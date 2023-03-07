"Заминировавшим" 4 вуза в Актобе оказался школьник

Школьник из Западно-Казахстанской области сообщил о якобы заложенных в нескольких вузах в городе Актобе бомбах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Актюбинской области.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Актюбинской области

Напомним, в мае 2022 года на электронные адреса четырех высших учебных заведений в Актобе поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Туда были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся вузов были эвакуированы.

Взрывных устройств не обнаружили.

«Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области в ходе оперативных мероприятий установили и доставили в отдел полиции 10-классника одной из школ Западно-Казахстанской области. Школьник дал признательные показания. Полицейские изъяли компьютер.

Если сообщение о ложном терроризме поступило от несовершеннолетнего, то за его «шутки» придется расплачиваться родителям. Кроме того, с родителей подростка взыщут расходы, затраченные специальными службами на заведомо ложный вызов», – отметили в ведомстве.

В ДП добавили, что в правоохранительных органах созданы специальные подразделения, оснащенные новейшими техническими средствами для выявления и раскрытия подобных преступлений.

А за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы до 5 лет.