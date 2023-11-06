Замахнулись на миллионы – получили срок

Сатпаевские полицейские раскрыли и довели до суда дело о вымогательстве, передает Кazpravda.kz . Группа злоумышленников пыталась «раскрутить» местного предпринимателя на 20 млн тенге

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Подробности дела раскрыли в пресс-службе ДП области Улытау. 36-летний житель г. Сатпаева обратился в городской отдел полиции с заявлением. Выяснилось, что предпринимателя обманом заманили на квартиру неизвестные лица, а после, с применением насилия, вымогали вышеупомянутую сумму.

По обращению было начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и статье 192 УК РК «Разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали двух подозреваемых мужчин 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.

Как оказалось, каждый член преступной группы разыгрывал свою роль. Случайное знакомство предпринимателя с дамой было инсценировано. Далее последовало приглашение завершить вечер в квартире, где подельники организовали засаду. На потерпевшего напали, связали и требовали выплатить 20 млн тенге. Однако, потерпев неудачу, забрали из барсетки 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.

За разбойные деяния приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Улытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина к 7 годам заключения.