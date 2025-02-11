Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) организация по наставничеству – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории Республики Казахстан деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста;»;

2) в статье 28-2:

пункт 2 дополнить словами «, достигшим десятилетнего возраста»;

пункт 3 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) лицо, не прошедшее обучение по наставничеству.»;

подпункт 1) пункта 4 дополнить словами «на условиях, определенных договором о наставничестве»;

дополнить пунктами 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:

«7. Обучение лиц, желающих стать наставниками, осуществляется организациями по наставничеству, а также организациями образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств указанных организаций.

Требования к содержанию программы обучения, порядок организации обучения лиц, желающих стать наставниками, и форма сертификата о прохождении такого обучения утверждаются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

8. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, заключает договор о наставничестве с организацией по наставничеству.

9. Организация по наставничеству вправе:

1) получать информацию в объеме, определенном уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан, о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, с согласия их законных представителей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

10. Организация по наставничеству обязана:

1) оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками;

2) осуществлять обучение лиц, желающих стать наставниками;

3) осуществлять подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;

4) оказывать правовую и психологическую помощь наставникам;

5) представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству;

6) обеспечивать конфиденциальность персональных данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, а также наставников;

7) информировать организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел в течение двадцати четырех часов с момента установления факта смерти, жестокого обращения с ребенком, в том числе осуществления физического или психического насилия над ребенком, а также покушения на половую неприкосновенность ребенка, над которым осуществляется наставничество;

8) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

в статье 1:

подпункты 3-2), 3-3), 3-4), 3-5) и 3-6) изложить в следующей редакции:

«3-2) большая языковая модель казахского языка – искусственная нейронная сеть, обученная на больших объемах текстовых данных для последующей обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке;

3-3) словарный фонд казахского языка – совокупность слов, терминов и словосочетаний, соответствующих языковой норме, содержащихся в лексико-орфографических, терминологических, ономастических и других словарях, справочниках, Национальном корпусе казахского языка, средство сохранения языка как культурной ценности;

3-4) Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты во всех стилях и жанрах казахского языка, оснащенная системой поиска и другими средствами работы с текстом;

3-5)  Национальный словарный фонд казахского языка – государственная информационная система, предоставляющая доступ к словарному фонду казахского языка и обеспечивающая обработку содержащейся в ней информации посредством информационно-коммуникационных технологий;

3-6) общественно значимая литература – актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества;»;

дополнить подпунктами 3-7), 3-8), 3-9) и 3-10) следующего содержания:

«3-7) постановщик (режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик) (далее – постановщик) – физическое лицо, осуществляющее на основе самостоятельного художественного решения постановку произведений театрального, циркового или иного искусства;

3-8) охрана нематериального культурного наследия – принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение роли, а также возрождение;

3-9) Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия – перечень культурных ценностей нематериального культурного наследия народа Казахстана;

3-10) культурно-массовое мероприятие – культурное мероприятие, направленное на музыкально-эстетическое воспитание населения, удовлетворение его духовных и эстетических запросов;»;

2) дополнить статьей 24-4 следующего содержания:

«Статья 24-4. Национальный словарный фонд казахского языка и Национальный корпус казахского языка

1. Целями создания Национального словарного фонда казахского языка являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка.

2. Национальный словарный фонд казахского языка является общедоступной государственной информационной системой, пользование которой осуществляется на добровольной и безвозмездной основах и без соответствующих разрешений.

3. Национальный словарный фонд казахского языка служит источником данных для разработки и развития большой языковой модели казахского языка.

4. Уполномоченный орган в сфере развития языков разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка, и определяет юридическое лицо, ответственное за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.

5. Уполномоченный орган в области науки и высшего образования разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения Национального корпуса казахского языка.»;

3) пункт 3 статьи 32 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) словарный фонд казахского языка;».

3. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

в области образования

Уполномоченный орган в области образования выполняет следующие полномочия:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области образования;

4) осуществляет международное сотрудничество, проводит переговоры с иностранными партнерами и подписывает в пределах своей компетенции международные договоры (соглашения) и программы в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливает правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, и координирует эту работу;

5) осуществляет координацию и методическое руководство деятельности местных исполнительных органов в области образования;

6) обеспечивает объективной информацией общество и государство о состоянии системы дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, а также размещения в открытом доступе информации согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;

7) осуществляет управление качеством образования, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг;

8) осуществляет образовательный мониторинг и информационное обеспечение системы управления образованием, утверждает правила организации и функционирования объектов информатизации в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, а также правила осуществления образовательного мониторинга;

9) осуществляет руководство и координирует проведение учебно-методической и научно-методической работы, утверждает правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры;

10) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

11) разрабатывает и утверждает правила формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

12) разрабатывает и утверждает минимальные требования к объектам информатизации в области образования;

13) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в сфере электронной промышленности минимальные требования к компьютерному и интерактивному оборудованию для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего и общего среднего, специального, технического и профессионального образования;

14) разрабатывает и утверждает государственные общеобязательные стандарты всех уровней образования, за исключением высшего и послевузовского образования;

15) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли утверждает правила профилактики травли (буллинга) ребенка;

16) устанавливает правила и условия содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в соответствии с законами Республики Казахстан;

17) разрабатывает и утверждает правила присвоения звания «Лучший педагог»;

18) определяет сроки начала и завершения учебного года, а также сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования;

19) выдает лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

начального образования;

основного среднего образования;

общего среднего образования;

технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

духовного образования;

образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;

20) разрабатывает и утверждает требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

21) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

22) разрабатывает и утверждает критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

23) ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

24) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, предельный размер родительской платы за обучение, а также государственный образовательный заказ в республиканских организациях среднего образования;

25) утверждает методику прогнозирования потребности организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, в учебниках и учебно-методических комплексах;

26) разрабатывает и утверждает правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

27) обеспечивает учебниками и учебно-методическими комплексами республиканские организации среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными договорами;

28) разрабатывает и утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;

29) разрабатывает и утверждает правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также утверждает размеры единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их;

30) разрабатывает и утверждает правила и критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

31) утверждает перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

32) утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критерии их отбора;

33) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

34) разрабатывает и утверждает правила обучения в форме экстерната;

35) разрабатывает и утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования;

36) разрабатывает и утверждает правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования;

37) разрабатывает и утверждает методику финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет бюджетных средств;

38) разрабатывает и утверждает правила присуждения и размеры гранта «Өркен», а также методику определения его стоимости;

39) разрабатывает и утверждает типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

40) разрабатывает и утверждает типовые учебные программы цикла или модуля общеобразовательных дисциплин для организаций технического и профессионального образования;

41) разрабатывает и утверждает правила организации работы по экспертизе и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования;

42) разрабатывает и утверждает правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

43) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего образования, а также основания включения в реестр образовательных программ и исключения из него;

44) разрабатывает и утверждает классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

45) разрабатывает и утверждает перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых допускается в формах заочного, вечернего обучения, онлайн-обучения, а также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

46) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования, организациях образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

47) разрабатывает и утверждает правила перевода и восстановления обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования, правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

48) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях и правила распределения мест в общежитиях организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

49) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей;

50) разрабатывает и утверждает правила организации академической мобильности обучающихся и педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

51) разрабатывает и утверждает правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте;

52) создает республиканский учебно-методический совет технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждает положения об их деятельности;

53) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

54) разрабатывает и утверждает правила организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

55) разрабатывает и утверждает виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца и правила их учета и выдачи, основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца и правила их учета и выдачи, а также форму справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в организациях образования;

56) разрабатывает и утверждает положение о знаке «Алтын белгі»;

57) разрабатывает и утверждает правила признания документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, которые признаются на территории Республики Казахстан;

58) осуществляет процедуру апостилирования официальных документов, исходящих из организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

59) разрабатывает и утверждает правила проведения конкурсов на присуждение грантов «Лучшая организация среднего образования», «Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования» с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;

60) разрабатывает и утверждает гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов;

61) проводит государственную аттестацию организаций образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения;

62) разрабатывает и утверждает критерии оценки организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

63) разрабатывает и утверждает типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

64) разрабатывает и утверждает типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

65) разрабатывает и утверждает типовые учебные планы и образовательные программы детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

66) разрабатывает и утверждает правила организации оздоровления и отдыха детей в организациях образования;

67) разрабатывает и утверждает требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, формирует и утверждает перечень учебников и базовых учебников по отдельным предметам для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, а также координирует работу по обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего образования;

68) разрабатывает и утверждает типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, за исключением организаций высшего и послевузовского образования;

69) разрабатывает и утверждает правила деятельности центров психологической поддержки;

70) разрабатывает и утверждает типовые правила внутреннего распорядка организаций образования;

71) разрабатывает и утверждает правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в организациях среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе при неблагоприятных погодных метеоусловиях, а также при введении чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), при объявлении чрезвычайных ситуаций и в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования, правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, а также требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения;

72) разрабатывает и утверждает правила и программы оценки особых образовательных потребностей;

73)разрабатывает и утверждает правила размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями;

74) разрабатывает и утверждает стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями;

75) разрабатывает и утверждает методику и правила подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения, а также перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование;

76) по согласованию с уполномоченными органами соответствующей отрасли разрабатывает и утверждает типовые квалификационные характеристики должностей педагогов;

77) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для педагогов организаций образования;

78) разрабатывает и утверждает правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования;

79) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по труду правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;

80) разрабатывает и утверждает методику проведения рейтинга эффективности деятельности педагогов и руководителей организаций образования;

81) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога, правила разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов, методику ваучерно-модульной системы повышения квалификации, методику определения стоимости курсов повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, а также организаций образования, получающих государственный образовательный заказ, а также организует переподготовку и повышение квалификации педагогов;

82) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли утверждает перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и на их территориях;

83) разрабатывает и утверждает требования и правила признания аккредитационных органов, в том числе зарубежных, формирует и утверждает реестр признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ, а также основания их включения в него, приостановления и исключения из него;

84) разрабатывает и утверждает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, и перечень документов, подтверждающих соответствие им;

85) осуществляет государственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, органами управления образованием, а также бюджетной и финансовой дисциплиной в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

86) выдает обязательные для исполнения письменные предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

87) разрабатывает и утверждает правила по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подведомственных организаций образования, осуществляет контроль за их использованием;

88) разрабатывает и утверждает формы документов строгой отчетности, используемых организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в образовательной деятельности, и утверждает перечень документов, обязательных для ведения педагогами дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, организаций среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы;

89) утверждает формы типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

90) разрабатывает и утверждает правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

91) утверждает правила формирования перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг и (или) товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

92) согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей первых руководителей органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения);

93) разрабатывает и утверждает нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также специальных организаций образования;

94) утверждает критерии для реорганизации организаций среднего образования, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

95) утверждает отраслевую систему поощрения;

96) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области образования в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

97) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Полномочия уполномоченного органа в области образования, предусмотренные подпунктами 8), 9), 20), 32), 34), 35), 36), 38), 39), 44), 47), 48), 53), 56), 63), 68), 71), 72), 73), 75), 78), 80), 81), 94) и 95) части первой настоящей статьи, не распространяются на военные, специальные учебные заведения.»;

2) в статье 26:

часть вторую пункта 3 после слова «предметам» дополнить словами «, международных конкурсов научных проектов»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для получения высшего образования в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования по очной форме обучения в соответствии с перечнем специальностей, ежегодно утверждаемым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, граждане Республики Казахстан, награжденные за последние три года дипломами первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, перечень которых определяется Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, имеют право на присуждение на конкурсной основе международной стипендии «Болашак» при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса и безусловного зачисления на академическое обучение (за исключением финансовых условий) с учетом возрастных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»:

часть вторую пункта 6 статьи 12-1 после слова «Өркен» дополнить словами «, а также методика определения его стоимости».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзаца двадцать девятого подпункта 1) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2026 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 10 февраля 2025 года

№ 163-VІIІ ЗРК

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