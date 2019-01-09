Законодательное обеспечение Посланий

Идейно-ценностные и политические аспекты Посланий Президента страны должны сопровождаться надлежащей правовой базой, обеспечиваемой принятыми Парламентом законами.
Законопроекты, создающие правовые условия для реализации преимущественных положений Посланий, рассматриваются высшим законодательным органом страны в оперативном порядке и принимаются в максимально короткие сроки.
В январском Послании Глава государства подчеркнул: «В основе социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие». Как следствие, внесение поправок в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» послужит обеспечению благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в казахстанском обществе.
Ключевым приоритетом Посланий, как и в прошлые годы, остаются вопросы социально-экономического развития страны.
Президент подчеркнул, что все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме. Так, с 1 июля 2018 года предусмотрены пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства. Снижена налоговая нагрузка работников, чей месячный доход не превышает 25 МРП.
В целях усиления адресной поддержки специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, приняты поправки, направленные на унификацию нормы об оказании соцподдержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств.
Законодательно закреплены льготы и социальные гарантии для многодетных семей. Усовершенствована сфера предоставления специальных соцуслуг, уточнен порядок приема на обучение в организации дошкольного и среднего образования всех детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном Конвенции ООН о правах инвалидов.
Кроме того, согласно дополнениям в Бюджетный кодекс, проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год обязательно будет предусматривать нормы о размере повышения пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет.
В Закон «О миграции населения» внесены поправки, направленные на охват мерами господдержки не только семей переселенцев, но и отдельно самих переселенцев, в том числе не состоящих в браке. Изменения в Закон «О занятости населения» предусматривают создание государственного интернет-ресурса «Биржа труда», содержащего единую информационную базу рынка труда, упрощение процедуры регистрации безработных, расширение возможностей для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только в период летних каникул, но и в свободное от учебы время.
«Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь», – отметил Президент в январском Послании. Реализация этой установки нашла отражение в законе, направленном на стимулирование неформально занятых физических лиц к формализации их деятельности путем уплаты единого совокупного платежа в размере одного МРП в столице, городах республиканского и областного значения и 0,5 МРП в других населенных пунктах. Тем самым неформально занятые физлица включаются в системы пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования.
В рамках Закона «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» предусмотрены расходы на реализацию поручений, данных в посланиях Главы государства в 2018 году, в том числе повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза (до 42 500 тенге).
В целях реализации программы «7–20–25», озвученной Главой государства в рамках Пяти социальных инициатив, законодательными новеллами установлены особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. Введен дополнительный вид депозита – сберегательный вклад, который предполагает получение повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную гарантию до 15 млн тенге при действующей гарантии до 10 млн тенге по иным вкладам в национальной валюте.
Ежегодно вносятся коррективы в действующие законы, предусматривающие улучшение и расширение бизнес-среды, сокращение административных барьеров и снижение нагрузки на предпринимателей. Так, весной 2018 года усилия законодателей были направлены на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности и сферы обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственным сектором, совершенствование регулирования информационных инструментов и механизма анализа регуляторного воздействия, а также исключение норм, препятствующих конкуренции. Результатом этой работы, в том числе по снижению издержек бизнеса, стало улучшение позиции Казахстана в рейтинге Doing Business, в котором страна переместилась с 36-го места на 28-е.
Принятыми в июне 2018 года законодательными поправками закреплена академическая свобода вузов, расширена их управленческая и финансовая самостоятельность. В частности, вузы наделены полномочиями по определению своей структуры, решению вопросов содержания образовательных программ, форм договора образовательных услуг, перевода и восстановления обучающихся, проведения профессиональной практики, найма на работу, осуществления коммерческой деятельности.
Функционирование частного рынка венчурного финансирования названо Главой государства одним из основных факторов успеха инновационной экосистемы. Это обусловило создание правовой основы деятельности венчурных фондов путем внесения ряда поправок в соответствующие законы, в том числе связанные с введением механизмов господдержки индустриально-инновационной деятельности посредством государственного софинансирования в венчурные фонды через институты развития и другие национальные компании, установлением особых требований к осуществлению государственного аудита и финансового контроля в отношении мер господдержки.
Необходимость законодательного урегулирования деятельности инновационных центров послужила основанием для наделения посредством поправок в законы международного технопарка IT-стартапов «Астана хаб» функциями оказания услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования, предоставления услуг по проведению маркетинговых и иных мероприятий, привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов, поиска потенциальных инвесторов для реализации индустриально-инновационных проектов.
В новой редакции принят Закон «О естественных монополиях», необходимость обновления которого неоднократно отмечалась Главой государства. В частности, документ предусматривает внедрение стимулирующих методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, сокращение административных барьеров, повышение прозрачности и эффективности деятельности субъектов естественных монополий и уполномоченного органа, введение общественного мониторинга в этой сфере с широким вовлечением в него общественных объединений по защите прав потребителей.
Реализация конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечение доступа к ее получению на бесплатной основе социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и необходимость комплексного совершенствования сферы оказания юридической помощи стали предпосылками принятия Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
В рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК и противодействия теневой экономике» предусмотрено проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а также передача правоохранительных функций Комитета государственных доходов (служба экономических расследований) в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов.
Продолжена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства. В частности, расширена сфера применения альтернативных лишению свободы наказаний в виде общественных работ, ограничения свободы, штрафа; сокращена сфера применения меры пресечения в виде содержания под стражей и расширены возможности для применения иных мер пресечения, в том числе домашнего ареста и залога. Ряд законодательных новелл будет способствовать повышению эффективности мер, связанных с обеспечением профилактики правонарушений, противодействия терроризму, бытовой и рецидивной преступности.
В целях реализации октябрьского Послания Главы государства народу Казахстана в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» предусмотрены нормы, направленные на оптимизацию деятельности судов, а также гуманизацию экономических преступлений одновременно с увеличением размеров административных штрафов по правонарушениям в области налогового законодательства.
Парламенту в 2019 году предстоит рассмотреть законопроекты, направленные на качественное развитие и обновление кадров судебной системы, усиление гарантий независимости судей и исключение неправомерного влияния на них, обеспечение прозрачности механизма использования средств потребителей коммунальных услуг, оптимизацию и автоматизацию государственных услуг, совершенствование порядка отбора, подготовки и карьерного продвижения в правоохранительной службе, внедрение механизма по привлечению на госслужбу профессионалов из частного сектора, в том числе имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира.
Важные для страны реформы возлагают на Парламент колоссальную ответственность законодательного обеспечения идей Президента. Поэтому нужно приложить максимум усилий для их претворения во благо народа и его благополучия.
Масштаб предстоящей работы огромен, но благодаря профессионализму депутатского корпуса, подкрепленному высоким доверием граждан, поставленные задачи будут успешно выполнены.