Зал имени Акима Тарази открыли в Национальной академической библиотеке

В ходе мероприятия был представлен 13-томный сборник произведений писателя

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальной академической библиотеке РК состоялась торжественная церемония открытия зала имени Акима Тарази — известного казахстанского писателя, драматурга, сценариста, заслуженного деятеля Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе мероприятия был представлен 13-томный сборник произведений писателя. Труды писателя изданы в рамках государственных программ МКИ. Собрание произведений Акима Тарази включает романы, пьесы, переводы и исторические исследования, которые станут ценным источником для будущих поколений.

В церемонии открытия приняли участие представители МКИ, общественные деятели, а также супруга писателя Роза Муканова.

Персональный зал, расположенный на четвертом этаже библиотеки, предоставляет читателям доступ к личной библиотеке писателя, а также коллекциям, фотографиям и другим уникальным материалам.