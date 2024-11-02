Заложили в бюджете и... не освоили

Представители местных властей обсудили итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев года. Как выяснилось, несмотря на положительную динамику, наблюдаемую в ведущих отраслях экономики, область занимает 19-е место в республике по доходам. Неосвоенными остались свыше 14,5 млрд тенге.

Как отметил глава регио­на Марат Султангазиев, проб­лемы с освоением бюджетных средств выявлены в управлении образования, в Талгарском, Карасайском, Енбекшиказахском районах, городах Конаеве и Алатау. Для исправления ситуации поручено разработать соответствующие меры, усилить взаимодействие местных исполнительных органов с управлением финансов.

Проведенный специалис­тами анализ показал снижение объемов производства на системообразующих предприятиях, падение уровня экспорта продукции. В текущем году планировалось осуществить шесть крупных инвестиционных проектов. На деле же осуществлен лишь один.

Уменьшился объем выпуска сельскохозяйственной продукции, вдвое сократились инвестиции в аграрный сектор. Не видно результатов программы «Ауыл аманаты». В облас­ти необходимо развивать переработку мяса, молока, овощей и фруктов, усилить контроль над рациональным использованием бюджетных средств – субсидий, льготных кредитов, выделяемых на поддержку отрасли.

К примеру, степень изношенности сельхозтехники в крестьянских хозяйствах превышает 60%. И это несмотря на то, что государством субсидируется часть расходов фермеров на покупку машин и оборудования.

Особого внимания заслуживает вопрос трудоустройс­тва населения. Согласно статистическим данным, в регионе насчитывается около 35 тыс. безработных и 243 тыс. самозанятых граж­дан. Необходимо создавать для них рабочие места, стимулировать запуск малых предприятий.

К социально уязвимым категориям отнесено 33% семей. Нынче планировалось приобрести для малоимущих 1 304 квартиры, фактически закуплено 195. Срочно требуется завершить конкурсные процеду­ры на покупку арендного жилья.

В числе других острых проблем – большое число стихийных свалок, нехватка мусоросортировочных заводов. Ежегодно на территории региона образуется около 440 тыс. тонн мусора. Из этого объема лишь 20% идет на переработку, остальное гниет на санитарных полигонах.

По итогам заседания объяв­лены выговоры ряду чиновников. Профильным госорганам и акимам районов поручено к концу года устранить выявленные недочеты, принять меры по улучшению социально-экономической ситуации и удовлетворению запросов местных жителей. Важное требовани – наладить межведомственное взаимодейст­вие.