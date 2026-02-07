Закрепить поощрение волонтерства в новой Конституции предложили в Казахстане

Конституционная реформа
124

В Казахстане необходимо на конституционном уровне закрепить поощрение волонтерства. С таким предложением выступила депутат Мажилиса, руководитель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким на девятом заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вера Ким напомнила о том, что Глава государства оказывает неизменную поддержку волонтерскому движению. Ярким подтверждением этому стало проведение масштабного Форума волонтеров 30 января текущего года.

«С момента объявления сбора предложений в проект новой Конституции ко мне неоднократно поступали обращения от волонтерских организаций и самих добровольцев с просьбой дополнить 2 пункт статьи 31 словом «волонтерство». В этой связи предлагаю, чтобы в Казахстане, наряду с поощрением создания социального обеспечения и благотворительности, было закреплено поощрение волонтерства», – сказала она.

По ее словам, в данной статье перечислены формы участия общества в обеспечении социальной поддержки, которые государство поощряет. В частности, в ней отражены страхование и благотворительность, но не указана другая важная форма – личный безвозмездный труд граждан.

«Именно волонтеры помогают при чрезвычайных ситуациях, в больницах, в социальной сфере, поддерживают пожилых, детей, людей с инвалидностью, семьи в трудной ситуации. Это реальная часть системы социальной поддержки, которая уже действует по всей стране», – озвучила Вера Ким.

Как отметила депутат, слово «волонтерство» делает норму логически полной, так как в этом случае государство поощряет не только ресурсы и механизмы, но и участие самих граждан.

«Я выступаю с этой инициативой от лица всего волонтерского движения», – подчеркнула она.

Вера Ким также привела данные о том, что, согласно опросам, каждый восьмой казахстанец имеет волонтерский опыт. По официальным данным, в добровольчество вовлечено около 300 тыс. человек, работают более 800 организаций и 3,5 тыс. инициативных групп.

«Для нас это не просто деятельность – это вклад в устойчивость и благополучие нашего общества», – сказала депутат.

Вместе с тем она отметила высокую роль волонтеров в формировании экологической культуры в обществе.

По словам Веры Ким, своими конкретными действиями они показывают пример бережного отношения к природе и ответственности за окружающую среду. Именно через волонтерские инициативы по очистке территорий, посадке деревьев, сохранению природных объектов и экологическому просвещению формируется практическое понимание ценности природы.

«Для многих людей участие в таких проектах становится первым шагом к осознанному экологическому поведению, а для молодежи – важной школой гражданской ответственности и уважения к общественному благу», – подчеркнула она.

Как отметила Вера Ким, закрепление в проекте новой Конституции высокой экологической культуры в качестве основополагающего принципа государства придает этому общественному движению системный и долгосрочный характер.

В результате забота об окружающей среде становится не разовой акцией, а стратегическим направлением государственной политики, поддерживаемым через образование, правовое регулирование и общественные инициативы.

«Для граждан это выражается в более чистой и безопасной среде проживания, защите здоровья и сохранении природных ресурсов. В совокупности активность волонтеров и конституционное признание экологической культуры формируют устойчивую модель развития, в которой каждый человек становится участником сохранения природы и будущего страны», – заключила она.

#проект #волонтерство #конституция

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Креативный импульс для экономики
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От водородной энергетики до умных сетей
Высокая оценка курса реформ
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
В заказчиках недостатка нет
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
В реку слили кислоту?
Финансовый ликбез для школьников
Урожай зависит от семян
Тұсау кесу от Александра Бублика
Пусть зеленым будет город!
Сказка на новый лад
Ау, отечественный инвестор!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Новая Конституция соответствует всем современным принципам …
Новая Конституция усилит представительную власть в Казахста…
Максим Рожин о новой Конституции: Человек труда – высшая це…
Конституция определяет общие ценности и ответственность общ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]