 8-1 настоящего Закона;

2) потребителям по договорным ценам согласно заключенным двусторонним договорам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике.»;

пункты 2, 2-1 и 8 изложить в следующей редакции:

«2. Затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии распределяются единым закупщиком электрической энергии в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом, между прямыми потребителями, промышленными комплексами, условными потребителями и субъектами оптового рынка электрической энергии, включенными в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, заключившим договор купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии (далее – общие затраты).

Затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии, приходящиеся на прямых потребителей и промышленные комплексы, определяются как соответствующая доля их планового потребления электрической энергии в общем объеме планового потребления республики (далее – затраты прямых потребителей и промышленных комплексов).

Затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии, приходящиеся на субъектов оптового рынка электрической энергии, включенных в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, определяемые как разница общих затрат и затрат прямых потребителей и промышленных комплексов, распределяются между ними пропорционально доле их плановой покупки электрической энергии у единого закупщика электрической энергии.

При этом затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии не распределяются единым закупщиком электрической энергии на квалифицированного потребителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 настоящей статьи.

2-1. Единый закупщик электрической энергии в порядке, утвержденном уполномоченным органом, производит перерасчет и перераспределяет соответствующую долю затрат на поддержку использования возобновляемых источников энергии на квалифицированного потребителя в случае, когда соотношение годового объема выработки электрической энергии (или объема за меньший период при выработке электрической энергии менее одного календарного года) объектами по использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, введенными в эксплуатацию квалифицированным потребителем, к объему потребленной им электрической энергии окажется меньше одного из двух нижеперечисленных показателей:

1) фактической доли объема электрической энергии, вырабатываемой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов в общем объеме производства электрической энергии в расчетном году в Республике Казахстан;

2) целевого показателя, предусмотренного документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, действие которого распространяется на расчетный год.»;

«8. Единый закупщик электрической энергии и энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергетические ресурсы, и энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, участвуют на балансирующем рынке электрической энергии в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».»;

6) пункт 4 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Данный приоритет не распространяется на объекты возобновляемых источников энергии, участвующие на рынке мощности, а также объекты возобновляемых источников энергии, не осуществляющие реализацию электрической энергии единому закупщику электрической энергии в рамках долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии, заключенных согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке и развитии возобновляемых источников энергии.».

92. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О беженцах»:

1) в статье 5:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) определяет пункты временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище, и утверждает порядок приема и размещения в них;»;

подпункт 5) исключить;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику по вопросам беженцев;».

93. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Цель и задачи в области государственной статистики

1. Целью государственной статистики является обеспечение пользователей официальной статистической информацией.

2. Достижение цели в области государственной статистики реализуется посредством решения следующих задач:

1) формирование статистической методологии;

2) осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики;

3) удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации.»;

2) статью 9 исключить;

3) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области государственной статистики

Правительство Республики Казахстан в области государственной статистики:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области государственной статистики;

2) принимает решение о проведении национальной переписи.»;

4) в статье 12:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) формирует и реализует государственную политику в области государственной статистики;»;

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) утверждает план мероприятий по проведению национальной переписи;

2-2) определяет порядок и сроки проведения национальных переписей;»;

подпункт 4) исключить;

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«5) утверждает статистическую методологию на основе научных методов и подходов, в том числе методики, по общегосударственным статистическим наблюдениям;

6) организует и проводит общегосударственные статистические наблюдения, в том числе регистрацию цен, в соответствии с планом статистических работ;»;

подпункты 6-1), 6-2), 7), 8), 8-2), 9), 9-1), 10), 11), 12), 14) и 15) исключить;

подпункт 18-1) изложить в следующей редакции:

«18-1) пересматривает опубликованную официальную статистическую информацию для статистических целей в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной, подтвержденной документально информации;»;

подпункты 22) и 25) исключить;

5) статью 14 исключить;

6) статью 15 исключить;

7) подпункт 1) пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1) представлять достоверные первичные статистические данные по утвержденным статистическим формам при проведении статистических наблюдений в порядке, определенном уполномоченным органом, согласно графику представления респондентами первичных статистических данных и статистической методологии;»;

8) статью 22 исключить;

9) в статье 23:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для формирования статистической информации уполномоченный орган осуществляет ведение следующих статистических регистров:

1) статистический бизнес-регистр, включающий в себя информацию о зарегистрированных на территории Республики Казахстан индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, их обособленных подразделениях;

2) статистический регистр населения, содержащий информацию о физических лицах, проживающих на территории Республики Казахстан, а также о гражданах Республики Казахстан, временно находящихся за ее пределами;

3) сельскохозяйственный статистический регистр, включающий в себя информацию по субъектам, производящим сельскохозяйственную продукцию в Республике Казахстан;

4) статистический регистр жилищного фонда, включающий в себя информацию о жилищах всех форм собственности Республики Казахстан.»;

пункты 4, 5, 6 и 7 исключить;

10) статью 24 дополнить частью второй следующего содержания:

«Формирование статистической информации осуществляется в соответствии со статистической методологией.».

94. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) подпункт 6) части второй пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«6) активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах;»;

2) подпункт 17) части первой статьи 98 изложить в следующей редакции:

«17) активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;»;

3) пункт 2 статьи 117-1 изложить в следующей редакции:

«2. Размер оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным органом.»;

4) пункты 3 и 4 статьи 118 изложить в следующей редакции:

«3. Частный судебный исполнитель вправе взимать суммы за оплату своих услуг только в размерах, предусмотренных настоящей статьей и устанавливаемых уполномоченным органом. Частному судебному исполнителю запрещается изменять установленные размеры сумм оплаты своей деятельности.

4. Размер оплаты деятельности частного судебного исполнителя утверждается уполномоченным органом.».

95. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

1) подпункт 16-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«16-1) Межведомственный совет по защите прав потребителей – консультативно-совещательный орган, создаваемый уполномоченным органом в сфере защиты прав потребителей в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей;»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере защиты прав потребителей

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере защиты прав потребителей.»;

3) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере защиты прав потребителей;».

96. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) подпункт 72-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«72-1) единый оператор по предоставлению вертолетных услуг – юридическое лицо, имеющее материально-технические ресурсы, воздушные суда и квалифицированных специалистов, являющееся субъектом гражданской авиации, определяемое уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;»;

2) подпункты 53), 54-1), 57), 60) и 60-1) статьи 13 исключить;

3) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) принимает решения о допуске аэропортов к обеспечению международных полетов воздушных судов;

1-2) утверждает перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах;»;

4) подпункт 2) статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2) формирует и реализует государственную политику в области использования воздушного пространства и деятельности государственной авиации;».

97. В Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»:

1) часть первую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование производства и оборота биотоплива осуществляется уполномоченными органами в области производства и оборота биотоплива и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.»;

2) подпункт 1-1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1-1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования и поддержки производства и оборота биотоплива;».

98. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»:

часть вторую пункта 6 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«Правила присуждения и размеры образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Өркен» утверждаются уполномоченным органом в области образования.».

99. В Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года «О медиации»:

1) подпункт 1) статьи 8-1 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере медиации;»;

2) подпункт 1) пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции

«1) лица, имеющие высшее образование, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие документ (сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере медиации, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов;».

100. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

1) подпункты 4), 5-1), 6), 9), 10), 10-1), 12), 14), 14-1) и 17) статьи 3 исключить;

2) в статье 4:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) формирование и реализация государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, осуществление межотраслевой координации в области науки и научно-технической деятельности;»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) утверждение норм базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;

3-2) утверждение норм финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования согласно статье 27-1 настоящего Закона;».

101. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

1) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Передача государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

2) в статье 11:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации республиканских юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником);»;

подпункт 15-1) исключить;

3) статью 15 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) в пределах своих полномочий принимает решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 82 изложить в следующей редакции:

«Правила пользования имуществом общего пользования утверждаются уполномоченными органами соответствующих отраслей по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и местными представительными или исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц в соответствии с законами Республики Казахстан об отдельных видах имущества общего пользования.»;

5) пункт 2 статьи 87 исключить;

6) часть вторую пункта 5 статьи 100-1 изложить в следующей редакции:

«Привлечение независимого консультанта осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

7) подпункт 1) пункта 1 статьи 188 изложить в следующей редакции:

«1) заявление по форме, утвержденной центральным уполномоченным органом по государственному планированию;».

102. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

1) подпункт 11-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«11-1) единый оператор по поставке нефтепродуктов – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере производства нефтепродуктов, основным предметом деятельности которого является обеспечение Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в области государственного материального резерва нефтепродуктами, а также предоставление им услуг по хранению и доставке нефтепродуктов;»;

2) подпункты 12-1), 12-5) и 13) статьи 6 исключить;

3) в статье 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования производства нефтепродуктов в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) определяет единого оператора по поставке нефтепродуктов;»;

4) в статье 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования оборота нефтепродуктов в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 10-3) следующего содержания:

«10-3) определяет оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов по согласованию с уполномоченным органом в сфере производства нефтепродуктов;».

103. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) подпункт 13) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«13) кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, получившие соответствующий статус в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам миграции населения;»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области миграции населения и организует ее осуществление;

2) определяет порядок въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан.»;

3) статью 9 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) определяют порядок документирования и регистрации населения;»;

4) в статье 11:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области миграции населения;»;

подпункт 4-1) исключить;

дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания:

«6-2) осуществляет межведомственную координацию по защите трудовых прав граждан Республики Казахстан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом;»;

подпункт 9-1) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) формирует единую базу данных мигрантов и этнических казахов и обеспечивает взаимодействие с соответствующими информационными системами органов внутренних дел, органа национальной безопасности, Министерства иностранных дел;»;

подпункт 14-3) исключить;

5) подпункт 2) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2) формирует единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, обеспечивает системное обновление сведений, а также осуществляет своевременный информационный обмен с органами внутренних дел, уполномоченным органом по вопросам миграции населения и Министерством иностранных дел Республики Казахстан;»;

6) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктами 6-7) и 6-8) следующего содержания:

«6-7) создают и организуют деятельность Комиссии по приему кандасов;

6-8) оказывают кандасам и членам их семей адаптационные и интеграционные услуги;»;

7) статью 17-1 исключить;

8) статью 18 исключить;

9) статью 19-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 19-2. Комиссия по приему кандасов

Для рассмотрения заявлений этнических казахов на присвоение или продление статуса кандаса, а в регионах расселения дополнительно на включение в региональную квоту приема кандасов местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы создается Комиссия по приему кандасов (далее – Комиссия), в состав которой входят депутаты маслихатов, представители государственных органов и общественных организаций.»;

10) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Основания для отказа в присвоении и продлении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приема кандасов

Местный исполнительный орган отказывает в присвоении и продлении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приема кандасов по следующим основаниям:

1) несоответствие претендентов условиям, установленным подпунктом 13) статьи 1 настоящего Закона;

2) установление недостоверности документов, представленных этническим казахом для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

3) наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о присвоении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приема кандасов, правонарушений на территории Республики Казахстан и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;

4) отсутствие согласия этнического казаха, представляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», на доступ к персональным данным ограниченного доступа;

5) отсутствие региональной квоты приема кандасов в территориально-административной единице или отказ этнического казаха от предложенной для расселения территориально-административной единицы.»;

11) статью 21 исключить;

12) пункт 2 статьи 21-1 изложить в следующей редакции:

«2. Кандасы, проживающие на территории Республики Казахстан, могут обратиться в местные исполнительные органы с заявлением о включении членов их семей в региональную квоту приема кандасов и имеют право на включение в нее в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения.»;

13) пункт 4-1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«4-1. Этнические казахи и члены их семей, получившие статус кандаса и (или) включенные в региональную квоту приема кандасов, при въезде на территорию Республики Казахстан освобождаются от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства, в соответствии с международным договором и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.»;

14) подпункт 1) пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1) представлять в загранучреждения Республики Казахстан, а также местные исполнительные органы достоверные сведения, необходимые для рассмотрения их заявлений о включении в региональную квоту приема кандасов;»;

15) подпункт 1) статьи 31 изложить в следующей редакции:

«1) предъявить подтверждение своей платежеспособности, необходимой для оплаты проживания, а также обучения в соответствии с договором между иммигрантом и принимающими организациями образования, за исключением этнических казахов, в порядке и размерах, определяемых уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Казахстан;»;

16) подпункт 6) статьи 35 изложить в следующей редакции:

«6) иметь медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами Республики Казахстан.»;

17) часть третью пункта 1 статьи 37 исключить;

18) подпункт 3) пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«3) иметь медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами Республики Казахстан;»;

19) подпункт 4) пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«4) иметь медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами Республики Казахстан.»;

20) подпункт 6) пункта 1 статьи 43-1 изложить в следующей редакции:

«6) иметь медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами Республики Казахстан;»;

21) подпункт 4) статьи 49 изложить в следующей редакции:

«4) не предоставившим подтверждения своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых Министерством внутренних дел Республики Казахстан, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения;»;

22) подпункт 1) пункта 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«1) зарегистрироваться по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом органами внутренних дел;»;

23) часть третью пункта 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«Решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства принимается не позднее месячного срока со дня представления заявителем всех документов в порядке, определяемом органами внутренних дел.».

104. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»:

1) подпункты 12) и 19) статьи 8 исключить;

2) в пункте 1 статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области космической деятельности и организует ее осуществление;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) определяет национальных операторов космических систем;».

105. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»:

1) подпункт 3), 4) и 19) статьи 5 исключить;

2) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере газа и газоснабжения, а также нефтегазохимической промышленности;»;

дополнить подпунктом 16-2) следующего содержания:

«16-2) утверждает генеральную схему газификации Республики Казахстан;».

106. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

1) подпункты 2) и 20) статьи 4 исключить;

2) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;».

107. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании»:

1) подпункты 2) и 14) статьи 6 исключить;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области телерадиовещания;».

108. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»:

часть вторую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда, а также перечень, формы и периодичность размещения отчетности утверждаются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.».

109. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) абзац третий подпункта 1) пункта 15 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«по семейным обстоятельствам, определенным подпунктом 2) пункта 2 статьи 49 настоящего Закона, подтверждающимся актом обследования семейно-имущественного положения;»;

2) часть третью пункта 4 статьи 84 исключить.

110. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе»:

1) подпункты 2), 3), 6) и 10) статьи 5 исключить;

2) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области магистрального трубопровода;»;

дополнить подпунктами 6-2) и 6-3) следующего содержания:

«6-2) принимает решение о строительстве магистрального трубопровода;

6-3) определяет национальных операторов по видам продукции, а также утверждает положения о них;».

111. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года «О Государственной образовательной накопительной системе»:

1) подпункты 8) и 18) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«8) уполномоченные органы в области образования – центральные исполнительные органы Республики Казахстан, осуществляющие руководство и межотраслевую координацию в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и высшего и послевузовского образования в Республике Казахстан;»;

«18) оператор в сфере Государственной образовательной накопительной системы (далее – оператор) – организация, определяемая совместным решением уполномоченных органов в области образования, осуществляющая координацию деятельности участников Государственной образовательной накопительной системы и обеспечивающая ее функционирование в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Компетенция уполномоченных органов в области образования

Уполномоченные органы в области образования:

1) ежегодно разрабатывают долгосрочные прогнозы средней стоимости обучения по типам организаций образования;

2) утверждают форму типового соглашения о сотрудничестве с организацией образования.»;

3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Участниками Государственной образовательной накопительной системы являются вкладчик, выгодоприобретатель, банк-участник, страховая организация – участник, вноситель, страхователь, оператор, организация образования, уполномоченные органы в области образования.»;

4) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1. Договор вклада заключается в простой письменной форме между банком-участником и вкладчиком на основании типового договора, утвержденного уполномоченными органами в области образования.»;

5) пункт 1 статьи 11-1 изложить в следующей редакции:

«1. Договор страхования заключается в письменной форме между страховой организацией – участником и страхователем в соответствии с требованиями настоящего Закона и на основании типового договора, утвержденного уполномоченными органами в области образования по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

6) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«5. Премия государства рассчитывается в соответствии с методикой расчетов премии государства, утвержденной уполномоченными органами в области образования.»;

7) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченные органы в области образования и уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно вносят предложения об увеличении премии государства в размере не ниже уровня инфляции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

8) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Для участия в Государственной образовательной накопительной системе банк-участник заключает с оператором соглашение о сотрудничестве на основании типового соглашения о сотрудничестве, утвержденного уполномоченными органами в области образования.»;

9) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Оператор ежегодно в срок до 1 апреля текущего года на основе сведений, представленных банками-участниками по договорам вклада, представляет уполномоченным органам в области образования прогнозные расчеты начисления премий государства на предстоящий финансовый год.

2. По итогам отчетного года оператор после получения необходимых сведений от уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей и по документированию и выдаче паспортов и удостоверений личностей до 15 января года, следующего за отчетным, представляет уполномоченным органам в области образования окончательный расчет премий государства.

3. Уполномоченные органы в области образования после получения от оператора окончательного расчета суммы премий государства до 15 февраля года, следующего за отчетным, перечисляют на счет оператора общую сумму премий государства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. В течение пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченных органов в области образования общей суммы премий государства оператор производит зачисление премии государства в банк-участник с представлением сведений о размере премии государства по каждому заключенному договору вклада.»;

10) пункт 1 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:

«1. Для участия в Государственной образовательной накопительной системе страховая организация – участник заключает с оператором соглашение о сотрудничестве на основании типового соглашения о сотрудничестве, утвержденного уполномоченными органами в области образования.».

112. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

статью 68-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 68-1. Особенности снабжения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан нефтепродуктами

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан закупает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определяемого уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.».

113. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»:

1) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4. Паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на десять лет, а для детей в возрасте младше двенадцати лет – на пять лет.»;

2) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. По желанию физического лица в порядке, установленном органами внутренних дел, документы, удостоверяющие личность, предусмотренные подпунктами 1) – 4) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, выдаются в ускоренном порядке.»;

3) статью 25 исключить;

4) подпункт 1) статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1) утверждают образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность:

паспорта гражданина Республики Казахстан;

удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;

удостоверения лица без гражданства;

проездного документа;»;

5) абзац второй подпункта 1) статьи 28 изложить в следующей редакции:

«органы юстиции – свидетельства о рождении и требования к их защите;».

114. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) подпункт 9) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«9) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания государственных услуг и организует их осуществление.»;

3) подпункт 1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере оказания государственных услуг;».

115. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

1) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством и осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

2) абзац первый пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с настоящим Законом и порядком, определяемым уполномоченным органом, обеспечивающие:»;

3) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере персональных данных и их защиты.»;

4) в пункте 1 статьи 27-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере персональных данных и их защиты;»;

дополнить подпунктами 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-2) определяет порядок определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач;

2-3) определяет порядок осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных;».

116. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

1) в статье 5:

пункт 1 исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию утверждает предельные размеры обязательных членских взносов.»;

2) подпункт 17) статьи 14 изложить в следующей редакции:

«17) создает и ведет реестр бизнес-партнеров в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию;»;

3) подпункт 5) пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«5) утверждение размера обязательных членских взносов в соответствии с установленной съездом градацией внутри групп субъектов предпринимательства, указанных в пункте 2 статьи 29 настоящего Закона, для которых центральным уполномоченным органом по государственному планированию утверждены предельные размеры обязательных членских взносов;».

117. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

1) в статье 11:

подпункты 6), 25), 26) и 39) исключить;

подпункт 42) изложить в следующей редакции:

«42) принимает решения о выпуске материальных ценностей государственного резерва в порядке разбронирования, за исключением случаев выпуска материальных ценностей для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, передачи на баланс других государственных органов, утилизации, уничтожения;»;

подпункты 43), 46), 48), 58), 64) и 69) исключить;

2) в пункте 1 статьи 12:

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) устанавливает порядок использования для спасения людей, в случае крайней необходимости, средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;»;

дополнить подпунктом 37-1) следующего содержания:

«37-1) утверждает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба;»;

подпункт 69) изложить в следующей редакции:

«69) утверждает нормы минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайных ситуаций;»;

3) в статье 12-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области государственного резерва;»;

подпункты 2), 4), 5) и 7) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;»;

подпункты 11), 12-2), 12-3), 15), 16) и 17) исключить;

дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

«17-1) принимает решение о выпуске материальных ценностей государственного резерва в порядке заимствования;

17-2) по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом принимает решение о выпуске материальных ценностей государственного резерва в порядке разбронирования для уничтожения и утилизации;»;

4) подпункты 1), 3), 8-2), 11) – 20) статьи 12-2 исключить;

5) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«5. Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы совместно с территориальными подразделениями уполномоченного органа ежегодно подготавливаются перечни по отнесению городов к группам, организаций – к категориям по гражданской обороне, которые утверждаются начальниками гражданской обороны соответствующих областей, городов республиканского значения и столицы.».

118. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) подпункт 40-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«40-1) оператор единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним – акционерное общество, определенное уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций и осуществляющее ведение, развитие, интеграцию и сопровождение единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;»;

2) подпункты 2), 3), 7), 8), 10), 12-2) и 13) статьи 9 исключить;

3) подпункты 1) и 5) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере дорожного движения;»;

«5) утверждает правила дорожного движения, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам;»;

4) статью 11 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждает порядок прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам;»;

5) подпункт 4) пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«4) запрещать эксплуатацию транспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе со снятием государственных регистрационных номерных знаков, до устранения причин, послуживших основанием для такого запрета, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается уполномоченным органом, а эксплуатацию троллейбусов и трамваев – при наличии неисправностей, предусмотренных соответствующими правилами технической эксплуатации; запрещать эксплуатацию транспортных средств, которые имеют скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государственные регистрационные номерные знаки, а равно при несоответствии маркировки транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах;»;

6) пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«5. Дороги, входящие в сети международных автомагистралей и азиатских автомобильных дорог, должны соответствовать требованиям международных соглашений.»;

7) подпункты 1), 9) и 12) пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«1) наличия технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, перечень которых утверждается уполномоченным органом;»;

«9) если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденного уполномоченным органом;»;

«12) оборудования транспортных средств специальными световыми и звуковыми сигналами и окраски по специальным цветографическим схемам, которые не входят в перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденный уполномоченным органом;»;

8) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«2. Водители мопедов, велосипедов, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные уполномоченным органом.».

119. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

1) подпункты 2-2), 11), 13), 16-1) и 17) статьи 10 исключить;

2) в статье 11:

абзацы третий, восьмой и девятый подпункта 24) исключить;

подпункт 25) дополнить абзацами тридцать третьим и тридцать четвертым следующего содержания:

«правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений;

совместно с уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;».

120. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) подпункты 1-1) и 12) статьи 10 исключить;

2) в статье 11:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в сфере разрешений и уведомлений;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) создание условий для развития саморегулирования;».

121. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области физической культуры и спорта

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области физической культуры и спорта и организует их осуществление.»;

2) в статье 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области физической культуры и спорта;»;

дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3) и 1-4) следующего содержания:

«1-1) утверждает размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта);

1-2) утверждает правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) и их возврата;

1-3) утверждает правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и устанавливает их размеры;

1-4) утверждает правила определения единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта;»;

подпункт 18) исключить.

122. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года «Об официальной помощи развитию»:

подпункт 4) статьи 6 исключить.

123. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5. Национальная гвардия закупает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определяемого уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.».

124. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

1) подпункты 3) и 4) статьи 5 исключить;

2) подпункт 12) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«12) утверждает порядок присуждения, размер денежного вознаграждения и номинации Государственной молодежной премии «Дарын»;»;

3) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3), 6-4) и 6-5) следующего содержания:

«6-1) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам государственной молодежной политики, культуры, средств массовой информации и по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

6-2) осуществляет формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа;

6-3) осуществляет разъяснительную работу по вопросам государственной молодежной политики;

6-4) осуществляет комплекс мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных молодежных творческих коллективов;

6-5) осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;».

125. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»:

1) подпункт 4) статьи 8 исключить;

2) подпункт 1) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) формируют и обеспечивают реализацию государственной политики в системе минимальных социальных стандартов;».

126. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»:

часть вторую пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Договор на реализацию проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемого из государственного бюджета, заключается между аккредитованным субъектом научной и (или) научно-технической деятельности и иным участником (участниками), заявленным (заявленными) в проекте коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, и юридическими лицами, определенными уполномоченным органом в сфере науки, финансирующими коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, на весь срок его реализации, но не более чем на пять лет.».

127. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»:

пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1. Цели, задачи и виды деятельности Центра развития государственно-частного партнерства определяются уполномоченным органом в сфере государственного планирования.».

128. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»:

часть вторую пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Общественные советы не образуются с участием Верховного Суда Республики Казахстан, Конституционного Суда Республики Казахстан, органов прокуратуры, Администрации Президента Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Управления делами Президента Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан, Управления материально-технического обеспечения, Национального центра по правам человека Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальных государственных органов Республики Казахстан.».

129. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О саморегулировании»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики по развитию саморегулирования и организует их осуществление.»;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику по вопросам саморегулирования;».

130. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

пункт 1-1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1-1. Службы внутреннего аудита не создаются в Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Конституционном Суде Республики Казахстан, Аппарате Правительства Республики Казахстан, Аппарате Совета Безопасности Республики Казахстан, Высшей аудиторской палате, Службе государственной охраны Республики Казахстан.».

131. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:

1) статью 6-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 6-1. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области доступа к информации

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области доступа к информации и организует их осуществление.»;

2) в пункте 1 статьи 6-2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области доступа к информации и организует ее осуществление;»;

подпункт 2) исключить;

подпункты 10) и 12) изложить в следующей редакции:

«10) утверждает единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;»;

«12) представляет ежегодно не позднее 1 июня Президенту Республики Казахстан годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) определяет размеры фактических затрат на копирование или печать и порядок их оплаты обладателю информации, а также порядок освобождения социально уязвимых слоев населения от оплаты фактических затрат на копирование или печать;».

132. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Обеспечение сохранности средств обязательного социального медицинского страхования и средств целевого взноса, выделяемых фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

1. Государство гарантирует сохранность активов фонда и средств целевого взноса, выделяемых фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

2. Сохранность активов фонда и средств целевого взноса, выделяемых фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, обеспечивается посредством:

1) регулирования деятельности фонда путем установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда;

2) осуществления инвестиционной деятельности через Национальный Банк Республики Казахстан, за исключением средств целевого взноса, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

3) учета всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) ведения раздельного учета собственных средств и активов фонда;

5) проведения ежегодного независимого аудита;

6) представления фондом регулярной финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

7) определения перечня финансовых инструментов для инвестирования активов фонда.»;

2) в статье 10:

подпункты 3) и 4) исключить;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) устанавливает предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения фонда;»;

подпункты 5), 5-1) и 6) исключить;

3) в статье 11:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) разрабатывает предложение об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения фонда от активов фонда, направляемого на обеспечение деятельности фонда;»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) ежегодно устанавливает величину процентной ставки комиссионного вознаграждения фонда в рамках предельной величины, установленной Правительством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) утверждает правила взимания комиссионного вознаграждения фондом;»;

подпункт 6) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает формы и сроки представления фондом отчетности по средствам на оказание медицинской помощи;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) определяет по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию перечень финансовых инструментов для инвестирования активов фонда;»;

4) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3. Потребители медицинских услуг несут обязанности, предусмотренные статьями 80 и 82 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.»;

5) пункты 5 и 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«5. Активы фонда и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, размещаются на счетах, открытых в Национальном Банке Республики Казахстан, и могут быть использованы исключительно для следующих целей:

1) оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

2) размещение в финансовые инструменты, за исключением средств целевого взноса, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

3) возврат излишне уплаченных сумм отчислений и (или) взносов, иных ошибочно зачисленных средств.

6. Активы фонда и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, не могут быть:

1) предметом залога;

2) взысканы по требованию кредиторов;

3) предметом ареста или иного обременения имущества;

4) взысканы инкассовым распоряжением по обязательствам фонда и третьих лиц;

5) переданы в доверительное управление, за исключением случаев, предусмотренных статьей 21 настоящего Закона;

6) предметом обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства.»;

6) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«1. Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, получаемого от активов фонда, за минусом поступлений от инвестиционной деятельности. Комиссионное вознаграждение не является предметом исполнения обязательств по оплате фондом оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, вытекающих из договора закупа услуг, а также излишне уплаченных обязательств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.»;

7) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Учет и отчетность

1. Фонд ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет финансовую отчетность по собственным средствам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. По средствам на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи фонд:

ведет бухгалтерский учет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области социального медицинского страхования.»;

8) в статье 23:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Аудит финансовой отчетности фонда и отчетности по средствам на оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.»;

пункты 2 и 3 исключить;

9) пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«2. Оплата услуг субъектов здравоохранения осуществляется за счет активов фонда и средств целевого взноса, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, на основании условий договора закупа услуг.».

133. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

1) абзац первый части первой пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется уполномоченным органом по противодействию коррупции в порядке, определяемом уполномоченным органом по противодействию коррупции по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, по следующим направлениям:»;

2) пункт 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, отчеты обо всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества правомочия собственника.»;

3) часть первую пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«3. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» и настоящим Законом и поощряется в порядке, определенном уполномоченным органом по противодействию коррупции.».

134. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«4. Не допускается возложение на руководителей аппаратов центральных государственных органов обязанностей первых руководителей центральных государственных органов и их заместителей, а также обязанностей руководителей аппаратов государственных органов на первых руководителей центральных государственных органов и их заместителей.

Возложение обязанностей руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы на заместителей акимов допускается только в части курируемых исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.»;

2) пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«5. Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление утверждаются уполномоченным органом.»;

3) часть третью пункта 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«Политическому государственному служащему, административному государственному служащему корпуса «А», а также административному государственному служащему Аппарата Палаты Парламента Республики Казахстан, Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан выдается служебное удостоверение, которое является документом, подтверждающим их государственную должность и должностные полномочия.»;

4) в пункте 3-1 статьи 60:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«3-1. Политические государственные служащие, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 4-1) и 5) настоящего пункта, подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление:»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) руководитель аппарата акима области, города республиканского значения и столицы − при совершении коррупционного преступления его заместителем, руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, руководителем непосредственно ему подчиненного структурного подразделения аппарата акима области, города республиканского значения и столицы;».

135. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

1) подпункты 4), 6-2) и 7) статьи 6 исключить;

2) подпункт 1) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере информатизации;»;

3) пункт 8 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«8. Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.».

136. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года «О производстве органической продукции»:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области производства органической продукции

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области производства органической продукции и организует их осуществление.»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику, а также осуществляет межотраслевую координацию в области производства органической продукции;».

137. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:

1) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере государственных закупок

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственных закупок и организует их осуществление.»;

2) статью 16 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания;

«1-1) формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок и организует ее осуществление;»;

3) в пункте 3 статьи 39:

абзац первый подпункта 29) изложить в следующей редакции:

«29) приобретения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. Перечень и объемы товаров, работ, услуг, а также перечень государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются такие товары, работы, услуги, утверждаются центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство системой органов внутренних дел Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;»;

подпункт 46) после слова «товаров» дополнить словом «, работ»;

4) пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«6. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки, осуществляемые на основании подпунктов 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) и 46) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.»;

5) пункт 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок осуществления государственных закупок с применением особого порядка определяется уполномоченным органом.»;

6) часть первую пункта 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.».

138. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года «Об использовании атомной энергии»:

1) подпункты 4), 5), 8) и 9) статьи 5 исключить;

2) в подпунктах 8) и 18) статьи 6 слово «разрабатывает» заменить словом «утверждает».

139. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:

1) подпункт 5) статьи 3 исключить;

2) подпункт 1) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области производства драгоценных металлов, оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий;»;

3) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«4. Обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях подлежат произведенные и (или) реализуемые на территории Республики Казахстан ювелирные и другие изделия, за исключением определенных уполномоченным органом.».

140. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

1) часть третью пункта 10 статьи 17-1 изложить в следующей редакции:

«Орган-разработчик при разработке проектов законов вправе использовать научные концепции развития законодательства Республики Казахстан, результаты проведенных фундаментальных и прикладных научных исследований в области правового обеспечения деятельности государства и другие материалы.»;

2) часть первую пункта 5 статьи 18 исключить;

3) часть восьмую пункта 1 статьи 24 исключить;

4) пункт 2 статьи 33 исключить;

5) в статье 33-1:

в пункте 2 слова «Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;

пункт 3 исключить;

6) пункт 3 статьи 33-2 исключить;

7) в статье 35-1:

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) нормативные правовые акты, перечень которых утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

пункт 6 исключить;

8) пункт 4 статьи 50 исключить;

9) пункт 4 статьи 53 исключить.

141. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве»:

1) подпункт 3) статьи 4 исключить;

2) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере долевого участия в жилищном строительстве;».

142. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»:

1) подпункт 13) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«13) оператор лотереи – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению лотерей;»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере лотереи и лотерейной деятельности и организует их осуществление.»;

3) в статье 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере лотереи и лотерейной деятельности;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) определяет оператора лотереи и срок предоставления ему права проведения лотереи;».

143. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

подпункт 1) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области почты;».

144. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

в статье 27:

подпункт 5) части третьей пункта 10 изложить в следующей редакции:

«5) на активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, находящиеся на банковских счетах;»;

2) часть вторую пункта 11 после слов «фонда социального медицинского страхования» дополнить словами «и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи».

145. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере волонтерской деятельности

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере волонтерской деятельности и организует их осуществление.»;

2) подпункт 1) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере волонтерской деятельности;».

146. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года «О пастбищах»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области управления, обводнения и использования пастбищ и организует их осуществление.»;

2) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области управления, обводнения и использования пастбищ и организует ее осуществление;»;

подпункт 7) исключить;

3) статью 7 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществление сбора данных о кормоемкости пастбищ и состоянии объектов пастбищной инфраструктуры;».

147. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и организует их осуществление.»;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;».

148. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3. Внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи стимулируется государством.»;

2) статью 22 изложить в следующей редакции: «Статья 22. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания юридической помощи.»;

3) в статье 23:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере оказания юридической помощи;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) устанавливает размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;»;

4) пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются уполномоченным органом.».

149. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «О стандартизации»:

1) подпункт 3) статьи 8 исключить;

2) подпункт 1) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в сфере стандартизации и организация ее осуществления;».

150. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сферах естественных монополий и организует их осуществление.»;

2) подпункт 2) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2) формирует и реализует государственную политику в сферах естественных монополий и организует ее осуществление;»;

3) в пункте 8 статьи 23:

подпункты 1), 3), 5), 6) и 7) исключить;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) закупки электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.»;

4) пункт 6-1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«6-1. Субъекты естественной монополии предоставляют информацию Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан для создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров в порядке, определяемом уполномоченным органом.».

151. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»:

1) подпункты 1) и 3) статьи 4 исключить;

2) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере кинематографии;»;

3) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«6. При уполномоченном органе в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной поддержки в виде финансирования национальных фильмов, дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, создается консультативно-совещательный орган – Межведомственная комиссия по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии.»;

4) в статье 13:

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) государственного имущества;»;

часть вторую пункта 6 исключить;

5) часть первую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный фонд фильмов передается на постоянное хранение юридическому лицу Республики Казахстан без иностранного участия (далее в настоящей статье – юридическое лицо), определяемому уполномоченным органом.».

152. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»:

1) подпункты 3), 4) и 5) статьи 10 исключить;

2) в статье 11:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в сфере создания и функционирования специальных экономических и индустриальных зон;»;

подпункты 22) и 23) исключить;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) определение единого координационного центра;»;

3) статью 14 дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) заключение с управляющей компанией специальной экономической зоны, в создании которой участвует негосударственное юридическое лицо, договора по надлежащему исполнению функций управляющей компании специальной экономической зоны по согласованию с уполномоченным органом;

12-2) заключение с управляющей компанией индустриальной зоны республиканского значения, в создании которой участвует негосударственное юридическое лицо, договора по надлежащему исполнению функций управляющей компании индустриальной зоны республиканского значения по согласованию с уполномоченным органом;».

153. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»:

1) подпункт 13) статьи 5 исключить;

2) подпункт 1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;».

154. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»:

1) подпункт 3) статьи 9 исключить;

2) подпункт 1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;»;

3) в статье 34:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Поступившие документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, выносятся на рассмотрение специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия.»;

пункт 7 исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. По результатам рассмотрения документов специальная комиссия по вопросам историко-культурного наследия рекомендует передачу материалов и находок в государственный музей республиканского или местного значения с указанием наименования музея.

На основании рекомендаций специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия уполномоченный орган принимает решение о передаче материалов и находок в государственный музей республиканского или местного значения с указанием наименования музея.».

155. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»:

1) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень должностей педагогов утверждается уполномоченным органом в сферах дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования (далее – уполномоченный орган в области образования).»;

2) пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«5. Ежегодно за счет средств республиканского бюджета обладателю звания «Лучший педагог» выплачивается вознаграждение в размере и порядке, определяемых уполномоченным органом в области образования.».

156. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах»:

подпункт 10) пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«10) при поступлении в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема в количестве, определяемом уполномоченным органом в области высшего образования совместно с уполномоченным органом в области среднего образования;».

157. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании»:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования

К компетенции Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования относятся:

1) разработка основных направлений государственной политики в области технического регулирования и организация их осуществления;

2) определение уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением требований соответствующих технических регламентов, определенных Правительством Республики Казахстан, на стадиях жизненного цикла продукции.»;

2) подпункты 1) и 2) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) формирует государственную систему технического регулирования;

2) формирует и реализует государственную политику в области технического регулирования;»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Информационный центр создается и функционирует в порядке, определяемом уполномоченным органом, для взаимодействия с Секретариатом Всемирной торговой организации, членами Всемирной торговой организации, международными и иностранными организациями по стандартизации с целью оказания консультационных услуг и представления заинтересованным сторонам и иностранным государствам копий документов и информации о (об):».

158. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2021 года «О государственной фельдъегерской связи»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Положение о государственной фельдъегерской службе, правила организации деятельности государственной фельдъегерской службы и предоставления услуг государственной фельдъегерской связи, а также перечень пользователей услуг государственной фельдъегерской связи утверждаются уполномоченным органом.»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 изложить следующей редакции:

«1) доставка корреспонденции, исходящей от (отправленной в адрес) Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателей Палат Парламента Республики Казахстан, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, Государственного советника Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, руководителей Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Аппарата Правительства Республики Казахстан, с вручением по месту нахождения данных должностных лиц, в том числе за пределами Республики Казахстан;»;

3) подпункт 9) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9) разрабатывать порядок приема, сбора, обработки, накопления, осуществления вооруженной охраны, обеспечения сохранности, сопровождения, перевозки и доставки корреспонденции, ее предельные объемы, нормы и виды, утверждаемые уполномоченным органом.»;

4) подпункт 2) пункта 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2) беспрепятственную посадку с огнестрельным и иным оружием, специальными средствами до общей посадки пассажиров на все виды транспортных средств, принадлежащих транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам следования, установленным для международных и внутриреспубликанских сообщений.

Порядок провоза огнестрельного и иного оружия, специальных средств на воздушном транспорте сотрудниками государственной фельдъегерской службы определяется уполномоченным органом;»;

5) часть третью пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«Перечень должностей сотрудников государственной фельдъегерской службы, имеющих право при перемещении и продвижении по службе на подъемное пособие, возмещение затрат на проезд на транспорте и перевозку собственного имущества, определяется уполномоченным органом.».

159. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) подпункты 4), 5), 6), 7) и 8) статьи 8 исключить;

2) подпункты 1) и 35) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует промышленную политику;»;

«35) утверждает перечень организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу внутристрановой ценности;»;

3) пункты 1 и 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. Финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, лизинговое финансирование субъектов промышленно-инновационной деятельности на средне- и долгосрочный периоды осуществляются Банком Развития Казахстана, а также другими национальными институтами развития, определяемыми уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.»;

«3. Условия и механизмы финансирования, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, лизингового финансирования в рамках средств из государственного бюджета определяются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.».

160. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными»:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области ответственного обращения с животными.»;

2) подпункт 1) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными;».

161. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2022 года «О биологической безопасности Республики Казахстан»:

1) подпункты 3) и 4) статьи 8 исключить;

2) статью 9 дополнить подпунктами 1-1) и 17-1) следующего содержания:

«1-1) формирование и реализация государственной политики в области биологической безопасности и организация ее осуществления;»;

«17-1) утверждение критериев отнесения патогенных биологических агентов к вызывающим особо опасные инфекционные заболевания и перечня патогенных биологических агентов с учетом классификации патогенных биологических агентов по патогенности и степени опасности;».

162. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года «О геодезии, картографии и пространственных данных»:

1) подпункт 4) статьи 12 исключить;

2) подпункт 1) статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;».

163. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года «О контроле специфических товаров»:

1) подпункты 5) и 6) статьи 7 исключить;

2) подпункты 1) и 5) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере контроля специфических товаров;»;

«5) утверждает контрольный список;».

164. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования»:

в подпункте 1) статьи 2 слова «и действуют до 1 января 2024 года» исключить.

Статья 2. Переходные положения

1. Руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, занимающие должности в филиалах и представительствах политических партий, должны освободить указанные должности в течение десяти дней со дня введения в действие настоящего Закона.

2. Установить, что:

1) подпункт 1) пункта 11 статьи 1 действует до 31 декабря 2024 года;

2) паспорта граждан Республики Казахстан, выданные до 1 января 2024 года детям в возрасте младше двенадцати лет, считаются действительными до истечения срока их действия;

3) со дня введения в действие настоящего Закона до 1 января 2024 года абзац четвертый подпункта 2) пункта 132 действует в следующей редакции:

«4-1) ежегодно устанавливает предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения фонда;».

Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 1), 4) и 5) пункта 11 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 15) пункта 9, подпункта 1), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подпункта 4), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого подпункта 5), подпункта 6), абзацев третьего и четвертого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 8), подпунктов 9) и 10), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 11), подпунктов 13), 14) и 15) пункта 69, подпункта 1), абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 3), подпунктов 4), 5) и 6) пункта 91, подпункта 3) пункта 150 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2023 года;

3) пункта 1, подпунктов 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 5, пункта 7, подпункта 2) пункта 11, подпункта 7), абзацев четвертого и пятого подпункта 8) пункта 13, пункта 20, подпунктов 3) и 4) пункта 53, абзаца седьмого подпункта 5) пункта 69, подпунктов 1) и 2) пункта 94, подпункта 1) пункта 113, подпункта 1), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, девятого и десятого подпункта 3), подпунктов 5), 7), 8) и 9) пункта 132 и пункта 144 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 апреля 2023 года

№ 223-VII ЗРК