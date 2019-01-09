Законодательное обеспечение Посланий

Идейно-ценностные и политические аспекты Посланий Президента страны должны сопровождаться надлежащей правовой базой, обеспечиваемой принятыми Парламентом законами.

Законопроекты, создающие правовые условия для реализации преимущественных положений Посланий, рассматри­ваются высшим законодательным органом страны в оперативном порядке и принимаются в максимально короткие сроки.

В январском Послании Глава государства подчеркнул: «В основе социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие». Как следствие, внесение поправок в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» послужит обеспечению благоприятных условий для дальнейшего укреп­ления межэтнического согласия и толерантности в казахстанском обществе.

Ключевым приоритетом Пос­ланий, как и в прошлые годы, остаются вопросы социально-экономического развития страны.

Президент подчеркнул, что все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме. Так, с 1 июля 2018 года предусмотрены пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства. Снижена налоговая нагрузка работников, чей месячный доход не превышает 25 МРП.

В целях усиления адресной поддержки специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, приняты поправки, направленные на унификацию нормы об оказании соцподдержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств.

Законодательно закреплены льготы и социальные гарантии для многодетных семей. Усовершенствована сфера предоставления специальных соцуслуг, уточнен порядок приема на обучение в организации дошкольного и среднего образования всех детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном Конвенции ООН о правах инвалидов.

Кроме того, согласно дополнениям в Бюджетный кодекс, проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год обязательно будет предусматривать нормы о размере повышения пен­сионных выплат по возрасту и за выслугу лет.

В Закон «О миграции населения» внесены поправки, нап­равленные на охват мерами господдержки не только семей переселенцев, но и отдельно самих переселенцев, в том числе не состоящих в браке. Изменения в Закон «О занятости населения» предусматривают создание государственного интернет-ресурса «Биржа труда», содержащего единую информационную базу рынка труда, упрощение про­цедуры регистрации безработных, расширение возможнос­тей для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только в период летних каникул, но и в свободное от учебы время.

«Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь», – отметил Президент в январском Послании. Реализация этой установки нашла отражение в законе, направленном на стимулирование неформально занятых физических лиц к формализации их деятельности путем уплаты единого совокупного платежа в размере одного МРП в столице, городах республиканского и областного значения и 0,5 МРП в других населенных пунктах. Тем самым неформально занятые физлица включаются в системы пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования.

В рамках Закона «О респуб­ликанском бюджете на 2019–2021 годы» предусмотрены расходы на реализацию поручений, данных в посланиях Главы государства в 2018 году, в том чис­ле повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза (до 42 500 тенге).

В целях реализации программы «7–20–25», озвученной Главой государства в рамках Пяти социальных инициатив, законодательными новеллами установлены особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. Введен дополнительный вид депозита – сберегательный вклад, который предполагает получение повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную гарантию до 15 млн тенге при действующей гарантии до 10 млн тенге по иным вкладам в национальной валюте.

Ежегодно вносятся коррективы в действующие законы, предусматривающие улучшение и расширение бизнес-среды, сок­ращение административных барьеров и снижение нагрузки на предпринимателей. Так, вес­ной 2018 года усилия законодателей были направлены на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности и сферы обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственным сектором, совершенствование регулирования информационных инструментов и механизма анализа регуляторного воздействия, а также исключение норм, препятствующих конкуренции. Результатом этой работы, в том числе по снижению издержек бизнеса, стало улучшение позиции Казахстана в рейтинге Doing Business, в котором страна переместилась с 36-го места на 28-е.

Принятыми в июне 2018 года законодательными поправками закреплена академическая свобода вузов, расширена их управленческая и финансовая самостоятельность. В частности, вузы наделены полномочиями по определению своей структуры, решению вопросов содержания образовательных программ, форм договора образовательных услуг, перевода и восстановления обучающихся, проведения профессиональной практики, найма на работу, осуществления коммерческой деятельности.

Функционирование частного рынка венчурного финансирования названо Главой государства одним из основных факторов успеха инновационной экосис­темы. Это обусловило создание правовой основы деятельности венчурных фондов путем внесения ряда поправок в соответствующие законы, в том числе связанные с введением механизмов господдержки индустриально-инновационной деятельности посредством государственного софинансирования в венчурные фонды через институты развития и другие национальные компании, установлением особых требований к осуществлению государственного аудита и финансового контроля в отношении мер господдержки.

Необходимость законодательного урегулирования деятельности инновационных центров послужила основанием для наделения посредством поправок в законы международного технопарка IT-стартапов «Астана хаб» функциями оказания услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования, предос­тавления услуг по проведению маркетинговых и иных мероприятий, привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов, поиска потенциальных инвесторов для реализации индустриально-инновационных проектов.

В новой редакции принят Закон «О естественных монопо­лиях», необходимость обновления которого неоднократно отмечалась Главой государства. В частности, документ предусматривает внедрение стимулирующих методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, сок­ращение административных барьеров, повышение прозрачности и эффективности деятельности субъектов естественных монополий и уполномоченного органа, введение общественного мониторинга в этой сфере с широким вовлечением в него общественных объединений по защите прав потребителей.

Реализация конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечение доступа к ее получению на бесплатной основе социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и необходимость комплексного совершенствования сферы оказания юридической помощи стали предпосылками принятия Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

В рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК и противодействия теневой экономике» предусмотрено проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а также передача правоохранительных функций Комитета государственных доходов (служба экономических расследований) в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов.

Продолжена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства. В частности, расширена сфера применения альтернативных лишению свободы наказаний в виде общественных работ, ограничения свободы, штрафа; сокращена сфера применения меры пресечения в виде содержания под стражей и расширены возможности для применения иных мер пресечения, в том чис­ле домашнего ареста и залога. Ряд законодательных новелл будет способствовать повышению эффективности мер, связанных с обеспечением профилактики правонарушений, противодействия терроризму, бытовой и рецидивной преступности.

В целях реализации октябрьского Послания Главы государства народу Казахстана в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» предусмотрены нормы, нап­равленные на оптимизацию деятельности судов, а также гуманизацию экономических преступлений одновременно с увеличением размеров административных штрафов по правонарушениям в области налогового законодательства.

Парламенту в 2019 году предстоит рассмотреть законо­проекты, направленные на качест­венное развитие и обновление кадров судебной сис­темы, усиление гарантий независимости судей и исключение неправомерного влияния на них, обеспечение прозрачности механизма использования средств потребителей коммунальных услуг, оптимизацию и автоматизацию государственных услуг, совершенствование порядка отбора, подготовки и карьерного продвижения в правоохранительной службе, внедрение механизма по привлечению на госслужбу профессионалов из частного сектора, в том числе имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира.

Важные для страны реформы возлагают на Парламент колоссальную ответственность законодательного обеспечения идей Президента. Поэтому нужно приложить максимум усилий для их претворения во благо народа и его благополучия.

Масштаб предстоящей работы огромен, но благодаря профессионализму депутатского корпуса, подкрепленному высоким доверием граждан, поставленные задачи будут успешно выполнены.