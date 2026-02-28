Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, совершенное в Астане 4 июля 2006 года, и Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года, совершенный в Бишкеке 4 декабря 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 февраля 2026 года

№ 267-VІIІ ЗРК