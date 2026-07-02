«Мама, я плыву!»

Турниры
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Море позитивных эмоций подарил участникам и болельщикам очередной турнир по плаванию на открытой воде Oceanman Qazaqstan 2026, прошедший на Капшагайском водохранилище.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. В Казахстане популярное спортивное событие проводится уже пятый год подряд. Нынче в них участвовало свыше 3 тыс. пловцов из 20 стран. Главная особенность первенства – его открытость. Он объе­диняет профессиональных спортсменов и любителей, которые плывут бок о бок. По правилам турнира, дети соревнуются на отрезке 500 м, спринтеры постарше выбирают 2 км. Есть еще заплыв на 5 км (Half Oceanman), а протяженность полного Oceanman составляет 10 км.

Изюминкой нынешних заплывов стала программа «Анашым, мен жүземін!» («Мама, я плыву!»), благодаря которой право на бесплатное участие в турнире получили свыше 130 детей с ограниченными возможностями и около 90 ребят из малообеспеченных семей. Каждый особенный ребенок преодолевал свою дистанцию в сопровождении опытного пловца. Для них организаторы учредили специальную номинацию Inspiration («Вдохновение»).

По словам профессиональных спортсменов, заплывы на открытой воде сложнее, чем в бассейне, так как приходится преодолевать водную стихию (мешают плыть волны, ветер, отсутствует четкий ориентир). Oceanman проверяет любителей плавания на выносливость и характер. Тем весомее победа, достигнутая в условиях жесткой конкурентной борьбы.

По итогам нынешнего турнира победителем супермарафона на 10 км стал чемпион Казахстана, двукратный бронзовый призер чемпионатов Азии по плаванию, алматинец Лев Черепанов. В заплыве на 5 км лидировал карагандинец Тимофей Лебедев. Первые места в этих дистанциях среди женщин заняли также казахстанки Ирина Небесная и Анна Резванцева. Согласно системе квалификации, пловцы, занявшие первые десять мест среди мужчин и женщин, автоматически проходят в финал Oceanman Worldwide Championship, который состоится в конце года.

По оценкам специалистов, с каждым годом турнир, уже ставший для Конаева традиционным, собирает все большее чис­ло участников. Это говорит о растущем интересе казахстанцев к плаванию на открытой воде. Масштабные состязания играют важную роль в пропаганде массового спорта, а также служат хорошим стимулом для развития отечественного туризма.

#турнир #плавание #Капшагайское водохранилище #Oceanman Qazaqstan 2026

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