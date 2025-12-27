О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря

2017 года «О недрах и недропользовании» следующие изменения и дополнения:

в статье 36:

пункт 1-1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) типовой контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий;»;

абзац шестой подпункта 2) пункта 1-2 исключить;

часть первую пункта 1-3 после слов «к сложному проекту» дополнить словами «, за исключением участков недр, расположенных в пределах малоизученных территорий»;

дополнить пунктами 1-5 и 2-2 следующего содержания:

«1-5. Малоизученными территориями признаются территории, в пределах которых не проводились или проводились ограниченные региональные геологические изучения, по результатам которых не были выявлены перспективные осадочные бассейны.

Порядок отнесения территорий к малоизученным территориям для целей разведки и добычи углеводородов определяется уполномоченным органом по изучению недр по согласованию с компетентным органом.»;

«2-2. Контракт на недропользование по участку недр, по которому ранее было принято решение о передаче в доверительное управление национальной компании в области углеводородов в связи с прекращением права недропользования, помимо условий, предусмотренных пунктами 2

и 2-1 настоящей статьи, должен включать следующие условия

по возмещению:

1) доверительному управляющему произведенных в соответствии

с договором доверительного управления затрат, а также по выплате ему вознаграждения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

2) прежнему недропользователю стоимости оборудования и иного имущества, переданного согласно подпункту 1) пункта 8 статьи 107 настоящего Кодекса;

3) государству стоимости передаваемого имущества, приобретенного

и (или) полученного доверительным управляющим в процессе доверительного управления.»;

в пункте 5 слова «разведку и добычу, контракта на добычу, контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту или контракта на добычу углеводородов по сложному проекту» заменить словом «недропользование»;

в статье 40:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) по контракту на разведку и добычу углеводородов в первые

три года действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 103 и пунктом 3 статьи 160 настоящего Кодекса.»;

часть вторую пункта 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«В случае перехода права недропользования (доли в праве недропользования), предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 44 настоящего Кодекса, указанное заявление подается приобретателем права недропользования (доли в праве недропользования).»;

статью 42 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Запрещается переход объектов, связанных с правом недропользования, по контракту на разведку и добычу углеводородов

в течение первых трех лет с даты его заключения, если такой контракт является единственным, в связи с которым объект признается объектом, связанным с правом недропользования, при отсутствии другого (других) контракта (контрактов) на разведку и добычу или добычу углеводородов.»;

пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«2. Стратегическим является участок недр:

1) содержащий геологические запасы нефти в объеме более пятидесяти миллионов тонн или природного газа более пятнадцати миллиардов кубических метров.

Содержание геологических запасов нефти или природного газа подтверждается утвержденным недропользователем и получившим положительное заключение государственной экспертизы недр отчетом по подсчету геологических запасов углеводородов;

2) расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря.

Участок недр признается расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря в случае, если все географические координаты территории



такого участка недр расположены в пределах участка дна и недр, пространственные границы которого с участками сопредельных стран установлены международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, а пространственная граница с сушей проходит

по линии, образующейся в результате максимального нагона воды Каспийского моря;

3) содержащий месторождение урана.

Содержание месторождения урана подтверждается утвержденным недропользователем и получившим положительное заключение государственной экспертизы недр отчетом по подсчету геологических запасов урана. В случае если участок недр содержит редкоземельно-урановое месторождение, то для целей настоящего подпункта такой участок недр признается участком недр, содержащим месторождение урана.

Перечень стратегических участков недр и порядок его ведения утверждаются компетентным органом по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.»;

пункт 2 статьи 44 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) принудительной реорганизации юридического лица по вступившему в законную силу решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;

подпункт 3) статьи 59 исключить; в статье 64:

подпункт 16-1) изложить в следующей редакции:

«16-1) разработки и утверждения инструкции по классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов полезных ископаемых,

в том числе относящихся к нетрадиционным углеводородам;»;

дополнить подпунктом 16-2) следующего содержания:

«16-2) разработки и утверждения методики по подсчету запасов полезных ископаемых, в том числе относящихся к нетрадиционным углеводородам;»;

в статье 70:

в пункте 3:

в части второй слова «для разведки или добычи урана на урановом или редкоземельно-урановом месторождении» заменить словами «национальной компании в области урана для разведки или добычи урана на урановом месторождении»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Указание в программе управления государственным фондом недр территории, в пределах которой право недропользования подлежит предоставлению только национальным компаниям в области углеводородов или урана, ограничено следующим:

1) для заключения контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов на основании прямых переговоров – тремя последовательными годами с даты включения соответствующей территории в программу управления государственным фондом недр;

2) для выдачи лицензии на разведку твердых полезных ископаемых – территорией c урановым оруденением и (или) залежами урана;

3) для заключения контракта на добычу урана – наличием месторождения урана.

Территории, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части третьей настоящего пункта, подлежат переводу компетентным органом в категорию территорий, предназначенных для предоставления права недропользования третьим лицам на основании аукциона, путем внесения изменений и дополнений в программу управления государственным фондом недр в течение шести месяцев после:

1) истечения трех последовательных лет для заключения контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов на основании прямых переговоров с национальной компанией в области углеводородов;

2) прекращения предоставленного национальным компаниям в области углеводородов или урана права недропользования в результате их отказа от участка (части участка) недр, отзыва лицензии или прекращения действия контракта на недропользование.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Компетентный орган не вправе иным образом предоставлять участки недр в пользование для проведения операций по недропользованию на территориях, определенных для этих целей в программе управления государственным фондом недр в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.»;

часть вторую пункта 3 статьи 77 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) по результатам выполнения программы работ для первых трех лет срока действия контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.»;

в статье 94:

в пункте 1:

подпункт 3) части первой изложить в следующей редакции:

«3) наименование и географические координаты запрашиваемой территории участка недр или участка недр, расположенного в пределах малоизученных территорий, указанных в программе управления государственным фондом недр в качестве предоставляемых на основании аукциона для разведки и добычи или добычи углеводородов.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Для целей настоящего параграфа территория участка недр должна полностью находиться в пределах территории, указанной в пункте 1-5

статьи 36 или подпункте 2) части первой пункта 3 статьи 70 настоящего Кодекса.»;

в пункте 2:

часть первую дополнить словами «, а заявление на проведение аукциона по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, – в течение десяти рабочих дней со дня его поступления

в компетентный орган»;

в части второй:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением участков недр, расположенных в пределах малоизученных территорий»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) отказывает в рассмотрении заявления на проведение аукциона

в случаях, если:

в течение трех лет до подачи заявления заявитель подавал другое заявление на проведение аукциона, но не зарегистрировался в качестве участника аукциона;

заявленный участок не соответствует требованиям части второй

пункта 1 настоящей статьи;»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) публикует извещение о проведении аукциона в соответствии

со статьей 95 настоящего Кодекса по участку недр, расположенному

в пределах малоизученных территорий, для целей разведки и добычи углеводородов в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения заявления, установленного частью первой настоящего пункта, если заявителю не было отказано в рассмотрении заявления согласно подпункту 2) настоящей части.»;

в статье 95:

часть первую пункта 1 дополнить словами «, а также в случаях, предусмотренных частью второй пункта 3 статьи 103 настоящего Кодекса»;

в пункте 2:

в части первой:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) срок подачи заявлений на участие.

По участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, срок подачи заявлений устанавливается в десять рабочих дней

с даты опубликования извещения;»;

подпункт 6) после слов «в период разведки» дополнить словами

«с учетом требований пункта 3-1 настоящей статьи»;

подпункт 14) дополнить предложением следующего содержания:

«По участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, первоначальный период разведки устанавливается в три года.»;

часть вторую дополнить словами «, за исключением аукциона по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Аукцион по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, проводится в течение десяти рабочих дней после дня завершения срока, предоставленного для рассмотрения заявлений на участие в аукционе.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В случае проведения аукциона на разведку и добычу углеводородов по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, программа работ должна предусматривать:

1) минимальный объем геологосъемочных и (или) геофизических работ в первоначальном периоде разведки, включающий проведение двухмерных сейсмических работ на площади, охватывающей не менее тридцати процентов территории участка недр;

2) минимальный объем разведочных работ в периоде разведки, следующем непосредственно после первоначального периода разведки, включающий работы по бурению не менее одной разведочной скважины.

К участию в аукционе по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, не допускается лицо, которое на дату проведения аукциона является стороной контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, или является лицом, контролирующим недропользователя по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.»;

в статье 97:

в части второй пункта 2 слова «и 9)» заменить словами «, 9) и 10)»;

в частях второй и третьей пункта 2-1 слова «, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения аукциона» исключить;

пункт 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) заявитель не соответствует требованиям части второй пункта 3-1 статьи 95 настоящего Кодекса.»;

статью 98 исключить; в статье 100:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Если к проведению аукциона по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий, был допущен только один участник, то такой участник признается победителем аукциона при условии оплаты таким лицом стартового размера подписного бонуса.»;

в пункте 2:

в части первой:

слово «оформляются» заменить словом «подводятся»;

слова «протоколом, подписываемым компетентным органом и победителем аукциона» исключить;

в части второй слова «трех рабочих дней» заменить словами «одного рабочего дня»;

пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При предоставлении права недропользования на участок недр, расположенный в пределах малоизученных территорий, программа работ разрабатывается с учетом требований части первой пункта 3-1 статьи 95 настоящего Кодекса.»;

в статье 101:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Настоящий пункт не распространяется на аукцион, проводимый по участку недр, расположенному в пределах малоизученных территорий.»;

в пункте 2:

слова «Признание аукциона несостоявшимся оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами комиссии.» исключить;

слова «трех рабочих дней со дня оформления протокола» заменить словами «одного рабочего дня со дня завершения аукциона»;

в статье 103:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Заявление на получение права недропользования путем прямых переговоров должно быть подано национальной компанией в области углеводородов в срок не позднее трех лет с даты включения соответствующей территории в программу управления государственным фондом недр. Если заявление о проведении прямых переговоров не было подано в указанный срок, территория, по которой не было предоставлено право недропользования путем прямых переговоров, подлежит выставлению на аукцион в соответствии с параграфом 1 настоящей главы.»;

в части первой пункта 6 слова «и согласованным с компетентным органом» исключить;

пункт 1-1 статьи 106 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) невыполнения программы работ, предусмотренной для первоначального периода разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.»;

в статье 107:

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) обязано начать работы по ликвидации последствий недропользования или консервации участка недр в соответствии с проектом ликвидации или консервации в сроки, предусмотренные подпунктом 1-1) пункта 3 статьи 126 и подпунктом 1-1) пункта 3 статьи 127 настоящего Кодекса;»;

в пункте 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) обязано в месячный срок со дня получения уведомления составить и утвердить в компетентном органе перечень оборудования и иного имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, которые подлежат передаче

в доверительное управление национальной компании в области углеводородов на срок до передачи имущества новому недропользователю.

В случае отсутствия прежнего недропользователя либо его уклонения от составления и (или) утверждения перечня оборудования и иного имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, такой перечень формируется национальной компанией в области углеводородов самостоятельно;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) обязано в течение пятнадцати календарных дней с даты утверждения компетентным органом перечня оборудования и иного имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, заключить договор доверительного управления с национальной компанией в области углеводородов в соответствии с пунктом 2 статьи 108 настоящего Кодекса.

В случае отсутствия прежнего недропользователя либо его уклонения от передачи национальной компании в области углеводородов оборудования и иного имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, компетентный орган выступает в качестве его поверенного в отношении такого оборудования и иного имущества и передает их национальной компании в области углеводородов по акту, предусматривающему указание о состоянии передаваемого оборудования и иного имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность

на участке недр, в соответствии с перечнем, указанным в части второй подпункта 1) настоящего пункта;»;

в подпункте 2):

слова «оборудование и иное» исключить;

слово «объектов» заменить словами «оборудования и иного имущества»;

в пункте 9:

в подпункте 1) слова «оценки имущества, указанного» заменить словами «проверки состояния и наличия оборудования и иного имущества, указанных»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) доверительный управляющий организует проведение оценки оборудования и иного имущества, указанных в подпункте 1) пункта 8 настоящей статьи, по методике, согласованной между доверительным управляющим и лицом, получившим уведомление компетентного органа.

В случае, если доверительный управляющий и лицо, получившее уведомление компетентного органа, не могут прийти к соглашению

по методике оценки оборудования и иного имущества в течение одного месяца с даты заключения договора доверительного управления оборудованием и иным имуществом или отсутствует прежний недропользователь либо он уклоняется от заключения договора доверительного управления, компетентный орган вправе определить методику оценки оборудования и иного имущества, основанную на данных налогового учета, исходя из стоимости фиксированных активов по состоянию на конец налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит передача оборудования и иного имущества;»;

в подпункте 2):

слова «имущество, указанное» заменить словами «оборудование и иное имущество, указанные»;

слова «такого имущества в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона» заменить словами «таких оборудования и имущества, обеспечивающих непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, в порядке и сроки, которые указаны в контракте на недропользование»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Для целей раздела VII настоящего Кодекса под оборудованием и иным имуществом, обеспечивающими непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, понимается совокупность взаимосвязанных вещей, имущественных прав и нематериальных активов, образующих имущественный комплекс, используемый для проведения операций по добыче углеводородов, отсутствие либо утрата которых приводит к остановке или снижению уровня добычи, достигнутого до прекращения права недропользования с учетом показателей проектных документов, и (или) создает или может создать угрозу промышленной безопасности проведения операций по недропользованию.

В том числе к таким оборудованию и имуществу относятся скважины, технологические установки, трубопроводы, сооружения по хранению и очистке сырья, здания и сооружения, расположенные на участке недр и земельных участках, предоставленных для проведения операций по недропользованию, а также объекты инфраструктуры, инвентарь, сырье, программное обеспечение, техническая и иная документация, нематериальные активы и иные элементы имущественного комплекса, непосредственно обеспечивающие технологический процесс и промышленную безопасность операций по недропользованию.»;

в пункте 10:

подпункт 1) дополнить словами «или предоставляет право недропользования путем прямых переговоров национальной компании

в области углеводородов»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) компетентный орган по стратегическим участкам недр предоставляет право недропользования национальной компании в области углеводородов путем проведения прямых переговоров;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи прекращения права недропользования на участке недр, включающем часть обнаруженной залежи или месторождения углеводородов, с последующим включением такого участка недр в другой контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов в соответствии с пунктами 4, 5 и 6 статьи 151 настоящего Кодекса.»;

пункт 7 статьи 110 дополнить словами «, а по типовому контракту на разведку и добычу углеводородов, предусмотренному подпунктом 3-1) пункта 1-1 статьи 36 настоящего Кодекса, не может превышать пятьсот блоков»; пункт 2 статьи 111 дополнить частью второй следующего содержания:

«Со дня прекращения действия контракта на недропользование договор временного возмездного землепользования (аренды), заключенный

с недропользователем на основании такого контракта, подлежит прекращению в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан

в пределах границ участка недр, закрепленного в прекращенном контракте

на недропользование.»;

в статье 113:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Увеличение участка недр путем углубления нижней пространственной границы участка недр до пяти тысяч метров без изменения замкнутых контуров (границ) на земной поверхности (на территории участка недр) по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов для целей проведения доразведки нижних горизонтов производится по заявлению недропользователя при одновременном соблюдении следующих условий:

1) участок недр, по которому запрашивается увеличение нижней пространственной границы участка недр, относится к участку добычи и не относится к крупным месторождениям;

2) нижние пространственные границы расширяемой части участка недр свободны от недропользования по углеводородам и на них не установлен запрет на проведение операций по недропользованию;

3) отсутствуют не устраненные недропользователем нарушения обязательств по контракту на недропользование, указанные в уведомлении компетентного органа;

4) принимаются обязательства, указанные в пункте 1 статьи 129 настоящего Кодекса, по контрактам на недропользование, заключенным до введения в действие настоящего Кодекса и не перешедшим на условия типового контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов, утвержденного компетентным органом.

Условия принимаемых обязательств не могут быть менее выгодными для Республики Казахстан, чем условия, на которых право недропользования было предоставлено;

5) принимается обязательство по проведению работ по доразведке нижних горизонтов на расширяемой части участка недр на срок до трех лет

на основании проекта разработки месторождения (изменений и дополнений

к нему).

Обнаружение залежи (совокупности залежей) углеводородов

по результатам доразведки нижних горизонтов на расширяемой части участка недр подтверждается уполномоченным органом по изучению недр в порядке, предусмотренном статьей 123 настоящего Кодекса, до истечения срока, указанного в подпункте 5) части первой настоящего пункта.»;

абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. К заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, дополнительно прилагаются:»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. К заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи, дополнительно прилагаются:

1) проект разработки месторождения (изменения и дополнения к нему), получивший положительное заключение государственной экспертизы базовых проектных документов и предусматривающий работы по доразведке нижних горизонтов на расширяемой части участка недр;

2) подписанное недропользователем дополнение к контракту, предусматривающее:

углубление нижней пространственной границы участка недр

(в виде приложения к контракту);

обязательства недропользователя по проведению работ по доразведке нижних горизонтов на расширяемой части участка недр в срок не более трех лет с даты заключения дополнения к контракту, предусматривающего углубление нижней пространственной границы участка недр;

обязательства недропользователя по возврату расширяемой части участка недр по истечении срока, указанного в подпункте 5) пункта 1-1 настоящей статьи, при отсутствии на таком участке обнаруженной залежи (совокупности залежей) углеводородов по результатам доразведки нижних горизонтов, подтвержденной уполномоченным органом по изучению недр.»;

в статье 114:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) завершение на возвращаемом участке недр работ по ликвидации последствий недропользования, а также работ по консервации участка недр при условии, что консервация осуществляется национальной компанией

в области углеводородов или юридическим лицом, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области углеводородов, до даты возврата в порядке, установленном настоящим Кодексом;»;

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) копия акта ликвидации последствий недропользования или акта консервации, если консервация осуществлялась на возвращаемом участке (участках) недр недропользователем, являющимся национальной компанией

в области углеводородов или юридическим лицом, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области углеводородов;»;

пункт 2 статьи 115 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Требования подпункта 1) части первой и части второй настоящего пункта не распространяются на выделение участка (участков) недр в пределах месторождения (месторождений), относящегося (относящихся) к категории истощающихся в соответствии со статьей 153-1 настоящего Кодекса.»;

в статье 116:

в пункте 1:

часть первую после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«По контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, первоначальный период разведки устанавливается сроком на три года.»;

в пункте 5:

часть первую после слов «Заявление о переходе к этапу оценки или этапу пробной эксплуатации» дополнить словами «по контракту на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту»;

часть вторую после слов «к этапу оценки или этапу пробной эксплуатации» дополнить словами «по контракту на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту»;

часть первую пункта 7 после слов «не относящемуся к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

в статье 117:

заголовок дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

пункт 1 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Первоначальный период разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, может быть продлен в пределах срока, предусмотренного частью первой пункта 1 статьи 116 настоящего Кодекса, по заявлению недропользователя при условии выполнения в полном объеме программы работ первоначального периода разведки.

Период разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, может быть продлен свыше срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 116 настоящего Кодекса, с учетом возможного продления в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 3-2 настоящей статьи.»;

часть первую пункта 2 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

пункт 2-1 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

часть первую пункта 3 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

в абзаце первом части первой пункта 3-2:

после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

слова «пунктом 1» заменить словами «частью первой пункта 1»;

абзац первый части первой пункта 6 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. К заявлению о продлении первоначального периода разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, прилагаются:

1) программа дополнительных работ, утвержденная недропользователем и содержащая объемы, описание и сроки выполнения дополнительных работ, которые недропользователь обязуется выполнить на соответствующем участке недр в случае продления периода разведки с учетом требований подпункта 2) части первой пункта 3-1 статьи 95 настоящего Кодекса;

2) подписанное недропользователем дополнение к контракту, предусматривающее:

продление периода разведки в соответствии с частью третьей пункта 1 настоящей статьи;

обязанность недропользователя по выполнению программы дополнительных работ, указанной в подпункте 1) настоящего пункта и прилагаемой к контракту в качестве его неотъемлемой части;

3) отчет о результатах геологоразведочных работ, согласованный уполномоченным органом по изучению недр в соответствии с пунктом 16 статьи 123 настоящего Кодекса, в случае продления первоначального периода разведки.»;

в части первой пункта 9:

в подпункте 2) цифры «1 – 3» заменить словами «1, 2, 2-1, 3 и 3-2»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) невыполнения в полном объеме программы работ первоначального периода разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.»;

пункт 11 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»;

часть первую пункта 1 статьи 118 после слов «к сложным проектам» дополнить словами «, а также по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий»; в статье 119:

пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:

«По контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, помимо принятия обязательств, предусмотренных частью первой настоящего пункта, условием закрепления периода добычи является долевое участие национальной компании в области углеводородов в контракте на недропользование в размере пятидесяти и более процентов. При этом национальная компания в области углеводородов обязана возместить недропользователю долю затрат на разведку, понесенных согласно данным налогового учета недропользователя на дату подачи заявления о переходе к периоду добычи, пропорционально доле, передаваемой в пользу национальной компании в области углеводородов. Порядок и условия возмещения затрат определяются соглашением сторон. В случае недостижения такого соглашения указанные затраты подлежат возмещению в течение шести месяцев с даты передачи доли в контракте на недропользование в пользу национальной компании в области углеводородов. Затраты, понесенные после закрепления периода добычи, распределяются пропорционально долям недропользователей в контракте на недропользование.»;

пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, предусмотренном частью третьей пункта 7 настоящей статьи, недропользователь и национальная компания в области углеводородов должны до истечения срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, согласовать условия передачи доли в контракте на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, или контракте на добычу углеводородов.»;

пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, предусмотренном частью третьей пункта 7 настоящей статьи, дополнение к контракту на разведку и добычу углеводородов

на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий,

или контракт на добычу углеводородов также должны быть подписаны национальной компанией в области углеводородов.»;

в статье 123:

пункт 2:

дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«По контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, недропользователю запрещается проводить бурение скважин до выполнения в полном объеме программы работ, предусмотренной для первых трех лет периода разведки. Такой запрет не применяется в случае досрочного выполнения программы работ, предусмотренной для первых трех лет периода разведки,

и согласования с уполномоченным органом по изучению недр отчета

о результатах геологоразведочных работ в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи.»;

дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:

«16. По завершении первоначального периода разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном

в пределах малоизученных территорий, недропользователь обязан представить в уполномоченный орган по изучению недр отчет о результатах геологоразведочных работ в соответствии со статьей 132 настоящего Кодекса. Уполномоченный орган по изучению недр рассматривает отчет в месячный срок на предмет выполнения работ, предусмотренных программой работ первоначального периода разведки, в полном объеме.

По результатам рассмотрения отчета уполномоченный орган по изучению недр согласовывает отчет или отказывает в согласовании, если работы не выполнены в полном объеме.

В случае отказа в согласовании отчета в нем должны быть указаны основания такого отказа, меры и сроки по их устранению.

Если в период рассмотрения отчета или устранения причин отказа

в согласовании отчета первоначальный период разведки по контракту истек, то контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, продолжает действовать в отношении такого участка недр (считается условно продленным) на период рассмотрения отчета или устранения замечаний, выявленных в отчете. При этом срок такого продления не может превышать три месяца.

17. Если после заключения контракта на разведку и добычу углеводородов территория участка недр, в пределах которой он расположен, была признана как не относящаяся к малоизученным территориям согласно пункту 1-5 статьи 36 настоящего Кодекса, условия разведки по такому контракту, включая обязательства по программе работ контракта, сохраняются в течение периода разведки.»;

пункт 3 статьи 126 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) не позднее шести месяцев с даты прекращения права недропользования начать работы по ликвидации последствий недропользования. Указанный срок может быть продлен компетентным органом по заявлению лица, право недропользования которого прекращено, если работы по ликвидации последствий недропользования не могут быть начаты по обстоятельствам, не зависящим от воли недропользователя;»;

пункт 3 статьи 127 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) не позднее шести месяцев с даты прекращения права недропользования начать работы по консервации участка недр. Указанный срок может быть продлен компетентным органом по заявлению лица, право недропользования которого прекращено, если работы по консервации участка недр не могут быть начаты по обстоятельствам, не зависящим от воли недропользователя;»;

часть третью пункта 1 статьи 130 изложить в следующей редакции:

«Требования настоящего пункта не применяются в период добычи

по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов:

1) по сложным проектам, указанным в подпунктах 1) и 3) пункта 1-2 статьи 36 настоящего Кодекса;

2) в отношении объемов углеводородов, добытых с применением специальных методов увеличения извлечения нефти в соответствии

со статьей 148-1 настоящего Кодекса.»;

в статье 132:

часть первую дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) отчет о результатах геологоразведочных работ на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий;»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Отчеты, предусмотренные подпунктами 1) и 1-1) настоящей статьи, представляются уполномоченному органу по изучению недр в утверждаемом им порядке.»;

дополнить статьей 148-1 следующего содержания:

«Статья 148-1. Добыча углеводородов с применением

методов увеличения извлечения нефти

В целях увеличения извлечения нефти на месторождениях углеводородов недропользователями могут применяться методы увеличения извлечения нефти, которые в зависимости от сложности подразделяются на традиционные и специальные.

Классификация методов увеличения извлечения нефти, порядок расчета объемов углеводородов, добытых с применением специальных методов увеличения извлечения нефти, определяются едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр.

Виды и условия применения соответствующих методов увеличения извлечения нефти устанавливаются проектом разработки месторождения.

В целях стимулирования применения специальных методов увеличения извлечения нефти предусматриваются следующие меры поддержки:

освобождение объемов углеводородов, добытых с применением специальных методов увеличения извлечения нефти, от обязательств, предусмотренных частью первой пункта 1 статьи 130 настоящего Кодекса;

иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;

статью 151 дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:

«4. В случае прекращения права недропользования на участке недр, включающем часть обнаруженной залежи или месторождения, недропользователь, осуществляющий операции по разведке и добыче или добыче углеводородов на другом участке недр, включающем другую часть обнаруженной залежи или месторождения, вправе обратиться в компетентный орган с заявлением об увеличении участка недр в целях включения соответствующей части залежи или месторождения.

В указанном случае увеличение участка недр производится в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

5. В случае принятия решения об увеличении участка недр в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к контракту на недропользование, по которому прекращается право недропользования, не применяются положения пункта 4 статьи 107 настоящего Кодекса.

В этом случае прежний недропользователь обязан передать оборудование и иное имущество, обеспечивающие непрерывность технологического процесса и промышленной безопасности на участке недр, состав которых определяется пунктом 9-1 статьи 107 настоящего Кодекса, недропользователю, подавшему заявление об увеличении участка недр. Оценка передаваемых оборудования и имущества производится по данным налогового учета исходя из стоимости фиксированных активов по состоянию на конец налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит передача таких оборудования и имущества.

Прежний недропользователь после передачи участка недр другому недропользователю обязан передать ему права по договору банковского вклада, являющегося предметом залога, обеспечивающего ликвидацию последствий недропользования.

6. Положения пунктов 4 и 5 настоящей статьи не распространяются на стратегические участки недр.»;

в пункте 3 статьи 153-1 слова «723 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «757 Налогового кодекса Республики Казахстан»; в пункте 3 статьи 160 слово «пятидесяти» заменить словами «семидесяти пяти»; пункт 3 статьи 163 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) полной отработки недропользователем извлекаемых запасов урана, предусмотренных по состоянию на 1 января 2024 года рабочей программой контракта на недропользование или проектным документом,

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 176 настоящего Кодекса;

2-2) неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 5-1 статьи 173 настоящего Кодекса;»;

в статье 164:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 3 настоящей статьи, оборудование и иное имущество, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящей статьи, со дня заключения контракта на добычу урана переходят в собственность нового недропользователя, который уплачивает прежнему недропользователю стоимость таких оборудования и имущества в размере, определяемом на основании стоимости передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета, в следующем порядке:

стоимость передаваемых фиксированных активов определяется

в размере стоимости, отраженной в налоговом учете на конец налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит передача имущества недропользователя, уменьшенная на сумму исчисленных амортизационных отчислений за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, в котором происходит такая передача. Указанная стоимость передаваемых фиксированных активов также уменьшается

на сумму выбывших фиксированных активов в налоговом периоде, в котором происходит такая передача оборудования и иного имущества недропользователя.

В случае отсутствия стоимости передаваемых фиксированных активов или неисполнения обязательств, указанных в подпункте 2) части первой пункта 5-1 статьи 173 настоящего Кодекса, передача оборудования и иного имущества осуществляется на безвозмездной основе.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Для целей настоящей статьи под оборудованием и иным имуществом, обеспечивающими непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, понимается совокупность взаимосвязанных вещей, имущественных прав и нематериальных активов, образующих имущественный комплекс, используемый для проведения операций по добыче и переработке урана, отсутствие либо утрата которых приводит к остановке или снижению уровня добычи, достигнутого

до прекращения права недропользования с учетом показателей

проектных документов, и (или) создает или может создать угрозу промышленной безопасности проведения операций по недропользованию.

В том числе к таким оборудованию и имуществу относятся скважины, трубопроводы, технологические узлы распределения продуктивных и выщелачивающих растворов, технологические узлы закисления, пескоотстойники, здания и сооружения, расположенные на участке недр и земельных участках, предоставленных для проведения операций по недропользованию, а также объекты инфраструктуры, инвентарь, сырье, программное обеспечение, техническая и иная документация, нематериальные активы и иные элементы имущественного комплекса, непосредственно обеспечивающие технологический процесс и промышленную безопасность операций по недропользованию.»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи:»;

в статье 173:

пункт 4-1 исключить;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган

в течение пяти рабочих дней принимает решение о продлении периода добычи при условии закрепления в положениях контракта на добычу урана одного из следующих обязательств:

1) недропользователем является национальная компания в области урана или юридическое лицо, не менее девяноста процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) в котором прямо или косвенно принадлежат такой национальной компании;

2) передача иностранным участником (акционером) совместного предприятия по добыче урана национальной компании в области урана или совместно с ним созданному юридическому лицу технологии конверсии и обогащения урана до формы гексафторида урана, обогащенного до пяти процентов, на следующих условиях:

внедрение и локализация технологии конверсии и обогащения урана до формы гексафторида урана, обогащенного до пяти процентов, на территории Республики Казахстан совместно с национальной компанией в области урана путем строительства завода без наложения ограничений по рынку сбыта продукции такого завода;

обеспечение иностранным участником (акционером) совместного предприятия по добыче урана гарантированного рынка сбыта продукции завода по конверсии и обогащению урана до формы гексафторида урана, обогащенного до пяти процентов, в размере не менее пятидесяти процентов от годовой мощности завода путем заключения долгосрочного контракта

о гарантированном закупе продукции на весь период продления добычи урана.

Обязательства, перечисленные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, должны быть закреплены в соглашениях по внедрению и локализации технологии конверсии и обогащения урана до формы гексафторида урана, обогащенного до пяти процентов, на территории Республики Казахстан.

В случаях неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств, указанных в подпункте 2) части первой настоящего пункта, иностранный участник (акционер) совместного предприятия по добыче урана обязан выплатить неустойку в соответствии с условиями соглашения

по внедрению и локализации технологии конверсии и обогащения урана до формы гексафторида урана, обогащенного до пяти процентов, на территории Республики Казахстан.»;

пункты 5-2 и 5-3 исключить;

в статье 176:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В период добычи урана допускается проведение доизучения (доразведки) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана только национальной компанией в области урана и (или) юридическим лицом, не менее девяноста процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области урана.

В случае, если недропользователем, не являющимся юридическим лицом, не менее девяноста процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области урана, начиная с 1 января 2024 года, проводилось (проводилась) доизучение (доразведка) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана, по результатам которого (которой) подтвержден прирост запасов уполномоченным органом по изучению недр, национальная компания в области урана возмещает такому недропользователю затраты, понесенные на доизучение (доразведку).

При этом затраты, понесенные на доизучение (доразведку), должны быть подтверждены лицом, являющимся аудитором в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности».»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Увеличение объемов добычи и (или) запасов, закрепленных

в контракте на добычу урана или проекте разработки месторождения, допускается при закреплении в контракте на добычу урана одного из обязательств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой пункта 5-1 статьи 173 настоящего Кодекса.»;

в статье 186:

подпункт 7) пункта 2 после слова «полностью» дополнить словами «или частично»;

в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 3 слова «, 6) и 7)» заменить словами «и 6)»;

в пункте 1 статьи 187:

слова «Лицо, заинтересованное» заменить словами «Лицо и (или) национальная компания в области урана, заинтересованные»;

слово «подает» заменить словом «подают»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«По территориям с урановыми оруденениями и (или) залежами урана

в недрах, определенным в программе управления государственным фондом недр для целей проведения операций по разведке урана, заявителем может выступать только национальная компания в области урана.»;

пункт 3 статьи 193 дополнить частью второй следующего содержания:

«Если участок разведки содержит урановые оруденения и (или) залежи урана, продление срока лицензии допускается при условии отказа недропользователем от части участка разведки по соответствующим блокам, содержащей урановое оруденение и (или) залежи урана, за исключением случаев комплексной минерализации руд других твердых полезных ископаемых и урана в качестве попутного полезного компонента, и (или) проведения операций по разведке национальной компанией в области урана.»;

пункт 1 статьи 201 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае обнаружения месторождения урана владелец лицензии на разведку твердых полезных ископаемых не обладает исключительным правом на предоставление участка добычи на основании пункта 3 статьи 70

и пункта 2 статьи 160 настоящего Кодекса.»;

в статье 277:

в пункте 3:

абзац девятый после слова «углеводородам» дополнить словами

«и урану»;

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«статьями 173 и 174, пунктами 1, 7, 8 и 9 статьи 176, статьями 177, 178, 179, 180, 181 и 184;»;

пункт 5-1 исключить;

в абзаце первом пункта 6 цифры «2026» заменить цифрами «2030»;

в абзаце первом пункта 12 цифры «2026» заменить цифрами «2030»;

в подпункте 1) пункта 14 цифры «2026» заменить цифрами «2030»;

в статье 278:

пункты 14-1 и 22-1 исключить;

пункт 26 после слова «недропользование» дополнить словами «по твердым полезным ископаемым»;

часть одиннадцатую пункта 35 дополнить словами «, за исключением выделения участка (участков) недр, относящегося (относящихся)

к истощающемуся (истощающимся) месторождению (месторождениям)»;

в пункте 40:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования абзаца четвертого части первой настоящего пункта

не применяются в отношении месторождений, соответствующих критерию, указанному в подпункте 3) пункта 1-2 статьи 36 настоящего Кодекса,

при условии, если обязательства по неисполненному объему физических работ на дату подачи заявления будут предусмотрены в обязательствах последующих периодов.»;

в абзаце третьем части десятой слово «седьмой» заменить словом «десятой»;

дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

«41. Недропользователь, осуществляющий операции по недропользованию по углеводородам на участке добычи, вправе в течение подготовительного периода перейти на условия типового контракта на добычу углеводородов по сложному проекту при одновременном соблюдении следующих требований:

1) заявление о переходе на условия типового контракта на добычу углеводородов по сложному проекту подано до 1 марта 2026 года;

2) у недропользователя на момент подачи заявления отсутствуют неустраненные нарушения обязательств по первоначальному контракту, указанные в уведомлении компетентного органа;

3) участок добычи (месторождение) соответствует одному из следующих условий:

относится к проектам на суше с не менее чем одним из параметров, указанных в подпункте 2) пункта 1-2 статьи 36 настоящего Кодекса;

содержит запасы месторождения углеводородов в совокупности

со следующими показателями:

плотность нефти составляет не менее 880 кг/м3 в пластовых условиях;

верхняя граница (кровля) нефтяной залежи находится на глубине более одной тысячи метров.

Заявление о переходе на условия типового контракта на добычу углеводородов по сложному проекту в соответствии с настоящим пунктом рассматривается в соответствии с частями шестой – двенадцатой пункта 40 настоящей статьи.

При этом помимо документов, указанных в части пятой пункта 40 настоящей статьи, к заявлению прилагается утвержденный недропользователем и получивший положительное заключение государственной экспертизы недр отчет по подсчету геологических запасов, подтверждающий соответствие участка добычи (месторождения) требованиям подпункта 3) части первой настоящего пункта.

При переходе на условия типового контракта на добычу углеводородов по сложному проекту в соответствии с настоящим пунктом в контракте устанавливается срок периода добычи, предусмотренный пунктом 1-1

статьи 119 настоящего Кодекса, за вычетом фактического срока добычи по такому контракту.

42. Обладатели права недропользования по действующим на дату подачи заявления, указанного в настоящем пункте, лицензиям на геологическое изучение недр, выданным до 1 января 2025 года, границы участков недр которых полностью находятся на территории участков недр, расположенных в пределах малоизученных территорий согласно программе управления государственным фондом недр, вправе заключить типовой контракт на разведку и добычу углеводородов, предусмотренный подпунктом 3-1) пункта 1-1 статьи 36 настоящего Кодекса, путем подачи заявления в компетентный орган до истечения срока действия лицензии на геологическое изучение недр по соответствующему участку недр.

В случае заключения контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, в соответствии с настоящим пунктом ранее выданная лицензия на геологическое изучение недр прекращает свое действие с даты заключения контракта.

Для целей настоящего пункта период разведки закрепляется сроком на шесть лет, уменьшенным на фактический срок действующей лицензии на геологическое изучение недр на дату подачи заявления о переходе на контрактный режим недропользования для участков недр, расположенных в пределах малоизученных территорий.

Последующее продление периода разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, допускается в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 117 настоящего Кодекса, за исключением положений части третьей пункта 1 статьи 117 настоящего Кодекса.

Программа работ периода разведки должна включать минимальные требования по видам и объему работ, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3-1 статьи 95 настоящего Кодекса. При заключении контракта на недропользование компетентный орган вправе устанавливать более высокие минимальные требования по объемам и видам работ.

Фактически выполненные работы на участке недр, расположенном

в пределах малоизученных территорий, по действующей лицензии на геологическое изучение недр, на основании которой недропользователем осуществляется переход на контрактный режим недропользования в соответствии с настоящим пунктом, могут учитываться в счет выполнения соответствующих видов работ на данном участке недр, предусмотренных программой работ периода разведки по контракту на недропользование.

При заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, участок разведки определяется в соответствии с требованиями статьи 110 настоящего Кодекса.

В случае, если лицо, указанное в части первой настоящего пункта, обладает двумя и более лицензиями на геологическое изучение недр, границы участков которых полностью расположены в пределах участков недр, расположенных на малоизученных территориях, такое лицо вправе заключить один или несколько отдельных типовых контрактов на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, на основании соответствующей лицензии на геологическое изучение недр в соответствии с требованиями статьи 110 настоящего Кодекса.

По контрактам на недропользование, заключенным в соответствии

с настоящим пунктом, запрещается переход права недропользования и (или) объектов, связанных с правом недропользования, в течение периода разведки, определенного согласно части третьей настоящего пункта.

При заключении контракта на разведку и добычу углеводородов

на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, недропользователь уплачивает подписной бонус в сумме, равной стартовому размеру подписного бонуса, определяемого в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Участок недр, расположенный в пределах малоизученных территорий, должен быть свободен от недропользования по углеводородам.

Заявление на заключение контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, должно содержать:

1) сведения об обладателе лицензии на геологическое изучение недр в соответствии с подпунктами 1), 2) и 2-1) пункта 2 статьи 96 настоящего Кодекса;

2) номер и дату выдачи лицензии на геологическое изучение недр, координаты границ участка недр по лицензии на геологическое изучение недр;

3) координаты границ участка недр, запрашиваемые для заключения контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.

К заявлению дополнительно прилагаются:

1) подтверждение оплаты подписного бонуса и подписанный заявителем контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, соответствующий условиям типового контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий;

2) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия лицензии на геологическое изучение недр;

3) документы, предусмотренные подпунктом 4-1) пункта 3 статьи 96 настоящего Кодекса;

4) программа работ периода разведки;

5) сведения о проведенных заявителем сейсморазведочных работах на участке недр по соответствующей лицензии на геологическое изучение недр.

Заявление подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня его поступления в компетентный орган.

По результатам рассмотрения заявления компетентный орган принимает решение о заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, или отказывает в заключении контракта.

Компетентный орган отказывает в заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, в случае несоответствия заявления требованиям, установленным настоящим пунктом, или если запрашиваемый участок недр находится в пользовании по контракту на недропользование по углеводородам у иного лица.

Отказ компетентного органа не лишает недропользователя права

на подачу повторного заявления после устранения нарушений, указанных

в отказе компетентного органа.

В случае принятия решения о заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, компетентный орган в течение двадцати рабочих дней заключает такой контракт и направляет заявителю его подписанный экземпляр.

Заявления на заключение контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, поданные разными обладателями лицензии на геологическое изучение недр на участках недр, границы которых частично или полностью совпадают, рассматриваются в порядке очередности их поступления.

Если два и более заявления на заключение контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, поданы разными обладателями лицензии на геологическое изучение недр на участках недр, границы которых частично или полностью совпадают, в один и тот же день, очередность (приоритет) рассмотрения заявлений определяется по ранее выданной лицензии

на геологическое изучение недр.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 21) статьи 1, который вводится в действие с 3 июня 2025 года;

2) подпункта 35), абзацев первого, третьего – десятого подпункта 39), абзацев первого, шестого и седьмого подпункта 40), абзацев первого, второго, четвертого – девятого подпункта 45) и абзацев первого, пятого – двадцатого подпункта 46) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 декабря 2025 года

№ 243-VІIІ ЗРК