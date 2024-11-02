Заложили в бюджете и... не освоили Статьи 2 ноября 2024 г. 4:00 4 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Ряд критических замечаний прозвучал на днях в ходе совещании в акимате Алматинской области. фото пресс-службы акимата Алматинской области Представители местных властей обсудили итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев года. Как выяснилось, несмотря на положительную динамику, наблюдаемую в ведущих отраслях экономики, область занимает 19-е место в республике по доходам. Неосвоенными остались свыше 14,5 млрд тенге. Как отметил глава региона Марат Султангазиев, проблемы с освоением бюджетных средств выявлены в управлении образования, в Талгарском, Карасайском, Енбекшиказахском районах, городах Конаеве и Алатау. Для исправления ситуации поручено разработать соответствующие меры, усилить взаимодействие местных исполнительных органов с управлением финансов. Проведенный специалистами анализ показал снижение объемов производства на системообразующих предприятиях, падение уровня экспорта продукции. В текущем году планировалось осуществить шесть крупных инвестиционных проектов. На деле же осуществлен лишь один. Уменьшился объем выпуска сельскохозяйственной продукции, вдвое сократились инвестиции в аграрный сектор. Не видно результатов программы «Ауыл аманаты». В области необходимо развивать переработку мяса, молока, овощей и фруктов, усилить контроль над рациональным использованием бюджетных средств – субсидий, льготных кредитов, выделяемых на поддержку отрасли. К примеру, степень изношенности сельхозтехники в крестьянских хозяйствах превышает 60%. И это несмотря на то, что государством субсидируется часть расходов фермеров на покупку машин и оборудования. Особого внимания заслуживает вопрос трудоустройства населения. Согласно статистическим данным, в регионе насчитывается около 35 тыс. безработных и 243 тыс. самозанятых граждан. Необходимо создавать для них рабочие места, стимулировать запуск малых предприятий. К социально уязвимым категориям отнесено 33% семей. Нынче планировалось приобрести для малоимущих 1 304 квартиры, фактически закуплено 195. Срочно требуется завершить конкурсные процедуры на покупку арендного жилья. В числе других острых проблем – большое число стихийных свалок, нехватка мусоросортировочных заводов. Ежегодно на территории региона образуется около 440 тыс. тонн мусора. Из этого объема лишь 20% идет на переработку, остальное гниет на санитарных полигонах. По итогам заседания объявлены выговоры ряду чиновников. Профильным госорганам и акимам районов поручено к концу года устранить выявленные недочеты, принять меры по улучшению социально-экономической ситуации и удовлетворению запросов местных жителей. Важное требовани – наладить межведомственное взаимодействие. #акимат #бюджет #совещание #освоение