Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана начнет быстро смещаться за пределы страны.

На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке страны.

«29-30 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, 30 апреля-01 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Ұлытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха», – предупреждают синоптики.

Также ранее сообщалось, что специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую весну.