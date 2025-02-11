Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) организация по наставничеству – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории Республики Казахстан деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста;»;

2) в статье 28-2:

пункт 2 дополнить словами «, достигшим десятилетнего возраста»;

пункт 3 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) лицо, не прошедшее обучение по наставничеству.»;

подпункт 1) пункта 4 дополнить словами «на условиях, определенных договором о наставничестве»;

дополнить пунктами 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:

«7. Обучение лиц, желающих стать наставниками, осуществляется организациями по наставничеству, а также организациями образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств указанных организаций.

Требования к содержанию программы обучения, порядок организации обучения лиц, желающих стать наставниками, и форма сертификата о прохождении такого обучения утверждаются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

8. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, заключает договор о наставничестве с организацией по наставничеству.

9. Организация по наставничеству вправе:

1) получать информацию в объеме, определенном уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан, о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, с согласия их законных представителей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

10. Организация по наставничеству обязана:

1) оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками;

2) осуществлять обучение лиц, желающих стать наставниками;

3) осуществлять подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;

4) оказывать правовую и психологическую помощь наставникам;

5) представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству;

6) обеспечивать конфиденциальность персональных данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, а также наставников;

7) информировать организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел в течение двадцати четырех часов с момента установления факта смерти, жестокого обращения с ребенком, в том числе осуществления физического или психического насилия над ребенком, а также покушения на половую неприкосновенность ребенка, над которым осуществляется наставничество;

8) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

в статье 1:

подпункты 3-2), 3-3), 3-4), 3-5) и 3-6) изложить в следующей редакции:

«3-2) большая языковая модель казахского языка – искусственная нейронная сеть, обученная на больших объемах текстовых данных для последующей обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке;

3-3) словарный фонд казахского языка – совокупность слов, терминов и словосочетаний, соответствующих языковой норме, содержащихся в лексико-орфографических, терминологических, ономастических и других словарях, справочниках, Национальном корпусе казахского языка, средство сохранения языка как культурной ценности;

3-4) Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты во всех стилях и жанрах казахского языка, оснащенная системой поиска и другими средствами работы с текстом;

3-5) Национальный словарный фонд казахского языка – государственная информационная система, предоставляющая доступ к словарному фонду казахского языка и обеспечивающая обработку содержащейся в ней информации посредством информационно-коммуникационных технологий;

3-6) общественно значимая литература – актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества;»;

дополнить подпунктами 3-7), 3-8), 3-9) и 3-10) следующего содержания:

«3-7) постановщик (режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик) (далее – постановщик) – физическое лицо, осуществляющее на основе самостоятельного художественного решения постановку произведений театрального, циркового или иного искусства;

3-8) охрана нематериального культурного наследия – принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение роли, а также возрождение;

3-9) Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия – перечень культурных ценностей нематериального культурного наследия народа Казахстана;

3-10) культурно-массовое мероприятие – культурное мероприятие, направленное на музыкально-эстетическое воспитание населения, удовлетворение его духовных и эстетических запросов;»;

2) дополнить статьей 24-4 следующего содержания:

«Статья 24-4. Национальный словарный фонд казахского языка и Национальный корпус казахского языка

1. Целями создания Национального словарного фонда казахского языка являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка.

2. Национальный словарный фонд казахского языка является общедоступной государственной информационной системой, пользование которой осуществляется на добровольной и безвозмездной основах и без соответствующих разрешений.

3. Национальный словарный фонд казахского языка служит источником данных для разработки и развития большой языковой модели казахского языка.

4. Уполномоченный орган в сфере развития языков разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка, и определяет юридическое лицо, ответственное за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.

5. Уполномоченный орган в области науки и высшего образования разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения Национального корпуса казахского языка.»;

3) пункт 3 статьи 32 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) словарный фонд казахского языка;».

3. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

в области образования

Уполномоченный орган в области образования выполняет следующие полномочия:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области образования;

4) осуществляет международное сотрудничество, проводит переговоры с иностранными партнерами и подписывает в пределах своей компетенции международные договоры (соглашения) и программы в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливает правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, и координирует эту работу;

5) осуществляет координацию и методическое руководство деятельности местных исполнительных органов в области образования;

6) обеспечивает объективной информацией общество и государство о состоянии системы дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, а также размещения в открытом доступе информации согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;

7) осуществляет управление качеством образования, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг;

8) осуществляет образовательный мониторинг и информационное обеспечение системы управления образованием, утверждает правила организации и функционирования объектов информатизации в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, а также правила осуществления образовательного мониторинга;

9) осуществляет руководство и координирует проведение учебно-методической и научно-методической работы, утверждает правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры;

10) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

11) разрабатывает и утверждает правила формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

12) разрабатывает и утверждает минимальные требования к объектам информатизации в области образования;

13) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в сфере электронной промышленности минимальные требования к компьютерному и интерактивному оборудованию для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего и общего среднего, специального, технического и профессионального образования;

14) разрабатывает и утверждает государственные общеобязательные стандарты всех уровней образования, за исключением высшего и послевузовского образования;

15) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли утверждает правила профилактики травли (буллинга) ребенка;

16) устанавливает правила и условия содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в соответствии с законами Республики Казахстан;

17) разрабатывает и утверждает правила присвоения звания «Лучший педагог»;

18) определяет сроки начала и завершения учебного года, а также сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования;

19) выдает лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

начального образования;

основного среднего образования;

общего среднего образования;

технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

духовного образования;

образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;

20) разрабатывает и утверждает требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

21) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

22) разрабатывает и утверждает критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

23) ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей;

24) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, предельный размер родительской платы за обучение, а также государственный образовательный заказ в республиканских организациях среднего образования;

25) утверждает методику прогнозирования потребности организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, в учебниках и учебно-методических комплексах;

26) разрабатывает и утверждает правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

27) обеспечивает учебниками и учебно-методическими комплексами республиканские организации среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными договорами;

28) разрабатывает и утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;

29) разрабатывает и утверждает правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также утверждает размеры единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их;

30) разрабатывает и утверждает правила и критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

31) утверждает перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

32) утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критерии их отбора;

33) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

34) разрабатывает и утверждает правила обучения в форме экстерната;

35) разрабатывает и утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования;

36) разрабатывает и утверждает правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования;

37) разрабатывает и утверждает методику финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет бюджетных средств;

38) разрабатывает и утверждает правила присуждения и размеры гранта «Өркен», а также методику определения его стоимости;

39) разрабатывает и утверждает типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

40) разрабатывает и утверждает типовые учебные программы цикла или модуля общеобразовательных дисциплин для организаций технического и профессионального образования;

41) разрабатывает и утверждает правила организации работы по экспертизе и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования;

42) разрабатывает и утверждает правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

43) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего образования, а также основания включения в реестр образовательных программ и исключения из него;

44) разрабатывает и утверждает классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

45) разрабатывает и утверждает перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых допускается в формах заочного, вечернего обучения, онлайн-обучения, а также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

46) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования, организациях образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

47) разрабатывает и утверждает правила перевода и восстановления обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования, правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

48) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях и правила распределения мест в общежитиях организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

49) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей;

50) разрабатывает и утверждает правила организации академической мобильности обучающихся и педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

51) разрабатывает и утверждает правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте;

52) создает республиканский учебно-методический совет технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждает положения об их деятельности;

53) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

54) разрабатывает и утверждает правила организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

55) разрабатывает и утверждает виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца и правила их учета и выдачи, основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца и правила их учета и выдачи, а также форму справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в организациях образования;

56) разрабатывает и утверждает положение о знаке «Алтын белгі»;

57) разрабатывает и утверждает правила признания документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, которые признаются на территории Республики Казахстан;

58) осуществляет процедуру апостилирования официальных документов, исходящих из организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

59) разрабатывает и утверждает правила проведения конкурсов на присуждение грантов «Лучшая организация среднего образования», «Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования» с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;

60) разрабатывает и утверждает гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов;

61) проводит государственную аттестацию организаций образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения;

62) разрабатывает и утверждает критерии оценки организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

63) разрабатывает и утверждает типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

64) разрабатывает и утверждает типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

65) разрабатывает и утверждает типовые учебные планы и образовательные программы детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

66) разрабатывает и утверждает правила организации оздоровления и отдыха детей в организациях образования;

67) разрабатывает и утверждает требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, формирует и утверждает перечень учебников и базовых учебников по отдельным предметам для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, а также координирует работу по обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего образования;

68) разрабатывает и утверждает типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, за исключением организаций высшего и послевузовского образования;

69) разрабатывает и утверждает правила деятельности центров психологической поддержки;

70) разрабатывает и утверждает типовые правила внутреннего распорядка организаций образования;