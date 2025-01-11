Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:
1) преамбулу исключить;
2) в статье 1: