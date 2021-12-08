Закроют ли границу с Россией из-за омикрон-штамма, ответил глава Минздрава

Министр здравоохранения Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, сообщил, что пока вопрос о закрытии границы с Россией в связи с обнаружением там штамма коронавируса омикрон, не стоит, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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«Это единичный случай, мы сейчас наблюдаем, насколько омикрон распространяется у коллег. Аналогичные штаммы, которые есть, распространяются во всем мире. Нужно с осторожностью смотреть на проявления у соседей, но пока мы мониторим, смотрим, на связи с российскими коллегами. Если это будет массовое распространение, мы увидим, что данный штамм имеет широкое распространение внутри страны, конечно, будут приниматься соответствующие меры», - сказал он.
В целом министр отметил улучшение ситуации с распространяем COVID-19.
«У нас идет улучшение. Можем судить по количеству пациентов – за последний месяц практически в два раза уменьшилось. И количество поступающих звонков в скорую помощь, и непосредственно которые лежат в больнице. Количество больных в стационарах уменьшается, мы это видим. Параллельно процент вакцинации повышается, это все взаимосвязано. Плюс основные пики были в августе, сейчас уже идет на снижение», - сказал он.