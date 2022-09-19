Законы Закон Республики Казахстан 19 сентября 2022 г. 0:00 О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан Статья 1. Внести в Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, следующие изменения и дополнение: 1. В статье 2: 1) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана.»; 2) в пункте 3-1 слово «Нур-Султана» заменить словом «Астаны». 2. В пункте 1 статьи 41 слово «пять» заменить словом «семь». 3. В пункте 5 статьи 42 слова «двух раз подряд» заменить словами «одного раза». 4. В пункте 1 статьи 71: 1) в части первой слово «шесть» заменить словом «восемь»; 2) в части второй слова «двух раз подряд» заменить словами «одного раза». 5. Пункт 2 статьи 91 изложить в следующей редакции: «2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Республики, положения о том, что Президент Республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более одного раза, являются неизменными.». 6. Дополнить статьей 94-2 следующего содержания: «Статья 94-2 Положение пункта 5 статьи 42 Конституции применяется к лицам, избранным Президентом Республики по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу данной нормы Конституции.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 17 сентября 2022 года № 142-VІI ЗРК