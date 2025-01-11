Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

в подпункте 4) слова «обслуживание дипломатических представительств, международных организаций и (или) их представительств, консульских учреждений» заменить словами «обслуживание дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств»;

подпункт 7) после слов «в органах дипломатической службы» дополнить словами «и (или) международной организации по направлению от Республики Казахстан»;

3) дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели настоящего Закона

Основными целями настоящего Закона являются регулирование правовых отношений в сфере дипломатической службы, а также определение правовых основ организации деятельности дипломатической службы.

Статья 2-2. Основные принципы дипломатической службы

Дипломатическая служба Республики Казахстан основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) патриотизма;

3) приоритета прав, свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан;

4) отстаивания национальных интересов Республики Казахстан;

5) профессионализма персонала дипломатической службы.»;

4) в статье 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Основные задачи органов дипломатической службы»;

абзац первый после слова «следующие» дополнить словом «основные»;

в подпункте 8-2) слова «с дипломатическими представительствами, международными организациями и (или) их представительствами, а также консульскими учреждениями» заменить словами «с дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранных государств, международными организациями и (или) их представительствами, а также консульскими учреждениями иностранных государств»;

5) в статье 6:

подпункты 10), 11) и 12) исключить;

в подпункте 18) слова «дипломатических представительств и консульских учреждений» заменить словами «дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, а также консульских учреждений иностранных государств»;

подпункты 19), 23), 27-3), 27-4), 27-5), 27-6) и 27-7) исключить;

подпункт 27-8) изложить в следующей редакции:

«27-8) осуществление:

регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств;

аккредитации глав, членов персонала дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, работников консульских учреждений иностранных государств в Республике Казахстан;»;

подпункт 27-9) исключить;

дополнить подпунктом 27-15) следующего содержания:

«27-15) разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере дипломатической службы в соответствии с основными целями настоящего Закона, основными задачами органов дипломатической службы и законодательством Республики Казахстан;»;

6) в статье 7-1:

в пункте 8:

подпункт 1) дополнить словами «, а также принимает в пределах своей компетенции меры по обеспечению безопасности и сохранности дипломатической почты при ее доставке»;

подпункты 2), 3) и 4) исключить;

подпункты 4) и 5) пункта 9 исключить;

7) в статье 9:

в пункте 3 слова «прохождения гражданами обязательной специальной проверки» заменить словами «получения положительных результатов специальной проверки»;

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Персонал дипломатической службы, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на должность в международной организации, по окончании работы в международной организации назначается на должность не ниже той, которую он занимал в Министерстве иностранных дел, без проведения конкурсного отбора в течение трех месяцев со дня освобождения от должности в международной организации.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, занимавших непосредственно до назначения на должность в международной организации политическую государственную должность.»;

в пункте 6 слова «, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы» исключить;

8) предложение второе пункта 1 статьи 9-1 исключить;

9) части вторую, третью, четвертую и пятую пункта 1 статьи 11 исключить;

10) в статье 15:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. В органах дипломатической службы проводится ротация персонала дипломатической службы.»;

в пункте 4:

подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

«2) для генеральных консулов Республики Казахстан – не более четырех лет;»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Сроки непрерывной работы генеральных консулов Республики Казахстан в случае служебной необходимости могут быть продлены Министром иностранных дел Республики Казахстан.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Сроки непрерывной работы лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) части первой настоящего пункта, могут быть продлены Министром иностранных дел Республики Казахстан, но не более чем на один год.»;

пункт 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) на лиц, занимающих должности в структурных подразделениях аппаратов Палат Парламента Республики Казахстан, осуществляющих функции по обеспечению международного и межпарламентского сотрудничества Палат Парламента, непрерывно проработавших в данных структурных подразделениях не менее пяти лет;»;

11) в части первой пункта 1 статьи 15-1 слово

«, международным» исключить;

12) в пункте 1 статьи 18:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением случаев рассмотрения его ответственности за коррупционное правонарушение либо за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу»;

в подпункте 2) слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «трудовым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) наличие гражданства иностранного государства;»;

13) заголовок главы 6 дополнить словами «, а также обслуживание дипломатических и приравненных к ним представительств»;

14) в статье 24:

в пункте 5 слова «законодательными актами» заменить словом «законодательством»;

часть третью пункта 6 после слова «мероприятий,» дополнить словами «переводческие услуги,»;

15) часть вторую пункта 8 статьи 25 исключить;

16) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Денежные выплаты персоналу дипломатической службы

Персонал дипломатической службы имеет право на получение денежных выплат за знание редких иностранных языков, работу со сведениями, составляющими государственные секреты, а также ежегодной денежной выплаты стоимости представительской экипировки в размерах, установленных Правительством Республики Казахстан.

Сотрудники дипломатической службы имеют право на получение денежных выплат за дипломатический ранг в размерах, установленных Правительством Республики Казахстан.»;

17) пункты 1 и 2 статьи 32-1 изложить в следующей редакции:

«1. Должностные лица, направленные на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавшие должности персонала дипломатической службы, приравниваются в вопросах денежного содержания, гарантий и компенсаций персонала дипломатической службы, предусмотренных статьями 25, 28 и установленных статьей 29 настоящего Закона в части получения выплат за дипломатический ранг, а также ежегодной денежной выплаты стоимости представительской экипировки, к персоналу загранучреждения в соответствующем иностранном государстве.

2. В случае, если денежное содержание, социальное, пенсионное и медицинское обеспечение, а также обеспечение за границей жильем должностных лиц, направленных на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавших должности персонала дипломатической службы, в международной организации меньше, чем у персонала загранучреждения в соответствующем иностранном государстве, разница возмещается по приравненной должности за счет бюджетных средств.

В случае, если документами международной организации предусмотрено обеспечение жильем за счет направляющей стороны, денежная компенсация осуществляется по приравненной должности за счет бюджетных средств.

Порядок выплаты денежной компенсации и возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы, определяется Правительством Республики Казахстан.»;

18) главу 6 дополнить статьей 32-2 следующего содержания:

«Статья 32-2. Обслуживание дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан

Обслуживание дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан, осуществляется организацией по работе с дипломатическими представительствами.

Под обслуживанием понимаются действия, направленные на обеспечение благоприятных и безопасных условий пребывания на территории Республики Казахстан: комплексное обслуживание и ремонт зданий (помещений); программно-информационное и автотранспортное обслуживание, включая предоставление в аренду зданий для обслуживания автотранспорта; взаимодействие с государственными органами Республики Казахстан; организационные и сопроводительные действия по обслуживанию и проведению мероприятий, переводческие услуги, а также иные действия, не запрещенные законами Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

подпункт 5-1) исключить;

подпункт 6) после слова «документах» дополнить словами «(в том числе в форме обмена нотами или письмами)»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) электронная система управления международными договорами – единая электронная система, предназначенная для автоматизации отдельных процессов, связанных с заключением, выполнением, изменением, прекращением и приостановлением действия международных договоров Республики Казахстан, а также для учета международных договоров и мониторинга обеспечения их выполнения;»;

3) дополнить статьями 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цель и задача настоящего Закона

Основной целью настоящего Закона является регулирование правовых отношений, связанных с заключением, выполнением, изменением, прекращением и приостановлением действия международных договоров Республики Казахстан.

Основной задачей настоящего Закона является определение порядка заключения, выполнения, изменения, прекращения и приостановления действия международных договоров Республики Казахстан.

Статья 1-2. Основные принципы заключения, выполнения, изменения, прекращения и приостановления действия международных договоров Республики Казахстан

Заключение, выполнение, изменение, прекращение и приостановление действия международных договоров Республики Казахстан осуществляются в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями самого международного договора, Венской конвенцией о праве международных договоров, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан, а также на основе следующих основных принципов:

1) законности;

2) учета национальных интересов Республики Казахстан;

3) приоритета прав, свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан;

4) свободного согласия;

5) обязательного и добросовестного выполнения принятых обязательств.»;

4) статью 2-1 исключить;

5) статью 2-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2-2. Определение внешнеполитической целесообразности заключения международных договоров

1. Заключение о внешнеполитической целесообразности заключения международного договора дается Министерством иностранных дел Республики Казахстан по результатам рассмотрения концепции заключения международного договора.

2. Концепция заключения международного договора разрабатывается центральным государственным органом по форме, утвержденной Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

3. Согласование и экспертиза проектов международных договоров в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона, проводятся после дачи Министерством иностранных дел Республики Казахстан положительного заключения о внешнеполитической целесообразности заключения международного договора.»;

6) главу 2 дополнить статьей 2-3 следующего содержания:

«Статья 2-3. Использование электронной системы управления международными договорами

Министерство иностранных дел Республики Казахстан определяет перечень связанных с международными договорами процессов, подлежащих инициированию и выполнению в электронной системе управления международными договорами.»;

7) в статье 3:

в части первой пункта 1 слова «, включенные в план заключения международных договоров Республики Казахстан,» исключить;

подпункт 3) части второй пункта 2 после слова «научной» дополнить словом «правовой».

3. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

1) пункт 2 статьи 93 дополнить словами «, или по решению Правительства Республики Казахстан Министерство иностранных дел Республики Казахстан в отношении государственного имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан и закрепленного за органами дипломатической службы за границей»;

2) статью 94 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Отчуждение государственного имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан и закрепленного за органами дипломатической службы за границей, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года «Об официальной помощи развитию»:

1) статью 6 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

2) в статье 7:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает и утверждает план мероприятий официальной помощи развитию;»;

подпункты 2), 3), 4), 6), 8) и 9) исключить;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере официальной помощи развитию в соответствии с целями и задачами официальной помощи развитию и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 2) пункта 2 после слов «проектные предложения» дополнить словами «официальной помощи развитию (далее – проектные предложения)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 14), подпункта 18) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 января 2025 года

№ 154-VІIІ ЗРК