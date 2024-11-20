Зал имени Акима Тарази открыли в Национальной академической библиотеке

Литература, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе мероприятия был представлен 13-томный сборник произведений писателя

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальной академической библиотеке РК состоялась торжественная церемония открытия зала имени Акима Тарази — известного казахстанского писателя, драматурга, сценариста, заслуженного деятеля Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе мероприятия был представлен 13-томный сборник произведений писателя. Труды писателя изданы в рамках государственных программ МКИ. Собрание произведений Акима Тарази включает романы, пьесы, переводы и исторические исследования, которые станут ценным источником для будущих поколений.

В церемонии открытия приняли участие представители МКИ, общественные деятели, а также супруга писателя Роза Муканова.

Персональный зал, расположенный на четвертом этаже библиотеки, предоставляет читателям доступ к личной библиотеке писателя, а также коллекциям, фотографиям и другим уникальным материалам.

#открытие #библиотека #Аким Тарази #зал

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