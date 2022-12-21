Были ли нарушения? Замгенпрокурора прокомментировал дело журналиста Козачкова

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Журналисты спросили у заместителя генерального прокурора Казахстана Жандоса Умиралиева в кулуарах Мажилиса Парламента, были ли нарушения при проведении следственных мероприятий в деле журналиста Михаила Козачкова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

«На самом деле, достаточно информации предоставлено Агентством по финансовому мониторингу. Хочу дополнительно сказать, что по поручению главы государства генеральному прокурору в настоящее время процессуальной группе, процессуальному прокурору поручено в полном объеме изучить все доводы и обращения общественных организаций плюс адвокатов. Эта группа сейчас занимается теми вопросами, которые звучали», – сказал он.

Жандос Умиралиев напомнил, что 18 декабря АФМ задержало Михаила Козачкова по подозрению в совершении ряда преступлений.

«В тот же день был проведен обыск с участием его супруги. По санкции суда обыск был проведен с участием понятых. Процесс обыска фиксируется на видеосъемку. Сейчас за данным уголовным делом надзор осуществляет прокуратура города Алматы, также группа спецпрокуроров имеет четкое поручение от генпрокурора максимально объективно, прозрачно исследовать все эти обстоятельства. И в кратчайшие сроки, возможно, завтра на брифинге, до вас доведут о принятом решении со стороны генпрокуратуры», – подытожил он.

Напомним, 18 декабря 2022 года Михаила Козачкова задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

Президент Казахстана поручил Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Прокуратура приступила к проверке доводов из обращения СМИ по расследованию в отношении Козачкова.

21 декабря суд постановил санкционировать содержание под стражей журналиста до 18 февраля 2023 года.

 

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